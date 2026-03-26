Díaz-Canel: Estamos dispuestos a dar la vida por la Revolución (+ Video)

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, ofreció recientemente una entrevista al politólogo español Pablo Iglesias Turrión en el espacio digital Canal Red, la cual fue transmitida en el espacio Mesa Redonda.

En el diálogo se trataron asuntos relacionados con la situación actual de Cuba, el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos y las recientes acciones de solidaridad internacional.

La conversación ofreció una visión sobre los desafíos internos y externos del país caribeño, así como la postura del Gobierno frente a la flotilla humanitaria anunciada en días recientes.

Pablo Iglesias: Los fascistas que están hoy en el poder de Estados Unidos aprendieron muy bien de sus referentes nazis, el principio gobeliano de que una mentira repetida mil veces puede convertirse en verdad.

Miguel Díaz-Canel: Nosotros te agradecemos mucho esta oportunidad que tú nos estás dando para hablarle al público europeo, al público español, porque esas verdades constantemente están siendo fracturadas con la intoxicación mediática, con esa narrativa de mentiras, de calumnia.

El Palacio de la Revolución

Díaz Canel: Pablo, pues estamos entrando al Palacio de la Revolución, un lugar donde se sienten todavía hoy los pasos del comandante jefe Fidel Castro Ruz. Este era su espacio de trabajo, el lugar donde recibía delegaciones, hacía reuniones importantes y uno siempre lo tiene como un referente en la vida diaria y sobre todo en estos tiempos difíciles.

Pablo Iglesias: Quería que me explicaras esto porque aquí hay como unas plantas y unas rocas que no son meramente decorativas.

Miguel Díaz-Canel: Esto tiene es una observación muy sutil tuya. Fidel tenía una compañera de luchas en la Sierra Maestra, Celia Sánchez, una de las heroínas de la revolución que fue su colaboradora durante muchos años. Y Celia tenía una sensibilidad en lo particular por lo cubano, por la identidad cubana y quiso que Fidel y Raúl en este espacio tuvieran un referente de la Sierra Maestra. Por lo tanto, se trajeron estas piedras de la Sierra Maestra y esta es la vegetación de la Sierra Maestra, de la montaña, donde el ejército rebelde desarrolló la ofensiva contra la tiranía de Batista. Todo el que viene se admira de la vegetación, o sea, es un palacio muy singular, es un palacio con vegetación, con rocas propias y yo creo que demuestra un poco lo autóctono cubano.

Otro periodo especial

Pablo Iglesias: Miguel, Cuba está en el foco por una situación que todo el mundo me dice que es jodida. Yo estuve acá la primera vez en el 94, pleno periodo especial y gente que me dice, «Ahora podríamos decir que estamos en otro periodo especial.» Tiene esa observación es clara.

Miguel Díaz-Canel: A ver, Pablo, yo creo que siempre hemos estado en una situación compleja. Por ejemplo, yo soy parte de una generación que nació en los primeros años de la revolución. Yo nací en 1960. Cumplí un año al otro día de la victoria de Playa Girón y ya el 80por ciento de la población cubana nació después de la revolución. Por lo tanto, nosotros somos generaciones que nacimos bloqueados. Mis hijos nacieron con el bloqueo. Los hijos de nuestra generación, nuestros nietos han sido niños que también nacieron bloqueados y que han estado desarrollando su vida hasta ahora bajo las condiciones del bloqueo. Lo que pasa que también los efectos del bloqueo tienen que ver mucho con los momentos que se han vivido antes del periodo especial.

Esa vivencia que tú tienes de los años 90 en Cuba, ha habido un campo socialista que apoyó mucho a Cuba y eso nunca lo podremos negar. Después cayó ese campo socialista. Tuvimos que, en condiciones de periodo especial, en medio de ese bloqueo, crear, ser creativos, avanzar y después vinieron momentos en que la relación con Venezuela, la Revolución Bolivariana, el apoyo de China, de Vietnam, de otros países permitió que fuéramos a otra situación. Pero hay un punto que yo diría que es como un parteaguas que es el año 2019 en la primera etapa de la administración Trump.

Primera etapa de la administración de Trump

Miguel Díaz-Canel: A finales del 2019, el segundo semestre del 2019, la administración Trump recrudece el bloqueo. O sea, el bloqueo empieza a tener cualitativamente una diferencia. Es su recrudecimiento. ¿Por qué hablamos de recrudecimiento? Porque se aplica por primera vez el título 3 de la ley de Helms-Burton que internacionaliza el bloqueo. Fíjate, el bloqueo es una práctica de política de coerción, de máxima presión totalmente unilateral, que Estados Unidos de manera unilateral la aplica a Cuba, pero con la ley Helms-Burton la internacionaliza porque aplica entonces las restricciones y las sanciones, las presiones a otros terceros que tengan que ver en una relación comercial, una relación financiera con Cuba.

Es una ley, por lo tanto, esa ley de bloqueo niega los propios preceptos del capitalismo y del imperialismo que hablan del libre mercado entre paréntesis. Es una cosa totalmente absurda, yo diría que aberrante y muy perversa. Muy perversa. Primero porque la sostienen con un concepto de calumnia, de mentira, de doble rasero. Lo que te critican a ti no se lo critican a otro. Lo que es inaceptable para nosotros, para otros es aceptable. Entonces, en esa etapa se aplica el capítulo 3 de la ley de Helms-Burton, pero también nos incluye en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Cuando te aplican esa lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, se te cortan todas las operaciones financieras. La mayoría de los bancos te dejan de dar crédito, las operaciones financieras se complican mucho.

Entonces, todo esto se va expresando en una persecución financiera y en una persecución energética. Por eso te digo que era un parteaguas, porque a partir de ahí empezó el agravamiento de la situación. Hoy, o sea, la situación que tenemos hoy es una situación que viene ya acumulada y que se recrudece aún más con la orden ejecutiva, con los sucesos de Venezuela y con la posición actual de esa administración de Trump. Ya en ese momento empezaron a cortarse nuestras principales fuentes de financiamiento en divisas, o sea, se nos dificultaba mucho exportar, bloquearon el turismo, prohibieron que los ciudadanos norteamericanos y con muchas limitaciones para los ciudadanos incluso cubanos residentes en Estados Unidos pudieran venir al país y se cortó un flujo importante de turismo y de fuentes de ingreso.

