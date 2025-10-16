Efectuada reunión del Consejo de Defensa Nacional

La actividad estuvo presidida por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, jefe al frente de la Revolución, y el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Compartir

Twitter Facebook
Vanguardia - Villa Clara - Cuba
(Foto: Estudios Revolución)
Tomado de la edición digital del periódico Granma
38
16 Octubre 2025

Sesionó este miércoles en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias el Consejo de Defensa Nacional para aprobar las decisiones y planes de sus órganos de trabajo y de aseguramiento.

La actividad estuvo presidida por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, jefe al frente de la Revolución, y el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y contó con la participación de los integrantes del Consejo de Defensa Nacional y otros altos jefes y oficiales de las far y del Minint. (Granma)

Comentar