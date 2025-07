Ministro de Energía y Minas: Consumo racional, impulso a fuentes renovables y uso de combustible nacional son esenciales para superar crisis energética

«La única manera de resolver la crisis energética es continuar instalando fuentes renovables de energía y recuperando la generación de electricidad con combustible nacional», dijo este jueves el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, al presentar a los diputados una actualización sobre la marcha del programa de gobierno para recuperar el sistema electroenergético nacional.

De la O Levy señaló que el pasado año la situación del sistema electroenergético nacional estuvo caracterizada por «el decrecimiento de las capacidades disponibles en todas las tecnologías de generación de electricidad como consecuencia de la falta de financiamiento para su mantenimiento», disminuyendo en 6 700 gigavatios con relación al 2019.

El ministro explicó que, además, inciden elementos como el incremento sostenido de la demanda, los picos de consumo como consecuencia de la incidencia del propio apagón, que concentra demandas, y la entrada masiva de equipos electrodomésticos, que suman más de 17 millones desde el 2018, de los cuales más de dos millones se concentran en el 2024.

Informó sobre el decrecimiento de la producción de combustibles nacionales. Solo en el 2024 se dejaron de producir 170 000 toneladas de crudo en relación con el 2023.

También se redujo el volumen de los combustibles importados necesarios para la generación y la economía nacional «como consecuencia de las restricciones financieras».

En este escenario, el Buró Político orientó elaborar el programa de gobierno para la recuperación del sistema del electroenergético nacional, aprobado en noviembre del 2024 en el Consejo de Ministros como parte del programa gubernamental para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

Este programa, encabezado por el comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, es atendido por las máximas autoridades de los organismos y organizaciones que participan y revisado semanalmente por el presidente Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero Cruz.

El ministro de Energía y Minas dijo que las bases de este programa consideran la caracterización de la situación actual y proponen soluciones que, de manera sostenible, «nos conduzcan a la solución del déficit de generación y la soberanía energética, lo cual pasa por disminuir las importaciones de combustible e incrementar las fuentes nacionales, el crudo, el gas acompañante y las fuentes renovables de energía».

También fueron aplicados como parte de sus principios los conceptos y experiencias del Comandante en Jefe Fidel Castro, cuando se proyectó la revolución energética. En el diseño del programa fue importante el análisis del escenario nacional e internacional para evaluar la posibilidad real de acceder a financiamientos y combustibles.

Según De la O Levy, entre las acciones que se implementan está la recuperación de 850 MW en la generación distribuida. Se trabaja para alcanzar 1 400 MW disponibles en la generación térmica, mantener la generación móvil y recuperar los grupos electrógenos de emergencia.

Paralelamente, se proyecta avanzar aceleradamente en la implementación de la estrategia nacional para la transición energética con prioridad en la energía solar fotovoltaica y su acumulación, así como la rehabilitación de las redes eléctricas y la atención a los trabajadores del sector.

Se impulsan iniciativas para fomentar entre los consumidores el uso racional de la energía y avanzar en una estrategia comunicativa que facilite la comprensión y el apoyo popular sobre estas medidas y las acciones diseñadas.

El ministro subrayó que la alternativa «sólida y sostenible en el tiempo» es ejecutar aceleradamente un proceso inversionista y de recuperación de tecnología que consuma combustible nacional, conjuntamente con el avance en el uso de las fuentes renovables de energía, poniendo énfasis en la política aprobada en 2014 que promueve el objetivo de alcanzar un 24% de presencia de las FRE en la matriz energética, una meta «que hoy decimos que es alcanzable».

Destacó que, a pesar de las consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos y el difícil contexto internacional, el país ha priorizado los escasos recursos financieros con que cuenta para apoyar este programa, tanto en dólares como en pesos.

«Solo en moneda nacional, se han destinado más de 30 000 millones de pesos para respaldar las acciones ejecutadas», precisó.

En este año, crece la producción de crudo y gas acompañante y se cumple el programa de instalación de los nuevos parques solares fotovoltaicos previstos (22 hasta la fecha), que incorporan una potencia de 481 MW a la generación.

Adicionalmente, se trabaja en la construcción del parque solar fotovoltaico en la pequeña central hidroeléctrica de Alacranes, en disponer de equipos que aprovechen las FRE para contribuir a minimizar las afectaciones por los apagones, e importar 5 000 sistemas solares fotovoltaicos para comunidades aisladas que hoy no tienen servicio eléctrico, informó el ministro.

En la generación de las plantas térmicas, el año comenzó con 850 MW disponibles como promedio y se ha ido elevando la disponibilidad hasta 1 100 MW. «Estas tecnologías continúan siendo las de mayor riesgo de salidas imprevistas como consecuencia de los largos años de explotación y su estado técnico», dijo.