Al no disponer de esas divisas, empezamos a tener problemas para adquirir los combustibles que necesitábamos para poder hacer las compras de piezas de repuesto, para mantener nuestro sistema electroenergético que eran termoeléctricas, tenían también un determinado nivel de obsolescencia y de sobre explotación. Empezaron los desabastecimientos de alimentos, de medicamentos, los problemas con el transporte, la paralización de una parte de nuestra economía.

Pablo Iglesias: y todo eso tiene una trascendencia muy... quiero preguntar sobre eso porque claro, hay mucha gente que dice, bueno,

Bloqueo a cuba; somos parte del mismo pueblo

Pablo Iglesias: son medidas contra el gobierno cubano, contra un gobierno social, pero esto en qué se traduce para la gente como guerra económica, bloqueo y ahora prácticamente no llega combustible, no llega petróleo. Eso para la vida de los cubanos y las cubanas, ¿en qué se traduce que no esté llegando petróleo?

Miguel Díaz-Canel: Aquí hay varias cosas que tú estás señalando que son muy importantes poderlas dilucidar. Primero, en esa intención de decir que es para afectar al gobierno y no al pueblo, tratan de dividir gobierno y pueblo. Yo soy parte del pueblo. Yo no nací en una élite. Yo no soy de una familia de élite. Yo nací en una familia de obrero, de trabajador. Mi mamá maestra rural de primaria, mi padre trabajador de una cervecería y así son los dirigentes. Nosotros somos parte del pueblo. ¿Por qué esa intención de querer separar pueblo de estado o de gobierno en los liderazgos, separarlo del pueblo? Nosotros somos parte del mismo pueblo.

Nuestros hijos, nuestras familias desarrollan la vida en común, como todos. Uno tiene ese sentimiento de pueblo, uno sufre los problemas también de nuestro pueblo desde las responsabilidades que tenemos representando ese pueblo. Entonces ahí hay una primera matriz porque recuerda que toda esta coerción económica y toda esta política de máxima presión también tiene un componente ideológico.

Entonces se está defendiendo la hegemonía de una potencia que la quiere ejercer de manera extrema contra una pequeña isla, pero también tiene un componente mediático de intoxicación mediática y ahí están todos esos códigos de matriz mediática que tratan de construir. O sea, al pueblo afecta a todos. Al gobierno en qué lo afecta, en que nos duele mucho que nosotros los sueños, los programas, los proyectos que tenemos para beneficio del pueblo no puedan avanzar como queremos. Nos molesta ver al pueblo pasando necesidades.

Resistencia creativa

Pablo Iglesias: Pero para que la gente lo entienda, por ejemplo, hay estudiantes que no pueden ir a la universidad, hay hospitales que... no hemos llegado a esos extremos.

Miguel Díaz-Canel: Yo siempre digo que hay un concepto de resistencia creativa, que no es solo resistir los embates del bloqueo, sino que es crecer y tratar de avanzar en medio de esa situación. Entonces, constantemente nos estamos reorganizando, pero sí hay afectaciones. Por ejemplo, afectaciones, vamos a la vida cotidiana, que tú tengas que dormir sin energía eléctrica. Es un país caluroso, los niños durmiendo incómodos, por la mañana temprano levantarse para ir a la escuela. Hemos tomado medidas organizativas, todos pueden llegar a la escuela. Cuando hay un problema de lejanía en estos tiempos que no hay transporte y ahí empiezas a chocar con otro problema, ¿cómo te trasladas? ¿Cómo vas al trabajo? ¿Cómo vas a la escuela? ¿Cómo llevas tus hijos a la escuela?

Empiezan entonces a organizarse y hay lugares donde hemos cambiado los escenarios. El escenario de la escuela entonces va al escenario comunitario, al escenario local y ahí se reorganiza, pero se sigue manteniendo el curso. Las universidades han ido de la presencialidad en los cursos regulares a la semipresencialidad, a la vinculación de los estudiantes universitarios con los problemas comunitarios y también aprovechar potencialidades que hay en diferentes instituciones y ahí se mantiene su formación. Nosotros tenemos un sistema de salud que es capaz de enfrentar epidemias como pudimos enfrentar la Covid-19 que la pudimos manejar.

Las consecuencias del bloqueo en Salud y Educación

Pablo Iglesias: Esto mucha gente no lo sabe fuera de Cuba, pero ustedes crearon su propia vacuna.

Miguel Díaz-Canel: Somos uno de los pocos países y creamos cinco candidatos vacunales. Tres llegaron a convertirse en vacuna. Y te voy a explicar porque tiene que ver también mucho con ese concepto de resistencia creativa. Bueno, choca la salud. Nosotros hoy tenemos más de 120 mil personas en una lista de espera de operaciones porque hemos tenido que atender las urgencias porque no tenemos luz en los hospitales, en los salones porque nos faltan insumos para hacer todas las operaciones. Pero esas operaciones, ese monto de operaciones, nosotros en condiciones normales las hacemos, incluso en condiciones de bloqueo no recrudecido como el de ahora con este elemento del bloqueo energético. Nosotros mantenemos incluso en estas condiciones indicadores de mortalidad infantil, de mortalidad materna, indicadores de salud y indicadores educacionales de países desarrollados.

O sea, que se van afectando, pero es tanto a lo que pudimos llegar en materia social que todavía ese deterioro no llega a ponernos en una posición de inferioridad con relación a otros países, pero sí hay afectaciones. Eso mismo, porque en esas operaciones que estamos esperando hay más de 11 mil niños, hay niños y pacientes con cáncer que tenemos dificultad para garantizarle los medicamentos que Cuba los garantiza de manera gratuita. Se afecta a la educación. Esto también muchas de nuestras plataformas educativas están montadas sobre la conectividad, sobre las plataformas de la transformación digital y de los procesos de inteligencia artificial.

