Queda conectado el Sistema Eléctrico Nacional desde Pinar del Río hasta Guantánamo

Cerca de las 10:00 p. m. de este domingo 22 de marzo de 2026 que totalmente conectado el Sistema Eléctrico Nacional desde Pinar del Río hasta Guantánamo.

Así lo confirmó el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, a través de la red X, según reportó el periódico Granma en el seguimiento al restablecimiento del servicio eléctrico en el país, tras la desconexión ocurrida el sábado 21 de marzo a las 6: 32 p. m.

Añade la información que, aunque el sistema está interconectado en su totalidad, el déficit persiste ante la falta de combustibles para la generación, incrementada a causa del bloqueo energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

A través del sitio digital Cubadebate, el Ministerio de Educación precisó que este lunes 23 de marzo continúa el curso escolar, con la flexibilidad que se adopta ante situaciones de desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional.

Los estudiantes podrán asistir sin uniforme y la doble sesión se ajustará a partir de las posibilidades de cada institución.

(Con información de Granma y Cubadebate)