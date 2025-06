Buscar soluciones, no justificaciones

Tenemos muchos obstáculos y objetivos difíciles de vencer, pero también insuficiencias propias, trabas y distorsiones que debemos desterrar, afirmó el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, durante un intercambio con intendentes del país, quienes concluyeron este sábado un curso de entrenamiento, convocado por la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno.

En tal sentido, el Jefe de Gobierno llamó a erradicar tendencias a la justificación, porque «le dedicamos mucho tiempo a explicar los problemas y no a la búsqueda de soluciones» y, además, instó a generalizar las experiencias positivas que existen en los territorios en sectores vitales de la economía y la sociedad, las cuales «siguen siendo excepciones y no regla».

El encuentro —celebrado en el Palacio de la Revolución—, centró la mirada en la implementación del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía como guía de desarrollo de cada municipio. En consonancia con ello, el Primer Ministro calificó como imprescindible la labor de los consejos de la Administración y de los intendentes para materializar este proyecto.

«Cada municipio es diferente, cada municipio tiene sus propias características y, por tanto, debe tener su propio Programa de Gobierno», significó Marrero Cruz y añadió que este debe tener en cuenta la estrategia de desarrollo municipal. «Están estrechamente vinculados, no puede estar el Programa de Gobierno por un lado y la estrategia de desarrollo por otro.

«Si lo vemos como un documento, como una tarea, como un plan de acciones, perdimos la pelea, hay que verlo como un instrumento de trabajo, un sistema de trabajo, que nos sirve de guía para la labor diaria en los municipios», señaló el Primer Ministro, quien convocó a actualizar las estrategias de desarrollo a partir del diagnóstico de los principales problemas y potencialidades de los territorios, así como de las necesidades de la población.

Sobre este asunto, expresó que se deben aprovechar todos los recursos con que cuentan las localidades para elevar la calidad de los servicios e incrementar la producción de bienes para satisfacer las demandas de sus habitantes, y con ello respaldar, a la vez, la difícil tarea del delegado del Poder Popular, base de nuestro sistema político y de nuestra democracia socialista.

En otro momento de su intervención, el Jefe de Gobierno refirió que es necesario asumir con responsabilidad y sentido innovador el perfeccionamiento de las administraciones de los Órganos del Poder Popular y convocó a diseñar la plantilla que necesita cada el municipio. «Estamos hablando de una estructura y plantilla muy funcional, muy objetiva; y no puede ser una fórmula única».

Además, hizo énfasis en establecer sistemas de trabajo sustentados en la participación, el control popular y la rendición de cuenta de los cuadros. «El principio fundamental en el que se debe sustentar el sistema de trabajo a cualquier nivel, pero en este caso de un intendente y de un Consejo de la Administración Municipal, es en el vínculo imprescindible y directo con nuestro pueblo.

«Es decir, el Gobierno en la calle con nuestros trabajadores, campesinos, estudiantes y jóvenes para lograr mayor participación y el compromiso de todos en contribuir con la solución de los problemas», aseveró Marrero Cruz, quien convidó a perfeccionar el sistema de control «de todo lo que está establecido y a sumar, en ello, a nuestra gente».

La creación de capacidades y condiciones para asumir la descentralización de competencias, la utilización de los presupuestos locales, el uso de la contribución territorial, la atención directa a los programas sociales, la situación de la vivienda, la generación de fuentes de empleo y el enfrentamiento al delito, las ilegalidades y los hechos de corrupción también fueron temas de análisis en la jornada de este sábado.

Durante el exhaustivo repaso de los objetivos del Programa de Gobierno, Marrero Cruz particularizó en la urgencia de producir más alimentos para satisfacer las demandas del pueblo, asunto en el que se debe trabajar con mayor profundidad, así como la reducción del déficit fiscal y el aprovechamiento de las reservas asociadas a la disminución de gastos y el incremento de los ingresos.

Reconoció que no se logran controlar los precios abusivos y especulativos. Nosotros estamos conscientes de que en todos los municipios se hace la llamada concertación de precios, que se reúne el Consejo de la Administración Municipal y establece el precio y hasta te lo encuentras en la tablilla del punto de venta, pero en la realidad no es así. Este es un tema de mucho impacto y hay que seguir enfrentándolo con energía, apuntó.

Durante el encuentro, sus participantes reconocieron la importancia del intercambio y los conocimientos adquiridos en el curso. Ilsy Cabrera Borrego, intendente en el municipio santiaguero de Palma Soriano, señaló que «hay muchas cosas por hacer, pero hay que organizarlas, saber cuáles son nuestras prioridades, aprovechar nuestros espacios, nuestras reuniones, para hacer chequeos de verdad donde las metas y los indicadores sean la esencia de los análisis».

Nos toca compartir en la provincia todo lo que aprendimos, esta nueva experiencia que aporta elementos muy valiosos, expresó Frank Padrón Domínguez, intendente en el municipio matancero de Cárdenas; mientras Adrey Pérez Pintado, de Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, agradeció la oportunidad de este curso para «favorecer mucho más la gestión de Gobierno basada en ciencia y reforzar todo lo relacionado con la institucionalidad, que es de las cuestiones que tenemos que estar defendiendo en cada uno de los territorios».

Finalmente, Marrero Cruz transmitió a los intendentes «nuestro reconocimiento por el trabajo que están desarrollando en estas difíciles condiciones y nuestro compromiso a seguirlos preparando, capacitando y apoyando», y les reiteró que «solo trabajando juntos, poco a poco iremos venciendo los obstáculos y saliendo de esta compleja situación.

«Para ello, dijo, tenemos que consolidar la unidad a la que nos llamara el General de Ejército Raúl Castro Ruz como nuestra principal arma estratégica. Solo con ello podremos avanzar», concluyó. (Yuniel Labacena Romero)