En cuanto a la generación distribuida, están disponibles alrededor de 1 000 MW, fundamentalmente gracias a donativos de países amigos −prosiguió el ministro−. Agregó que a partir de la recuperación de gas y el mantenimiento de las turbinas, «nos propusimos tener una generación por encima de 400 MW como promedio diario», un objetivo que se cumple desde el primero de julio, manteniéndose entre 360 y 400 MW disponibles como promedio en Energas.

«Una de las incertidumbres mayores que teníamos cuando estábamos preparando el programa de gobierno, a partir de la situación financiera, era si podíamos mantener las patanas generando electricidad. Se han ejecutado pagos mínimos para lograr mantener esta generación móvil en el país», informó.

Estos resultados han permitido ir reduciendo ligeramente las horas de apagón en relación con los meses de mayo y junio, pero «no fue posible alcanzar las disminuciones que habíamos proyectado para julio y agosto por el déficit de combustible, uno de los problemas no resueltos totalmente».

Sobre este punto, el ministro dijo que «les aseguramos que no se ha dejado de trabajar. Se trabaja y se continuará trabajando desde la máxima dirección del país buscando alternativas para solucionar el suministro estable de combustible, que ha sido el problema más difícil de resolver por sus altos costos y la ineludible persecución del enemigo».

Aún cuando países amigos colaboran con Cuba constantemente en la búsqueda de soluciones −añadió−, presiones externas, problemas técnicos y productivos han impedido hasta ahora cubrir los consumos que demandan la economía y la generación de electricidad.

«Entendemos y compartimos las afectaciones que una hora sin electricidad tiene para el pueblo y no nos sentimos satisfechos. Este extremadamente complejo y multifactorial. El reto de este programa radica en cómo avanzar sólidamente en un contexto de salidas imprevistas de plantas termoeléctricas, debido a su estado tecnológico y que no está garantizado el suministro estable de combustible», afirmó De la O Levy ante los diputados.

«Una vez más −reiteró−, ratificamos que esta es la estrategia correcta. Seguiremos incorporando unidades termoeléctricas a partir de la conclusión de los mantenimientos con una potencia de más de 300 MW que consumen combustible nacional. Incorporaremos parques solares fotovoltaicos y cumpliremos con el programa de sincronización hasta alcanzar 1 115 MW de potencia nueva al finalizar el año».

Más adelante, explicó que el programa de gobierno también previó que iban a existir incrementos en la demanda y los consumos. «Se implementan medidas para el uso racional de la energía con el objetivo de mantener los consumos dentro de las cantidades planificadas».

Entre las medidas están la aprobación de la Resolución 169 del Ministerio de Finanzas y Precios, que amplía los incentivos arancelarios y tributarios para la importación de sistemas renovables de energía. «Fue aprobado el Decreto 110, que establece las regulaciones para el uso racional de la energía y las cuentas renovables», agregó De la O Levy.

Dijo que, además, se da seguimiento a la rotación de los circuitos eléctricos con el fin de mejorar la programación de los apagones, un planteamiento general de la población y se adoptan medidas para reducir los consumos de electricidad, particularmente en el sector estatal y las formas de gestiones no estatal.

Entre las principales medidas para el sector estatal, mencionó ajustar los planes mensuales de consumo de electricidad de acuerdo con las posibilidades de generación del mes y garantizar su estricto cumplimiento; reordenar las producciones y servicios para disminuir el consumo, mejorar la eficiencia energética y mantener la generación eléctrica en los centrales azucareros durante el período de escasez.

Para las formas de gestiones no estatal, las medidas comprenden incrementar la cantidad de actores económicos a controlar en los planes de consumo de electricidad y reorganizar las actividades de elaboración en panadería y dulcería fuera de los horarios picos.

Según De la O Levy, se indicó a los consejos energéticos provinciales y municipales controlar diariamente el comportamiento del consumo de electricidad por provincia; intensificar el trabajo de las organizaciones políticas y de masas en las tareas relacionadas con el uso racional de la energía y las fuentes renovables, y reajustar los planes de consumo por territorio y organismo en función del escenario previsto para este verano.

El ministro calificó la situación como compleja, pero aseguró que hay un compromiso absoluto de los trabajadores del sector para ejecutar cada una de las tareas previstas y minimizar las afectaciones al pueblo.

«Son estos trabajadores los que han logrado recuperar los pozos, la producción de petróleo e incrementar la producción de gas, además de recuperar las capacidades de generación en las plantas termoeléctricas, aun en las complejas condiciones técnicas en que están.

«Son los que ejecutan el gigantesco proyecto inversionista para construir más parques solares en el país. Estos trabajadores continuarán enfrentando obstáculos y encontrando soluciones en esta lucha para garantizar un servicio eléctrico estable que permita mejorar nuestra economía y garantizar la calidad de vida que nuestro pueblo merece», afirmó.

Sobre la seguridad y protección de todas las infraestructuras energéticas, el ministro destacó el trabajo mancomunado entre el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la República, el Partido, los Gobiernos provinciales y los trabajadores del sector para robustecer el sistema de seguridad en las instalaciones.