Todo eso se afecta porque cuando no hay corriente las radiobases para la conectividad no funcionan, están los elementos de transporte, está el problema del abasto de agua a la población. Cuando hay apagón, las fuentes de abasto de agua también dejan de funcionar. La mayoría funcionan con electricidad. Entonces, fíjate, ya tienes el peso del transporte, tienes el peso de la salud, tienes el peso de la educación, tienes el peso de los alimentos y te falta el agua. ¿Cuántos problemas a la vez están convergiendo? Y yo digo, ¿por qué?

Es porque el estado no tiene capacidad para que nuestros servicios los podamos brindar. No es el Estado, es el bloqueo que impide que el Estado y que el gobierno, que es el pueblo, porque yo creo que muchas de las cosas que a nosotros nos hemos propuesto, muchas de las cosas como estamos resistiendo y que hemos podido organizar tienen que ver ante todo más que con la gestión de gobierno. De esa gestión de gobierno no se puede separar de ese pueblo que tiene una capacidad de convocatoria entre él mismo, de creatividad entre él mismo, de resiliencia, de resistencia y de creatividad. Te voy a poner ejemplo. Ahora nos falta el gas licuado. El gas licuado es una de las maneras en que hay coerción, porque la otra coerción que es la eléctrica también se nos complica. La gente en sus casas ha creado condiciones y uno hace un horno de carbón y el otro hace una hornilla. Han logrado formas de hornillas que funcionan con leña de las más eficientes. Los vecinos a nivel comunitario son capaces de hacer cocinas colectivas para cocinar varias casas a la vez.

Hay muchas familias que han podido adquirir paneles fotovoltaicos o sistemas fotovoltaicos para su casa, ¿no? Y para ser independiente del sistema electroenergético nacional, pero no se quedan con la solución solo en su casa. Comparten porque hay una solidaridad popular tremenda. Tengo placas en casa y le da a los vecinos una extensión y otros entonces dan para que la gente cargue las motorinas o carguen los teléfonos o carguen las tablets, pero incluso hay viviendas que facilitan también para el propio gobierno y para las autoridades locales que se pongan, nosotros decimos punto visionado. Es un lugar donde hay un audio y donde hay un televisor y si hay apagón, de todas formas, la gente tiene un lugar donde buscar la información, donde ver el noticiero o donde ver la programación de televisión que se está ofertando.

En las cosas que estamos haciendo energéticamente también está el concepto de la movilidad eléctrica. Hemos ido también a la movilidad eléctrica para depender. Entonces, por ejemplo, aquí estamos ensamblando un tipo de esto que hay muchas motos, muchas motos y triciclos eléctricos. Bueno, el triciclo eléctrico que ensamblamos venía con un diseño. Ya hay una multitud de diseños porque la gente adapta el triciclo eléctrico, entonces tenemos triciclo eléctrico para transportar pasajeros.

En las ciudades tenemos triciclos eléctricos, los han convertido en furgones para poder transportar mercancía. Tenemos triciclos eléctricos que la gente los han dedicado ya con un poco más de confort, por ejemplo, para ayudar a los pacientes que necesitan hemodiálisis, que tienen que transportarse sistemáticamente para recibir un servicio tan complejo. Han hecho adaptaciones de triciclo incluso para los servicios fúnebres, para no depender de carros fúnebres que tengan. Han hecho triciclos eléctricos con facilidades, con televisores, pantalla, para también llegar con actividades culturales, con actividades informativas a la población. La manera en que hemos organizado el curso escolar en enseñanza general y el curso escolar en la educación superior en estas condiciones. Diría también que es innovadora, que es creativa. La gente, el pueblo está sufriendo, hay limitaciones, hay carencias, pero el espíritu ese del cubano de sobreponerse, la solidaridad, la alegría, no se pierde.

Pablo Iglesias: Yo te digo, sin esa capacidad. ¿Cuánto tiempo necesita Cuba para tener soberanía energética en el sentido de no depender del petróleo? Porque entiendo que habéis pisado el acelerador, eso estaba pensado desde hace mucho tiempo, esa transición, una colaboración estratégica con China para el apoyo de la energía solar, pero ahora tenéis que daros.

Miguel Díaz-Canel: Te voy a hablar de eso, pero antes para que no se me caiga una respuesta en el aire de algo que me preguntaste cuando me hablaste de las vacunas, porque ahí está el concepto de resistencia creativa.

Vacuna Soberana para hacer frente al Covid

Miguel Díaz-Canel: Estábamos en medio de la Covid-19, como ya te dije, en medio de la Covid-19 ya estábamos viviendo la primera etapa esta de recrudecimiento del bloqueo, que además todas las medidas que en aquel momento adoptó la administración Trump las mantuvo la administración Biden, o sea, cambiaron los partidos en el poder en Estados Unidos y no cambió la política hacia Cuba. Cuando nosotros nos damos cuenta de cómo se va moviendo el tema de las vacunas en el mundo, nos dimos cuenta que nosotros no íbamos a tener ni el dinero ni íbamos a poder tener la posibilidad por el bloqueo de adquirir vacuna y convocamos a los científicos cubanos.

Dijimos, «Es necesario para tener soberanía en el manejo de la pandemia tener vacunas cubanas.» A los dos meses ya había el primer lote de un candidato vacunal. Después la historia la conocemos, cinco candidatos vacunales, tres vacunas eficientes que no solo fueron vacunas para Cuba, las compartimos con otro país y eso nos permitió controlar en ese día que vacunamos, controlamos la enfermedad, fuimos los primeros en el mundo que vacunamos con vacunas propias población pediátrica por encima de los 2 años y logramos unos niveles de inmunización altísimos después que tuvimos las vacunas. Ahí yo digo, ¿por qué el concepto de resistencia creativa no solo resiste, sino que te desarrolla? Desarrollaste vacunas.

