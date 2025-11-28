Convocado Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura

El Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, –en uso de las atribuciones que le están conferidas en el artículo 111, inciso c) de la Constitución de la República– convocó al Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de este órgano, en su X Legislatura, a partir de las 9:00 a.m. del día 18 de diciembre del año en curso, en el Palacio de Convenciones de La Habana.

La convocatoria, publicada este 26 de noviembre en el sitio web del Parlamento cubano, será divulgada a las diputadas y diputados, a los organismos de la Administración Central del Estado y demás órganos y autoridades que corresponda; así como se publicará en la Gaceta Oficial de la República y demás medios de comunicación para general conocimiento.

En la agenda de la sesión plenaria para el debate por el órgano supremo del poder del Estado se incluyen la evaluación del cumplimiento e impacto de las medidas del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, la presentación de los objetivos y metas de la economía para el próximo año, y el análisis y discusión del proyecto de ley «Del Presupuesto del Estado para el año 2026».

Además, acontecerán otros procesos como la rendición de cuenta del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y del Gobierno Provincial del Poder Popular de Ciego de Ávila; y el informe del ejercicio de la más alta fiscalización al Ministerio de Justicia; así como el análisis y discusión de proyectos de ley; entre otros tópicos de interés.

Previamente, los días 15, 16 y 17 de diciembre, se desarrollarán reuniones de las comisiones permanentes de trabajo del legislativo cubano, en las que serán analizados más de 90 temas de la agenda nacional, que impactan directamente en la población (Asamblea Nacional del Poder Popular)