«Se ha logrado contener los hechos delictivos ocurridos a comienzos del año en los parques solares fotovoltaicos, así como en otros objetivos estratégicos del sistema electroenergético nacional», destacó.

Sin embargo, reconoció que no ha sido posible avanzar con igual celeridad en la rehabilitación de las redes, que tienen una situación tan tensa como la de la generación, «con grandes necesidades de financiamiento. Ha podido garantizarse una pequeña cantidad destinada a comprar recursos para la producción de transformadores para el segundo semestre de este año».

Agregó que en estos momentos se continúan buscando alternativas para la solución a los problemas en las redes.

Similar situación se registra en el sostenimiento de la generación con grupos electrógenos de emergencia para respaldar centros vitales de la economía.

«Como otro de los objetivos del programa de gobierno, se gestiona la comunicación desde todas las plataformas posibles. Este es un punto en que debemos continuar mejorando para trasladar una información clara y comprensible a nuestro pueblo. Tenemos la obligación de explicar diariamente a todos los cubanos qué falló, nuestros errores, qué estamos haciendo y qué falta por hacer», apunto el ministro de Energía y Minas.

Además, se trabaja en el diseño e implementación de un programa educativo sobre la transición energética, con la participación de la academia.

«La transición energética es también una transformación cultural −dijo−. Conocemos, escuchamos y atendemos observaciones, sugerencias y análisis del pueblo, así como dudas y preguntas sobre varias de las cuestiones que aborda este programa y la transición energética. Por ejemplo, hay criterios sobre desigualdad en la rotación de los circuitos al planificar los apagones».

Al respecto, explicó que un proceso adicional de revisión conducido por el Comité Central del PCC, con la participación del Minem y la Unión Eléctrica, implicó visitas a todas las provincias para evaluar la situación de cada territorio.

«Como resultado, se corrigieron errores, se modificaron maneras de hacer y se aclararon dudas en ambos sentidos. Este es un tema sobre el que, por su complejidad, se mantiene una atención permanente».

De la O levy explicó que cuando se habla de transición energética, muchos piensan que es un tema para el futuro.

«Sin embargo, por solo citar un ejemplo, hoy hay 780 bombeos de agua a la población que no se afectan gracias al uso de las fuentes renovables de energía. A pesar de todo, algunos continúan preguntándose por qué no compramos más petróleo o reparamos las termoeléctricas viejas.

«La respuesta es clara. Ni el dinero ni el tiempo lo justifican. Una termoeléctrica tarda dos años en modernizarse; un parque solar se construye en tres meses. Cada panel que ponemos hoy es combustible que no tendremos que importar mañana y que hoy no tenemos. No obstante, también está concebido recuperar nuestras termoeléctricas en este programa, como base de la generación. Es solo una cuestión de tiempo», sostuvo.

Vicente de la O Levy adelantó que se proyecta iniciar el mantenimiento de la termoeléctrica Guiteras, en Matanzas y, a mediano plazo, recuperar la unidad número dos de la Felton, con 250 MW, lo cual ya comenzó.

«Este programa de gobierno es, sin dudas, el camino correcto para eliminar el déficit de generación y avanzar en la ruta de la soberanía energética. Tenemos la responsabilidad de acompañar su desarrollo desde cualquier posición en que nos encontremos.

«No es una transición energética de un libro de texto. Es la nuestra, la que nace de la necesidad, la que se hace con lo que tenemos, que ya está dando frutos. No es perfecta, pero es la mejor ruta que nos conduce a la soberanía energética», dijo el ministro.

«Continuaremos avanzando a pesar de pesimistas y enemigos que intentan boicotear lo que estamos haciendo, precisamente porque saben que vamos en el camino correcto, en el camino de continuar siempre defendiendo junto al pueblo la Revolución», añadió.

En otro momento de su intervención ante el plenario de la Asamblea Nacional, reconoció especialmente la colaboración de Venezuela, que ha contribuido al desarrollo de las acciones previstas dentro de este programa, «como muestra de los inalterables lazos de amistad entre ambos pueblos y Gobiernos y pese a las presiones a las que también son sometidos».

Aseguró que «seremos incansables en avanzar hacia la soberanía energética con el acompañamiento de las máximas autoridades de nuestro Gobierno», que «mantienen el energético como un tema de primerísima prioridad».

El ministro de Energía y Minas concluyó su intervención destacando el desafío de garantizar la energía para hogares, hospitales y escuelas del país.

«Somos el país que convierte el bloqueo en inventiva y la escasez en creatividad. Tenemos claro cómo avanzar, dónde poner cada recurso y cada esfuerzo para obtener el mejor resultado en el menor tiempo posible. Ese es y seguirá siendo nuestro compromiso con el pueblo». (Thalía Fuentes Puebla, Claudia Fonseca Sosa, Deny Extremera San Martín, Frank Martínez Rivero)