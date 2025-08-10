Homenaje a Fidel en todos los ámbitos de la vida del país

El Programa Conmemorativo por los cien años de Fidel, aprobado en el X Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, será puesto en marcha en el Conjunto Histórico Birán el venidero miércoles 13 de agosto, justo el día en el que el ejemplar revolucionario habría cumplido 99 años.

Enmarcado en la etapa que comienza ese día y se extiende hasta el 4 de diciembre de 2026, el programa, cuyo objetivo es promover las convicciones e ideales del Comandante en Jefe y potenciar el estudio e investigación de su pensamiento, contiene acciones en todos los ámbitos de la vida del país.

En el Complejo Histórico, declarado Monumento Nacional, de acuerdo con su directora, Aliety Castro Medina, hoy se ultiman detalles de la cita en la que la compañía de teatro infantil «La Colmenita» tendrá a cargo un espectáculo cultural que dará un peculiar toque de ternura a los presentes que acudirán desde varias partes del país.

Acerca de lo hecho previamente, destacó la rehabilitación de la segunda casa de la familia Castro Ruz, así como de la valla de gallos y de los bohíos que ocupaban los emigrantes haitianos contratados por el padre de Fidel, lo que ha estado acompañado de labores para embellecer las áreas verdes.

Yaniel Cobos, a cargo de la esfera ideológica en el Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, al ratificar que el Programa por iniciar será una celebración de pueblo con protagonismo juvenil, puntualizó que al acto del miércoles asistirán 250 muchachas y muchachos de varias provincias, quienes en la noche del 12 acamparán en las cercanías del Complejo Histórico, tras dedicar la jornada de la mañana y la tarde a las actividades planificadas con motivo del Día Internacional de la Juventud, entre ellas labores productivas en el polo agrícola de Beola, en el municipio de Rafael Freyre, y en el Hospital Provincial Vladimir Ilich Lenin, en la ciudad de Holguín.

En muchos sitios del país, ese mismo día, destacamentos juveniles protagonizarán una jornada de aportes económicos y esperarán el amanecer del 13 con veladas culturales en homenaje a Fidel, dijo. (Germán Veloz Placencia)