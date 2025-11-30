Barco del ALBA-TCP con nuevo lote de ayuda humanitaria parte de Venezuela hacia Cuba

El buque «Manuel Gual» de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) partió la noche de este viernes desde el puerto del estado La Guaira, Venezuela, con un nuevo lote de asistencia humanitaria hacia Cuba.

El secretario ejecutivo de la ALBA-TCP, Rander Peña, explicó que este nuevo cargamento de ayuda humanitaria tiene el propósito de reforzar el trabajo de restauración y recuperación que se ejecuta en la isla caribeña tras el paso del huracán Melissa.

Peña informó que el barco de esta organización regional parte con más de 7.110 toneladas de insumos destinados a la recuperación de vialidad y vivienda.

El lote incluye además 76 contenedores de alimentos y cinco retroexcavadoras, entre otros recursos, para contribuir a la restitución de los daños ocasionados por el fenómeno natural.

La embarcación arribará al puerto Guillermón Moncada, en la oriental provincia de Santiago de Cuba. Allí las autoridades locales coordinarán la descarga de los insumos, que se distribuirán en las zonas afectadas.

«Debe saber el pueblo santiaguero. Cada uno de los hermanos cubanos, todo Santiago, que Venezuela y los países del ALBA están juntos para poder lograr la restitución de todas las condiciones, que vuelva a la normalidad», dijo el secretario ejecutivo del ALBA-TCP

«El pueblo de Cuba también debe saber que el presidente (Miguel) Díaz-Canel está en contacto permanente con el equipo de expertos que enviamos nosotros, que están ayudando en la restitución también del tendido eléctrico», mencionó.

Peña subrayó que la ayuda humanitaria seguirá fluyendo, «siempre que lo necesite el hermano pueblo de Cuba».

Detalló que el buque «Manuel Gual» ha llevado en las últimas semanas a Cuba «más de 12.000 toneladas de distintos tipos de solución, alimentos, ayuda de todo tipo, medicamentos, juguetes para los niños, ventanas para la restitución inmediata de los hogares de los santiagueros, insumos para la restitución de la vialidad… eso es lo que hace el hermano pueblo de Venezuela por el hermano pueblo de Cuba». (Telesur)