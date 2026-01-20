Nuevas ambulancias para el sistema de urgencias médicas nacional

Un nuevo lote de 50 ambulancias arribó al país como parte del plan de renovación del parque vehicular sanitario, a partir de un esquema cerrado de financiamiento propio del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

El Ingeniero Abel González Palmero, director nacional de Transporte y Servicios Básicos del Minsap, explicó a Granma que este lote forma parte de un programa de reposición iniciado en 2023 con diferentes lotes, destinado prioritariamente a reforzar los servicios de urgencia médica.

Aseguró que las unidades serán distribuidas en todas las provincias –incluido el municipio especial Isla de la Juventud–, con un mayor énfasis en los territorios orientales afectados por el huracán Melissa.

El directivo señaló que este aporte es vital para mejorar el actual parque del sistema, que en su mayoría acumula años de explotación continua; y cuenta con equipamiento básico como oxígeno y camillas, y están listas para ser adaptadas según su especialidad (neonatal, terapia intensiva u otra), que permitirán atender de manera más eficaz las urgencias médicas.

Precisó que el mantenimiento de estas unidades estará a cargo de la red de talleres de mcv Comercial en el país, y confirmó que existe una proyección para continuar adquiriendo equipos.

Aclaró que estas ambulancias sustituyen unidades obsoletas –que ahora brindarán servicios interhospitalarios–, y utilizarán las tripulaciones ya existentes, previa una selección realizada por los territorios donde serán ubicadas.

Resaltó que las nuevas 50 ambulancias comenzarán su traslado a las provincias a partir de este martes, y se prevé que entren en funcionamiento en la próxima semana, contribuyendo así a elevar la calidad y la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud. (Redacción Digital)