El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez reiteró la condena a los actos vandálicos que atenten contra instituciones de la sociedad.

Al respecto señaló en la red social de X:«es comprensible el malestar que provocan en nuestro pueblo los prolongados apagones, como consecuencia del bloqueo energético de EE.UU, cruelmente recrudecido en los últimos meses.

«Y son legítimas las quejas y reclamos, siempre que se actúe con civismo y respeto al orden público».

«Lo que nunca será comprensible, justificado, ni admitido es la violencia y el vandalismo que atente contra la tranquilidad ciudadana y la seguridad de nuestras instituciones».

«Para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad».

En la propia red social el Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda expresó que la falta de combustible, agudizada por el cerco energético que impone el gobierno de Estados Unidos, ha complejizado aún más la operación del Sistema Eléctrico Nacional y, por consiguiente, ha provocado el aumento de los apagones. «Es comprensible la molestia que esta situación genera en nuestro pueblo, pero la violencia, el vandalismo y el desorden son inaceptables, y mucho menos constituyen el camino para resolverla. En Cuba primará el apego a la ley, el respeto a las instituciones y el civismo».

Sobre actos de ese carácter acontecidos recientemente el Ministerio del Interior informó que se investigan hechos vandálicos ocurridos en Morón.

En una nota publicada en Facebook se explica que en la medianoche de este sábado, un grupo de personas, en su mayoría residentes del consejo popular El Vaquerito, se desplazaron por diferentes calles de la ciudad de Morón, al norte de la provincia de Ciego de Ávila, con reclamos relacionados, fundamentalmente, con la situación electroenergética y el acceso a productos alimenticios.

Lo que en un inicio transcurrió de manera pacífica, y tras un intercambio con autoridades del territorio, derivó en hechos vandálicos contra la sede del Comité Municipal del Partido, donde un grupo más reducido de personas apedrearon la entrada del inmueble y provocaron un incendio en la vía pública con los muebles de la recepción.

Preliminarmente, a través de publicaciones en redes sociales, se pudo conocer que también se reportaron afectaciones en otros establecimientos, entre ellos una farmacia y un punto de venta de la cadena Tiendas Caribe.

Hasta el cierre de esta nota, se encontraban detenidas cinco personas, y otra, que en estado de embriaguez sufrió una caída, era atendida en el Hospital General Roberto Rodríguez.

Las fuerzas especializadas del Ministerio del Interior continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido, e Invasor mantendrá informada a la población al respecto.( Redacción Digital)