Hay potencias que no pudieron desarrollar vacunas, por lo tanto, tú avanzas y tú creces también y tú te desarrollas. No es resistir con sumisión, es resistir con creatividad. Entonces, de esos propios conceptos, bueno, nos faltó el oxígeno medicinal y el gobierno de Estados Unidos presionó para que empresas de oxígeno en la zona del Caribe y América Latina no nos vendiera oxígeno y tuvimos que hacer un esfuerzo tremendo. Recibimos la ayuda de Rusia y otros países para lograr superar esa crisis y nos negaron la venta de ventiladores pulmonares y jóvenes científicos cubanos desarrollaron ventiladores pulmonares que hoy con altas prestaciones están certificados y los podemos hasta exportar. Todo eso es creación, no es solo resistencia.

El camino hacia la independencia energética

Miguel Díaz-Canel: Pero bueno, ya desde aquel momento nosotros iríamos evaluando cómo ir buscando un grupo de soluciones a los problemas del país que nos hicieran menos dependientes de los aportes, de las ayudas que podíamos recibir de otros momentos, como en una etapa lo tuvimos del bloque socialista y en otra etapa la hemos tenido de Venezuela o de China, de otros países amigos, para ir garantizando más la soberanía económica y la sostenibilidad del país. Y dentro de esos temas hay dos temas fundamentales, la producción de alimentos y el tema energético. Entonces, el tema energético, ¿cómo lo hemos concebido? Bueno, con una integralidad y un programa de gobierno para superar la situación energética y dar estabilidad energética al país. Un componente de ese sistema, nosotros tenemos todavía que depender durante años de una generación base con termoeléctrica. La termoeléctrica está muy deteriorada. Por lo tanto, aquí te estamos haciendo un programa de recuperación de las capacidades de esas termoeléctricas. Por lo tanto, en medio de estas condiciones, hemos tenido que dedicar financiamiento a ir recuperando capacidades.

Por ejemplo, en lo que va de este inicio de año hemos recuperado 185 mega watts (MW), hay todo un programa del año, pero el año pasado llegamos a recuperar en generación distribuida que no son las termoeléctricas, son sistemas de islas con equipos que generan con fuel o con diésel logramos llegar a una capacidad de más de 100 MW que hoy no hemos podido utilizar porque no hemos tenido el diésel ni fuel. Nosotros hace 3 meses que no nos entra una gota de combustible al país. Pero fíjate, hoy los picos de déficit en el horario de la noche en estos momentos están entre mil 800 a mil 900 MW. Si tuviéramos incorporado la generación distribuida en el pico, tendríamos mil MW. Ese pico estaría en 500 MW, ese pico dura unas horas por la noche y las madrugadas estuviéramos cubriendo todo el déficit.

Con esa generación distribuida y con los parques fotovoltaicos también en el día pudiéramos no tener ningún tipo de déficit. ¿Dónde entonces está el déficit? No es en la incapacidad de ese programa energético, es que no hemos tenido el combustible para esa capacidad que creamos poderla aprovechar.

Entonces, por un lado, está recuperación de capacidad de termoeléctrica, por otro lado está la recuperación de esa generación distribuida que estuvo muy deteriorada. Y un tercer elemento entonces la inversión en fuente renovable energía. No nos pueden bloquear nuestro sol, no nos pueden bloquear nuestro aire. Entonces el año pasado logramos a partir de un proyecto de negocio que no te puedo explicar en qué consiste porque lo van entonces a perseguir y lo van a atacar, logramos montar en un solo año mil MW en parques fotovoltaicos en todo el país. Por lo tanto, de una penetración en la generación eléctrica por fuente renovable de energía que teníamos de un tres por ciento pasamos a un 10 por ciento. O sea, crecimos en un solo año en medio de condiciones de bloqueo recrudecido un 7por ciento. Nosotros creemos que debemos estar, los cálculos que nosotros debemos llegar a tres mil MW como mínimo por fuentes renovables de energía, en particular la fotovoltaica, pues también estamos haciendo inversión en energía eólica. Eso a ritmos como los del año pasado, si los pudiéramos mantener financieramente en dos o en tres años podemos estar.

Ahora este año le vamos a dar prioridad a las inversiones que hagamos en fuentes renovables de energía en parques fotovoltaicos con acumulación porque la acumulación nos permite primero con esa acumulación ayudar a la estabilidad de frecuencia del sistema porque la inestabilidad de la frecuencia es la que nos ha provocado los varios apagones que hemos tenido en estos tiempos. Y por otra parte tener una capacidad de generación por la noche a partir de lo que se acumuló con la generación fotovoltaica por el día. Porque fíjate, en estos momentos, por ejemplo, en el día nosotros estamos generando con las termoeléctricas que trabajan con crudo cubano.

El crudo cubano no es mucho, es pesado, pero nosotros adaptamos hace años el sistema para refinarlo acá, el sistema para adaptar, ¿no? Ahora vamos a la refinación. Con ese crudo, con muy poco procesamiento, trabajan las termoeléctricas cubanas. Claro, necesitan más periodicidad, una más sistematicidad en los mantenimientos, sobre todo las calderas, por los efectos del azufre y los gases que emite ese crudo.

Pero en estas condiciones tenemos que saber que, si no podemos importar, si no podemos recibir combustible, aunque no renunciamos a eso porque nos corresponde como derecho cualquier país y eso es afectado por el bloqueo energético, nosotros con crudo nacional podemos trabajar las termoeléctricas.

Es con lo que estamos generando hoy más los parques fotovoltaicos que te expliqué. Por lo tanto, por el día hoy estamos generando con nuestro crudo y con nuestros parques y no logramos completar el déficit, pero estamos generando nuestro. Esa generación nadie nos la puede quitar.

