Firma Presidente cubano Libro de Condolencias en honor al Gran Ayatolá Alí Jameneí

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, acudió al mediodía de este jueves a la sede de la embajada de la República Islámica de Irán en la Isla para firmar el Libro de Condolencias abierto en honor al Gran Ayatolá Seyed Alí Jameneí.

Sentimos profundo dolor y pesar al conocer del asesinato del líder Supremo de la nación iraní, como consecuencia de la vil agresión de Estados Unidos e Israel, escribió el mandatario, quien calificó el hecho como expresión de una flagrante violación de todas las normas del Derecho Internacional y la dignidad humana.

«Lo recordaremos como el destacado estadista y líder del pueblo iraní, que contribuyó decisivamente en el desarrollo y consolidación de las relaciones de amistad y cooperación entre nuestros países».

En este momento de profundo dolor, subrayó el Jefe de Estado, transmito las muestras de solidaridad y las más sentidas condolencias del pueblo y Gobierno cubanos, y las hacemos extensivas a su familia, seres queridos y amistades, apuntó.

En la sede diplomática en La Habana, Díaz-Canel fue recibido por el embajador iraní Zabihollah Naderi, y estuvo acompañado en el sencillo homenaje por el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, y el director general de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Miguel Pereira Hernández.

Tras los ataques perpetrados por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero, el Presidente escribió en su cuenta de la red social X que estos constituían una flagrante violación del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, arruinaban por segunda ocasión los esfuerzos de la diplomacia en relación con la cuestión nuclear, y ponían en peligro la paz y la seguridad regional e internacional.

Más recientemente, el pasado 4 de marzo, destacó también en X que «Cuba se suma a los llamados internacionales para poner fin de inmediato al quebrantamiento del Derecho Internacional como resultado de la agresión de EE.UU. e Israel contra Irán y el Líbano, con operaciones de asesinatos políticos y ataques indiscriminados que incluyen la muerte de niños y han provocado la grave escalada que se registra hoy en el convulso Oriente Medio, que si no se detiene tendrá impredecibles consecuencias para todos los pueblos en la región, la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales».

Abogamos, dijo, por el respeto a la soberanía e integridad territorial de todas las naciones de la región y el cese de los actos que ocasionan daños humanos y a la infraestructura civil de los Estados árabes del Golfo, a los que nos unen lazos de amistad y cooperación.

«Cuba ratifica el llamado a preservar el principio de buena vecindad, la moderación y el diálogo en este delicado momento», acentuó. ( Leticia Martínez Hernández)