Más que una foto bonita

Hace años, cuando comenzó el furor de las redes sociales en Cuba, lo más común era enviar solicitudes de amistad a familiares y conocidos. Ahora, incluso los niños pequeños tienen youtubers favoritos, que identifican en el buscador sin saber todavía leer.

Muchas veces sabemos más de una persona que nunca hemos visto en persona, pero consumimos cada vlog que publica. Las mismas conversaciones que se tenían sobre actores u otras celebridades, con la amplia incorporación de los creadores de contenido.

Los que muchos denominan influencers forman parte de nuestras vidas, queramos reconocerlo o no. Independientemente de los gustos personales: comida, moda, ciencia o cualquier otro; solemos seguir algún perfil de referencia.

Para conocer más sobre este fenómeno, Vanguardia conversó con cuatro jóvenes creadores de contenidos digitales. Aunque, quizás, estos sean más conocidos por su usuario de Instagram, que por los nombres en su documento de identidad.

La primera foto

No resulta necesaria una razón de peso para comenzar a publicar, definitivamente no en la adolescencia. Entre 2014 y 2015, cuando comenzaron a expandirse las áreas wifi en la isla, los cubanos comenzamos a usar las redes sociales. Nació el deseo de escuchados y visibilizados en el nuevo espacio público.

Shabeli une sus vlogs diarios y contenido sobre el cuidado a los animales. (Foto: Tomada de su perfil de Instagram)

«Comencé en el 2016 aproximadamente, entonces se puede decir que llevo nueve años usando las redes sociales. Realmente no tenía ningún objetivo al principio, simplemente era una adolescente a quien le encantaba hacerse fotos y las publicaba.

«Con el paso del tiempo me di cuenta de que las redes y el marketing podían ayudarme en varios aspectos, y entonces comencé a verlo de manera diferente. Ya no solo lo usaba para subir una foto linda», comenta Shabeli, con usuario shb_mendez.

Sarai, que en este momento es conocida por sus reseñas foodies en su cuenta casi_fresita, comenzó en 2022 con el contenido humorístico. «Específicamente de imitar acentos, porque es algo que me gusta y no tenía constancia, lo hacía porque me daba seguidores. Caí en un momento de no publicar porque tenía que forzar mucho ese chabacanerismo para resaltar cómo somos los cubanos».

Sarai ya presenta como sección fija las reseñas gastronómicas a negocios santaclarareños.(Foto: Tomada de su perfil de Instagram)

Algunas personas como Liana, lildlidoll, comenzaron a publicar para encontrar aceptación en momentos difíciles. Lamentablemente, ha perdido todo el registro de este suceso al ver su cuenta cancelada varias veces.

«Estuve durante dos meses ingresada en un hospital y el único entretenimiento que tenía era ver videos de “arréglate conmigo”. Me fue influenciando porque era un contenido bastante sencillo, donde demostrabas tu personalidad sin crear ningún personaje.

Liana se enfoca en presentarse a sí misma a través de la moda. (Foto: Tomada de su perfil de Instagram)

«Mi primer video fue afeitándome la cabeza para mi cirugía. A partir de ahí como que se me quitó el miedo, yo veía que en las redes sociales ibas a encontrar un punto de aceptación a ti misma, que la gente te iba a amar por la persona que tú eras».

¿Creador o INFLUENCER?

Usualmente las figuras relevantes en los entornos sociales y digitales suelen ser catalogados indistintamente bajo los términos influencer o creadores de contenido indistintamente. ¿Serán realmente lo mismo?

Enrique Alejandro se identifica con el rol de creador pues su motivación se encuentra en mostrar publicaciones interesantes a su audiencia. «Va más allá de los seguidores o del alcance que tenga, se trata de aportar valor.

«El término influencer se ha prostituido un poco, todo lo que necesitas es trabajar en redes sociales. Cualquier persona, independientemente del número de seguidores que tenga, que, en algún sentido, te hace, incluso, querer moldear tu comportamiento en base a su opinión, es un influencer», comenta Sarai.

«Publico cosas de mi vida diaria y de esa “vida perfecta” que todos mostramos en redes sociales—explica Shabeli—. Sabemos que la realidad es otra, ya que no todos los días estamos felices ni todos los días tenemos deseos de arreglarnos, ni todos los días me siento con fuerza para ir al gimnasio.

«Sin embargo, eso es lo que mostramos, el “lado lindo”, las fotos en la playa, el mejor outfit… Ese no es un contenido capaz de influir en la vida de los demás».

Aunque los creadores de contenido no busquen producir un cambio en las decisiones de su público, siempre existen personas que los toman como modelo a seguir. El «lado perfecto de la vida» que muestran en sus perfiles se vuelve fácilmente la aspiración de millones de usuarios.

¿Qué hacer con el título?

Se volvió tendencia en 2022 la regulación china que exigía a los creadores de contenido mostrar certificaciones de estudios para hablar sobre determinados temas. En un mundo donde los creadores de contenido se vuelven líderes de opinión, esta medida buscaba evitar la desinformación en áreas tan sensibles como la medicina y el derecho.

En 2024, la Universidad Tecnológica del Sudeste en Irlanda abrió un curso de formación llamado «Creación de contenidos y redes sociales». El programa enseña a los aspirantes cómo convertir en una fuente de ingresos su presencia en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube.

Los prejuicios sobre los creadores llevan a muchos a pensar que estos jóvenes dedican su tiempo a «realizar bailes sin sentido», pues no cuentan con preparación para otra ocupación. Lo cierto es que muchos, incluyendo nuestros entrevistados, estudian o poseen un título universitario.

Shabeli, por ejemplo, es graduada de la carrera de Letras. «Realmente mi carrera no la tengo muy ligada a lo que yo hago como creadora de contenido. Trato de compartir cosas a mis seguidores sobre la literatura, el arte y la cultura, pero es netamente porque son temas de mi interés».

Asimismo, Sarai, Liana y Enrique Alejandro constituyen estudiantes de Letras, Comunicación Social y Prótesis Estomatológica. Ninguno relaciona los contenidos de sus carreras a su contenido, pero están determinados a mantener el equilibrio entre ambas actividades mientras sea posible.

Cada vez son más los jóvenes que consideran la creación de contenido como una aspiración viable. Aunque cueste reconocerlo, los influencers, queriéndolo o no, han tomado un papel significativo en la formación de las nuevas generaciones.