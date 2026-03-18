Denuncia Díaz-Canel reiteradas amenazas de EE. UU. a Cuba

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, denunció hoy las reiteradas amenazas públicas de Estados Unidos contra la Mayor de las Antillas que incluyen planes declarados para derrocar por la fuerza el orden constitucional.

El mandatario subrayó en su mensaje, replicado en el perfil de Facebook del Partido Comunista de Cuba, que Washington utiliza como pretexto las dificultades económicas internas, las mismas que ha provocado y agravado durante más de seis décadas de agresiones y medidas de aislamiento.

«Pretenden adueñarse del país, de sus recursos y de la economía que buscan asfixiar para rendirnos», afirmó.

#EEUU amenaza públicamente a #Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas.



Pretenden y anuncian planes… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 18, 2026

Díaz-Canel calificó la política de sanciones como una «feroz guerra económica» aplicada como castigo colectivo contra todo el pueblo cubano.

No obstante, aseguró que ante cualquier escenario adverso, Cuba mantiene una certeza: «cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable».

El mensaje ratifica la firmeza de la nación frente a las presiones externas y la voluntad de defender su soberanía.

Las palabras del mandatario cubano fueron respaldadas por el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, quien también hizo alusión a la política agresiva de los Estados Unidos y a la voluntad innegociable del pueblo cubano de sostener su independencia.

#EEUU amenaza a #Cuba con destruir el orden constitucional y tomar el control del país.



El castigo colectivo que se nos aplica a los cubanos no mellará el ejercicio pleno de la soberanía ni la creatividad frente al bloqueo y el cerco energético.



Toda agresión del imperialismo… — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) March 18, 2026

«El castigo colectivo que se nos aplica a los cubanos no mellará el ejercicio pleno de la soberanía ni la creatividad frente al bloqueo y el cerco energético»

«Toda agresión del imperialismo chocará con la voluntad irreductible del pueblo cubano en la defensa de la independencia de la Patria», expresó.

(Con información de la ACN y Granma)