Entonces, ¿qué nos hemos planteado? Vamos a aumentar la producción de crudo nacional, perforando más pozos, introduciendo tecnologías que nos pueden permitir mejorar la explotación de los pozos, pero ya los científicos cubanos del petróleo tienen una metodología de refinación. En la misma medida que dependamos menos del crudo internacional, pero también del crudo nacional, podremos procesar y refinar una parte de crudo nacional para también utilizarlo en el resto de la economía y no solo en la generación de electricidad. Con la explotación de crudo viene gas acompañante.

Nosotros tenemos planta generadora, un sistema que se llama Energás, que generamos también con el gas acompañante esa explotación de petróleo. Si aumenta la explotación de petróleo, se aumenta la producción de petróleo, que de hecho en enero y febrero rompimos el decrecimiento que tenemos en la producción de petróleo y gas acompañante y ya superamos los indicadores del año pasado y además estamos cumpliendo lo que teníamos planificado.

Por lo tanto, ahí tenemos un componente que nos permite avanzar. Está entonces seguir las inversiones en parque fotovoltaico, energía renovable y el tema de la energía eólica. Estamos desarrollando los biodigestores, o sea, cómo tratando residuales sólidos, sobre todo en las zonas de vaquería, ganadería, podemos echar a funcionar sistemas que nos permitan dar gas para la cocción de comunidades, de asentamiento, pero también funcionando con gasogeneradores, tener niveles de generación eléctrica por esa vía y además quitamos carga contaminante, es una cosa totalmente sostenible. Estamos haciendo también introducciones tecnológicas para aprovechar la biomasa. Por ejemplo, en el sector azucarero podemos convertir con muy pocas transformaciones la generación eléctrica de los centrales azucareros para que en tiempo de no zafra con biomasa puedan entonces también generar electricidad y es algo también totalmente sostenible.

A eso que hemos incorporado en esa estrategia no solo las inversiones en generación, la movilidad eléctrica. En la misma medida que vamos creciendo en movilidad eléctrica, necesitamos menos combustible para las operaciones de la economía, la transportación. Entonces, estamos creando capacidades con asociaciones económicas internacionales, también con el sector privado de la economía de ensamblaje y producción de sistemas eléctricos, además de otras inversiones que estamos haciendo de compra de estos equipos. Próximamente vamos a comprar 400 vehículos eléctricos que los van a servir para apoyar al sector de la salud y que nos daría una estabilidad en todos los policlínicos y hospitales del país. Hemos aplicado también medidas de incentivo para todo el que desde el punto de vista estatal o privado o cooperativo introduzca fuentes renovables de energía en el país, tanto para sus negocios como para la vida privada.

Entonces aplicamos incentivos desde el punto de vista de tarifa, o sea, el que comienza a generar electricidad con sistema y entrega al sistema electroenergético nacional, tiene una tarifa favorable y si lo mantiene por años, les quitamos los aranceles en la importación de esas tecnologías y además damos un grupo de facilidades con relación a los impuestos por servicios, por utilidad, por instalación a partir de los que promuevan eso y se ha generado un ambiente y yo diría participativo, pero también solidario. Por ejemplo, nosotros tenemos, tengo el ejemplo de un trabajador de una mipyme no estatal que compró todos los sistemas fotovoltaicos que necesitaban las instituciones sociales de un municipio como los policlínicos. Por lo tanto, en los policlínicos si se va la corriente, el policlínico tiene energía, el banco tiene energía, o sea, los principales servicios a la población de energía con ese mismo modelo que desarrolló esa forma no estatal. Entonces, hemos adquirido ahora un grupo de sistemas fotovoltaicos. Eso mismo lo estamos haciendo en todos los municipios del país.

Ahora con la ayuda solidaria nos están entrando muchos equipos. Hay instituciones de países que nos están planteando que nos van a dar todos los sistemas fotovoltaicos que necesita el sistema de salud. Hay formas no estatales que están comprando y donando para determinadas instituciones sociales estatales esos sistemas. Ya hay muchas empresas estatales que empiezan a hacer inversiones. Los particulares que han tenido equipos de movilidad eléctrica, triciclos, carros eléctricos, los han puesto a disposición de servicios de la población. Entonces, todo eso ha ido creando una empatía y yo diría un movimiento que yo creo que en muy poco tiempo va a dar mucha capacidad de generación que tendremos que sumarla a los esfuerzos estatales y vamos a ir logrando superando esta crisis. No, no es un problema que se resuelve de golpe, nos va a llevar 3 años. Lo que pasa que yo creo que es un camino más sostenible.

Por eso yo digo también estos desafíos uno los tiene que ver como oportunidad, que es el concepto de un revolucionario, no rendirse y verlo como oportunidad y vamos a un camino más sostenible, pero que vamos lo vamos a ir superando gradualmente y vamos a tener una etapa donde vamos a sufrir todavía las limitaciones como estamos ahora. Pero, por ejemplo, yo te diría pensando a futuro, si nosotros no hubiéramos hecho la inversión de los mil MW en parques fotovoltaicos que hicimos el año pasado, ¿qué estuviera pasando en Cuba ahora?, casi no tendríamos capacidad para generar en el día y fuera tanta la inestabilidad del sistema que estuviéramos viviendo de un blackout en otro blackout.

Proceso de diálogo con EE. UU.

Pablo Iglesias: Miguel, hay un elefante en la habitación que es Donald Trump. Te tengo que hacer esta pregunta que no sé si puedes contestar. ¿Estáis hablando con el gobierno de Estados Unidos?

Miguel Díaz-Canel: A ver, ha habido mucha especulación y mucha manipulación y yo te voy a explicar el contenido exacto de la información que dimos con toda responsabilidad al pueblo y a la comunidad internacional. Mira, en siempre que han existido relaciones tensas como las que están a este nivel entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba, han aparecido personas, instituciones, algunas gubernamentales, otras no gubernamentales, que han tratado de buscar que se construyan canales para favorecer el diálogo entre ambos gobiernos y superar las diferencias que puedan existir de antagonismo en trampas, sobre todo buscando evitar confrontación y poder solucionarla y eso está sucediendo en estos momentos. Lo que pasa que un nivel de conversaciones o de negociación que llegue a un acuerdo es un proceso largo.

