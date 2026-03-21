Un mensaje de solidaridad a Cuba y de condena al bloqueo

«Hoy nos encontramos en un posible punto de inflexión histórico, en el cual el imperio se ha extendido en exceso, pero en el que los pueblos ya no pueden tolerar la opresión y se unen para cambiar las cosas, y eso es lo que esperamos que suceda», aseguró en conferencia de prensa, este viernes, James Schneider, miembro de la Internacional Progresista, organización que coordina el Convoy Nuestra América a Cuba.

Unidos, buscando ese cambio, han llegado durante esta semana a la Isla, «delegaciones de países de todo el mundo», con un mensaje: «Sí, estamos trayendo un apoyo real, pero estamos llamando la atención también» con respecto a lo que se está viviendo en la Mayor de las Antillas, afirmó. «Y eso no se debe a fallos humanos. Se debe a la agresión estadounidense».

En el panel, que tuvo lugar en el Centro de Prensa Internacional, trascendió que están aquí porque –como han podido apreciar en la cotidianidad de la nación caribeña– el bloqueo «está afectando a toda la población, a los recién nacidos, al Gobierno».

En ese sentido, Jeremy Corbyn, miembro del Parlamento del Reino Unido, se refirió al apoyo material del Convoy. «La ayuda que proviene de voluntarios de todo el mundo es principalmente ayuda médica, y eso es muy importante. Medicamentos sencillos que se necesitan, pero también algunos de los medicamentos y equipos más complejos para el tratamiento del cáncer y casos muy graves».

Además, remarcó: «Cuando apelamos a nuestras queridas comunidades en Londres, nos vimos abrumados por las ofertas de inmediato. La gente quería ayudar a Cuba y enviar cosas.

«Durante 67 años, Cuba ha sido sancionada sin ningún fundamento legal bajo el Derecho Internacional», aseguró la senadora colombiana Clara López. Para condenar ese castigo colectivo los miembros del Convoy –ciudadanos, obreros, congresistas, músicos, activistas– «lo que podemos hacer es alzar la voz, y seguiremos haciéndolo, porque lo que estamos haciendo hoy en Cuba tiene repercusiones», afirmó.

Al respecto, en el espacio, donde además participó el trío de hip-hop irlandés Kneecap, se hizo hincapié en que, el hecho de que la Asamblea General de la ONU anualmente vote en «mayoría tan abrumadora», les ofrece todo el respaldo político para «exigir al imperialismo que levante el bloqueo a Cuba». ( Laura Mercedes Giráldez)