Ante la absurda e histérica hostilidad del imperio, el pueblo cubano abraza a su hermano venezolano

A partir de hoy, y hasta el día 30 de este mes, en todos los centros laborales, estudiantiles y comunidades se abrirán los libros para el proceso de firmas en respaldo a la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano: «Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela».

Esta iniciativa, anunciada por el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, en su reciente encuentro en Caracas con el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros, será una muestra de apoyo del pueblo cubano a la Revolución Bolivariana, a Maduro –su legítimo presidente– y a la fusión popular, militar y policial.

«Este no solo será un pronun­ciamiento de la dirección de nuestro país, sino de todo nuestro pueblo en respaldo a Venezuela, y contra todas las agresiones que ustedes están enfrentando», afirmó Morales Ojeda, quien precisó que, al terminar el proceso de rúbricas, harán llegar los libros al Presidente venezolano, y le aseguró, con certeza, que «serán millones de cubanos y cubanas los que refrendarán».

La recolección de firmas también será continuidad del apoyo de las organizaciones de masas y sociales, y de la sociedad civil cubana en general, a la lucha que libra el hermano pueblo venezolano ante la creciente hostilidad del imperio, que le ha aplicado todos los recursos previstos en la guerra no convencional.

Con el propósito de organizar adecuadamente esta jornada, los libros se mantendrán abiertos en todos los centros laborales, estudiantiles y comunidades a partir de este miércoles; en el proceso participarán trabajadores, campesinos, estudiantes de las enseñanzas media superior y superior, combatientes, intelectuales y artistas, deportistas y otros; y el día 30, en la conclusión del proceso, se incluirán actos, cantatas y otras actividades con carácter masivo, en apoyo a los hermanos venezolanos. (Redacción Internacional)