Primero hay que construir el canal de diálogo, después hay que construir agendas comunes de intereses para las partes y que las partes demuestren la intención de avanzar y de verdad comprometerse con el programa a partir de la discusión de esas agendas llegar a acuerdos que ya sean beneficiosos para ambas partes y de ahí entonces que concluir con resultados. Entonces en la primera parte de la información que nosotros dimos, ¿qué dijimos? que en correspondencia con la política consistente de la revolución cubana. ¿Por qué? Porque no es el primer momento en la historia de la revolución que se va o se intentan hacer conversaciones.

Hubo intentos en el gobierno de Kennedy. Hubo intentos en el gobierno de Carter, de Clinton, de incluso de Reagan y llegaron unas a más, otras a menos y se malograron en el camino también por diferentes circunstancias. Pero esto que estamos, este intento de ahora no ha sido único. Además, la revolución siempre, desde los primeros años de la revolución planteó que estaba dispuesta a tener un diálogo sobre posiciones de respeto, de igualdad, sin presiones y sin condicionamiento con el gobierno de los Estados Unidos para encontrar soluciones a nuestras diferencias. O sea, esa disposición ha estado en toda la historia de la revolución.

Por lo tanto, esto que estamos planteando ahora no contradice para nada la historia de la revolución. Incluso una de las conversaciones que llegó más lejos, que fueron las del general de ejército Raúl Castro con el presidente Obama y que lograron acuerdos concretos, se lograron fracturar algunas de las sanciones que tenía Cuba en aquel momento. Nosotros estamos dispuestos a construir una relación civilizada entre vecinos, independientemente de las diferencias ideológicas que tenemos. Pero lo podemos hacer porque Estados Unidos, de hecho, lo hace con algunos de los que considera su adversario, tiene relaciones con Rusia, tiene relaciones con China, tiene relaciones con otros países. ¿Por qué el tema es Cuba? Entonces, ¿por qué el tema es Cuba? Entonces está, o sea, lo que estamos haciendo no es un primer momento en la historia, responde una posición histórica de Cuba.

Nosotros no somos guerreristas. Nosotros no ofendemos, nosotros no vamos a hacer nada en contra de los Estados Unidos, nosotros no bloqueamos Estados Unidos. El bloqueo es una situación unilateral, una decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos. Lo otro que hemos dicho, porque es la otra matriz que han tratado de especular, que hay divisiones en la dirección de la revolución. Ahí nosotros explicamos que bajo la dirección del general de ejército que tiene un liderazgo ganado en este país, es el líder histórico de la revolución, aunque se haya despojado de sus responsabilidades, pero el prestigio que tiene en el pueblo, la historia, su aporte, su reconocimiento histórico, nadie lo puede negar, como sucede en otros lugares del mundo, que hay personas que tienen liderazgo no por sus cargos, sino por su historia y que tienen una experiencia.

Pablo Iglesias: A mí me han dicho que tú hablas con él con frecuencia.

Miguel Díaz-Canel: Hablamos con frecuencia. Le comparto, él está pendiente.

Pablo Iglesias: ¿Qué piensa ahora de la situación?

Miguel Díaz-Canel: Es una situación compleja. Es uno de los que ha dirigido junto a mí y colegiadamente con otras instancias del partido, el gobierno y del estado, cómo debemos ir conduciendo este proceso de diálogo. Si se da el proceso de diálogo y está muy pendiente, valora, nos estimula cuando ve que lo que hacemos va teniendo resultado y sobre todo está su compromiso con el pueblo, con la revolución, con salvar el país de la agresión. Entonces, bajo esa orientación, bajo esa dirección que es una dirección colegiada que la encabezaba él y uno y está colegiada con el resto, funcionarios nuestros sostuvieron conversaciones recientes con funcionarios del Departamento de Estado que van en la dirección de discutir nuestras diferencias bilaterales para encontrarle solución.

Pablo Iglesias: ¿Ellos qué quieren? ¿Ellos qué piden?

Miguel Díaz-Canel: Todavía ese momento no nos ha llegado. Hemos iniciado la conversación para si hay disposición poder entonces construir una agenda de discusión de debate que pueda llegar a negociaciones. Por eso nosotros planteamos y además esto ha sido estimulado, ha sido facilitado por operadores internacionales.

Pablo Iglesias: ¿Puede decir cuáles son?

Miguel Díaz-Canel: No, no quiero decir, no queremos quemar esa fuente para además siempre estas cosas se hacen con mucha discreción, con mucha discreción y nosotros lo hemos abordado con seriedad y con mucha responsabilidad porque es un proceso muy sensible. Entonces, ¿cuáles son los propósitos? Primero, determinar cuáles son las diferencias bilaterales a las cuales les podemos encontrar solución.

Pablo Iglesias: ¿Qué podría ser? O sea, ¿de qué estaríamos hablando?

Miguel Díaz-Canel: Hay miles, hay miles de temas, cuestiones económicas. Se puede hablar de las inversiones, se puede hablar de cómo puede participar el gobierno de Estados Unidos en la economía cubana, pero están los temas migratorios, los temas de lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, por la seguridad de la región, los temas medioambientales, los temas de colaboración científica, de colaboración educacional, de colaboración, hay miles de temáticas.

Pablo Iglesias: ¿Y qué sería inaceptable para Cuba?

Miguel Díaz-Canel: para Cuba. Primero, que nos condicionen de que para conversar hay que adoptar una determinada posición. Que respeten nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestro sistema político como nosotros respetaríamos. Esas cosas no están en discusión. Esas cosas no están en discusión. Que trabajemos con un criterio de reciprocidad y de apego al derecho internacional.

Entonces, busquemos esas diferencias bilaterales en las que podemos encontrar soluciones, que tengamos la voluntad de ambas partes para avanzar en ese proceso, que seamos capaces de encontrar áreas de cooperación que nos permitan enfrentar las amenazas y lograr que haya paz y seguridad para ambas naciones y también para la región, porque nosotros somos parte de un acuerdo que hubo en la región en una conferencia de la Celac, cuya sede fue La Habana, donde se acordó una proclama de paz para América Latina y el Caribe.

