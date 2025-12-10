El XI Pleno del Comité Central del Partido sesionará solo el 13 de diciembre

Esta decisión contribuirá a garantizar la mayor permanencia de los principales cuadros en la base para gestionar la solución de problemas que impactan en la calidad de vida del pueblo.

Compartir

Twitter Facebook
XI Pleno del CCPCC.
(Foto: Tomada del Sitio Web del PCC)
Tomado de la edición digital del periódico Granma
56
10 Diciembre 2025

Teniendo en cuenta la compleja situación que vive el país, el Buró Político acordó ajustar el programa de trabajo del XI Pleno del Comité Central del Partido a una sesión, y realizarlo el sábado 13 de diciembre, por medio de videoconferencia.

Esta decisión contribuirá a garantizar la mayor permanencia de los principales cuadros en la base, informando, compulsando y gestionando la solución de aquellos problemas que impactan en la calidad de vida del pueblo y en la reducción de gastos financieros y materiales.

Comentar