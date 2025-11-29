Dos países que fortalecen su histórica hermandad

Su visita es una expresión del fortalecimiento de las históricas relaciones que unen a Cuba y al Congo, aseguró el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al dar la bienvenida en el Palacio de la Revolución al excelentísimo señor Denis Christel Sassou, ministro de Cooperación Internacional y Promoción de la Asociación Público-Privada de esa nación.

Durante el diálogo, que tuvo lugar en la tarde de ayer, el Jefe de Estado recordó que las bases de esos nexos están en la relación forjada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el Presidente congolés Denis Sassou-Nguesso, la cual ha permitido mantener todos estos años «un alto nivel de diálogo político y un excelente estado en nuestras relaciones bilaterales».

En tal sentido, destacó el desarrollo conjunto de proyectos de cooperación y colaboración. «Nosotros queremos reiterarle, subrayó, que tenemos toda la voluntad política para continuar ampliando y fortaleciendo nuestras relaciones con la República del Congo» que, en su criterio, deben estar en el plano económico, comercial y de cooperación, en el mismo nivel elevado en que se encuentran las relaciones políticas.

Asimismo, agradeció todo el apoyo que siempre ha dado su Gobierno a la lucha de Cuba contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos. Este año, significó Díaz-Canel, «nuevamente en el segmento de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas su país votó a favor de la Resolución cubana, lo cual se corresponde con la posición de apoyo a Cuba que legítima y sistemáticamente ha expresado el Congo hacia nosotros».

De igual forma, el mandatario cubano agradeció el empeño personal puesto por el Ministro congolés para reanudar el funcionamiento de la Comisión Mixta Intergubernamental entre ambas naciones, que sesionó en el marco de esta visita y constituye un mecanismo importante para ampliar la cooperación, y el trabajo en el área económico-comercial.

El distinguido visitante agradeció al Jefe de Estado la deferencia del encuentro, a quien transmitió un caluroso saludo en nombre del Presidente Sassou-Nguesso y la total disposición para relanzar las comisiones bilaterales de cooperación.

«Nuestro Presidente, aseguró, guarda recuerdos muy cálidos y amigables de las relaciones que siempre ha tenido con Cuba y de las entrevistas que pudo tener con Fidel Castro».

En sus palabras transmitió igualmente el reconocimiento por la resiliencia del pueblo cubano ante las adversidades y ante ese bloqueo injusto que le impone Estados Unidos. El pueblo del Congo permanecerá siempre al lado del pueblo cubano, afirmó.(Yaima Puig Menees)