Y por otra parte nuestra convicción es no responder a manipulación porque es un proceso serio que, con mucha responsabilidad, con mucha sensibilidad hay que conducir porque es un proceso que afecta los vínculos bilaterales. Por lo tanto, tenemos que crear espacios de entendimiento que nos permitan avanzar en soluciones y que nos alejen de la confrontación y todo eso hacerlo con ese sentido de respeto, de igualdad, de equidad y de respeto a cosas que son elementales, que no entran, no entrarían para nadie en una discusión de cuestionamiento al sistema político de imposición o de pérdida de la soberanía y la independencia.

Silvio rodríguez y el simbolismo del AKM

Pablo Iglesias: Claro, este es el escenario bueno es un escenario que quiere Cuba, un escenario de diálogo con respeto a la soberanía, pero hemos visto que Trump ejerce la amenaza militar y a veces la lleva a cabo. Yo entiendo que este es el escenario más complicado. Hay una imagen que se ha hecho viral, Silvio Rodríguez, diciendo, «Si entran, que me den mi AKM.»

Miguel Díaz-Canel: Eso, eso es una expresión que incluso es simbólica. Eso que Silvio es un símbolo de cuál es la convicción de la mayoría del pueblo cubano. O sea, nosotros no queremos guerra, nosotros queremos diálogo, queremos llegar a esa situación de este espacio que tú dirías que sería lo ideal.

Pero si ese espacio no se da, nosotros estamos dispuestos. Y te lo digo con la convicción profunda que tengo compartido con mi familia de que nosotros damos la vida por la revolución. Porque hay una historia de más de 150 años de lucha, porque este país tiene mucha experiencia. ¿Cuándo fue humillado? ¿Cuándo fue colonizado, cuando fue neocolonia, cuando los gobiernos cubanos eran la cola del gobierno de Estados Unidos, cuando se expoliaron casi todos nuestros recursos que los dominaban empresas norteamericanas y todas las miserias, los males que la revolución eliminó en este país? Y ahora estamos hablando de tiempos difíciles, pero aún en estos tiempos difíciles en Cuba las personas tenemos más cosas y más derechos asegurados que en cualquier otro momento de la historia. Y eso no se pierde y eso el pueblo lo tiene consciente, consciente. Y por eso una de las primeras, nosotros siempre como revolucionarios nos preparamos para el peor de los escenarios. Si tú superas el peor de los escenarios, tú puedes superar cualquiera de los escenarios.

En estos momentos en Cuba se está desarrollando un plan de elevación de la preparación para la defensa de todo el pueblo. Nuestra concepción de guerra de todo el pueblo, que no es una concepción ofensiva, es una concepción de defensa de la soberanía y la independencia del país, pero con participación popular. Y cada cubano sabe qué posición, qué misión tiene que jugar en la defensa y la mayoría de nuestro pueblo está dispuesto a enfrentar eso, ¿no? Lo que queremos llegar, porque nosotros nunca hemos querido ver al pueblo norteamericano como un enemigo. Incluso nosotros separamos la visión que tenemos de pueblo norteamericano, de gobierno norteamericano.

Pero es que el gobierno norteamericano podría construir con Cuba una relación de vecino que fuera totalmente decente de cooperación con beneficio para ambas partes. Nosotros somos una isla pequeña, pero en la concepción de desarrollo económico social de la revolución, nosotros tratamos de tener las cosas para todos. Por lo tanto, esto es un mercado de 11 millones de personas para Estados Unidos, un mercado cercano. Nosotros a veces tenemos que importar arroz desde Asia. Podíamos tener el arroz al lado de los Estados Unidos. Podíamos tener el petróleo y el combustible muy cercano a solo 90 millas, pero también Estados Unidos pudiera disfrutar de los adelantos científicos cubanos. Nosotros tenemos vacunas importantísimas contra el cáncer, medicamentos capaces para otro grupo de enfermedades.

Yo siempre cuando hablo con delegaciones norteamericanas que nos visitan un poco como simbología, les trato de decir de todo lo que se fractura la posibilidad de disfrute de ambos pueblos en una relación civilizada. Es por una vivencia personal que hemos tenido todos los años en Cuba se celebra el festival de jazz de La Habana. La noche final del festival se hace una orquesta de músicos cubanos y músicos norteamericanos. Uno de estar y uno sale de ahí con una inyección de satisfacción y uno dice, «¿Cómo el talento de dos países puede dar ese nivel de satisfacción del cual podrían disfrutar nuestros pueblos?» Pero hasta el intercambio cultural se frena con el bloqueo. Fíjate hasta dónde llega el bloqueo.

Problemas para la inversión española en Cuba

Miguel Díaz-Canel: Y te voy a poner un ejemplo para que los afecta a los que afecta a los europeos y en particular a los españoles. Nosotros tenemos varias empresas españolas que tienen inversiones en Cuba. Esos empresarios además con un compromiso con Cuba, con un respeto hacia Cuba, han soportado presiones de todo tipo. Muchos tienen limitación para entrar a Estados Unidos o muchos tienen restricciones como parte del bloqueo de Estados Unidos.

Pero, por ejemplo, en estas últimas presiones que se han producido sobre el turismo a Cuba por parte de Estados Unidos, hay una visa que se llama visa ESTA que para un europeo le permite entrar a Estados Unidos con un grupo de facilidad. Bueno, el gobierno de los norteamericanos si un europeo viene a Cuba, le retira la visa ESTA. Eso no se lo hace a más nadie en el mundo. ¿Por qué tiene que ser Cuba? Que era el otro que me preguntaba. Mira, nosotros no somos una amenaza para nadie por las cosas que te explicaba.

