Aborda presidente cubano principales problemáticas del país (+Video en vivo)

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comparece ante la prensa este viernes 13 de marzo de 2026, para abordar asuntos del acontecer nacional e internacional.

Hay un proceso de conversaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos

Al comenzar su comparecencia ante medios de comunicación –a la que felicitó, en vísperas del Día de la Prensa Cubana–, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, confirmó la realización de conversaciones recientes con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos.

Afirmó que se informa sobre este proceso bilateral «exactamente el momento en que ocurre», al margen de las múltiples especulaciones generadas sobre el tema.

Dijo que son procesos que se hacen con discreción, que son largos, y ahora está en la fase inicial, y suceden en correspondencia con la consistente política que ha defendido la Revolución Cubana en su historia, dirigidos por el General de Ejército Raúl Castro Ruz como líder de la Revolución, y por él.

Aseguró que estos intercambios han sido favorecidos con la participación de actores internacionales, como ha pasado en procesos similares en años precedentes, y ejemplificó el que se sostuvo con la administración del presidente Barack Obama, conducido por el General de Ejército.

El presidente cubano mencionó los tres propósitos principales del proceso actual:

1. Determinar qué problemas bilaterales necesitan solución.

2. Establecer posibles vías de solución para estos problemas.

3. Determinar si hay voluntad para concretar acciones en beneficio de nuestros pueblos, lo que implica identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambos países

Aseveró que nunca será práctica de la Revolución responder a campañas especulativas. Dijo que se trata de un tema que se desarrolla como parte de un proceso muy sensible, que se conduce con seriedad y responsabilidad, porque afecta los vínculos bilaterales entre las dos naciones y demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar solución y crear espacios de entendimiento, que nos permitan avanzar y alejarnos de la confrontación.

Afirmó que, en las conversaciones, la parte cubana ha expresado la voluntad de llevarlas a cabo sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía, y a la autodeterminación de los dos gobiernos, tomando en cuenta un sentido de reciprocidad y de apego al Derecho Internacional.

El intercambio, que da continuidad al realizado el pasado 5 de febrero, es transmitido por cadena nacional de radio y televisión.