Además, este pueblo tiene una vocación de solidaridad, de familiaridad, acogen a todo el que viene con cariño. Eh, tú mismo visitas a Cuba y si te metes en un barrio enseguida tienes alguien que te brinda algo, que te brinda hasta la casa, que comparte contigo, es un pueblo decente, es un pueblo de paz. Por lo tanto, no hay quien se crea que Cuba es una amenaza, como se dice, inusual para los Estados Unidos. Por lo tanto, esa no puede ser la razón. Nosotros no entorpecemos para nada la vida de Estados Unidos. Lo único que puede afectar es que Estados Unidos nos pueda ver con esa rabia. Primero, su pensamiento prepotente, hegemónico, de dominación y lo otro, el temor al ejemplo de Cuba, porque Cuba tiene una manera distinta de hacer las cosas. Cuba en cualquier foro internacional tiene pensamiento propio, tiene verdades propias, puede plantear sus planteamientos sin hacer condicionamiento de ningún tipo a presiones.

Somos capaces de reconocer todo lo bueno que se hace por cualquiera del mundo, pero somos también tenemos voz propia para denunciar lo que no exista. Y nosotros con esa economía que ha estado tantos años afectada y que nos dicen que somos estado fallido, un estado fallido pudiera haber sobrevivido 67 años a un bloqueo como Estados Unidos o pudiera estar funcionando con esta en medio de estas condiciones. Esa economía que muchas veces se critica ha sido una economía de guerra, pero ha sostenido una obra social y miren los indicadores sociales de Cuba que no la han logrado ni potencias que tienen mucho más dinero porque ha primado la justicia social, la equidad, trabajar con todo, la participación popular y la unidad del pueblo cubano.

Brigadas médicas y ELAM

Pablo Iglesias: Hay una cosa que me gustaría que explicaras que mucha gente no sabe. Cuba ha enviado brigadas médicas a muchísimos países que además han tenido una importancia enorme para que la asistencia sanitaria llegara a sectores sociales de esos países que si no lo hubieran conocido nunca.

Miguel Díaz-Canel: Así es, eso lo hemos visto en Europa. La despedida después de la experiencia en Italia recorrió muchas televisiones, pero para algunos países de América Latina y el Caribe eso ha sido casi condición de posibilidad de reforzar su sistema sanitario y que la atención llegara a gente que nunca habían tenido asistencia sanitaria.

Pablo Iglesias: Eso se está acabando por presión de Estados Unidos. Querría que contaras esto, o sea, que hay países que están siendo obligados a decir a los médicos y profesionales sanitarios cubanos que se vayan porque Estados Unidos no quiere que estén allí.

Miguel Díaz-Canel: Vamos a ver algunos antecedentes. Hay una prédica de Martí de que patria es humanidad y Cuba, la revolución cubana ha sido consecuente con esa prédica martiana. Para nosotros no hay distinciones de raza y de color de la piel, ni de etnia ni de nación. Nosotros vemos al mundo como una comunidad que debe vivir en armonía, que debe vivir en equilibrio, donde cada uno debe aportar a partir de sus capacidades, de sus potencialidades a los otros. Y en virtud de eso, nosotros hemos tenido con la revolución un desarrollo científico y hemos tenido un desarrollo, por ejemplo, en actividades como la educación o la salud que nos distinguen. Pero además la formación de nuestro personal de salud es una formación humanista bajo principios éticos, no está la soberbia principesca de una élite de médicos o una élite de profesionales de la salud que ven la salud para enriquecerse.

Nuestra gente lo ven como una manera de aportar, de salvar vidas, de compromiso social, de compromiso humano. Y desde los primeros años de la revolución, un grupo de países que tenían determinadas circunstancias de desventaja y que querían desarrollar programas sociales en función de su comunidad, nos pidieron ayuda médica. La primera misión fue Argelia en los años de la revolución argelina y después esa fue una práctica que se sistematizó.

También el mundo empezó a comprender cómo Cuba daba esas facilidades y esas posibilidades y cada vez se hicieron más frecuente y más amplio los países y los gobiernos que con una proyección humanista, con una proyección social, buscando justicia social, nos pedían brigadas médicas, sobre todo para atender las zonas que quedaban desprotegidas en esos países, porque los médicos de ese país solo querían estar en la élite urbana y no en los sectores más desfavorecidos. Entonces, se fueron creando los conceptos de las brigadas médicas, que son colectivos de médicos, enfermeras, tecnólogos de la salud cubana que, por voluntad, por su propia voluntad están dispuestos a dar servicio en otro país. Esas brigadas médicas hay varias modalidades, hay países a los que hemos ido de manera gratuita y no cobramos nada por la brigada médica, excepto que el país garantiza la subsistencia del personal.

En otras tenemos diferentes modalidades y también dependen con las posibilidades que tiene un gobierno de contratar esos servicios o no. Pero a todos los cubanos que participan en una misión médica en el exterior se le sigue pagando el salario durante el tiempo que están. Después dicen que es trata de humanos y que es una explotación. No, estamos pagando en el país su salario completo mientras están cumpliendo misión médica. En muchos de los contratos de misiones médicas por cumplir la misión médica, ellos reciben también un honorario, o una redistribución, o sea, lo que les toque de la misión médica y lo que les tocaría si estuvieran trabajando en Cuba, que no le están haciendo en ese momento. O sea, tienen una seguridad salarial, por lo tanto, ahí no hay ninguna explotación y hay una voluntad de ellos de participar. Y además de eso, en alguno de estos convenios hay una cantidad de dinero que recibe el gobierno cubano o el Ministerio de Salud Pública por esos servicios prestados.

Pero, ¿a qué se dedica ese dinero? ¿A enriquecer una élite? Ese dinero se dedica a los gastos que este país tiene que mantener en su sistema de salud. Porque nosotros tenemos, siendo un país pobre, tenemos un sistema de salud de potencia. Nosotros tenemos de las tecnologías más avanzadas, un sistema de salud primaria, secundaria y terciaria avanzado, coordinado, que llegamos a toda la población, que es totalmente gratuito, que además sostiene investigaciones científicas de alto nivel. Entonces, todo es una falacia decir que eso es trata de esclavos, trata humana, que es explotación y sencillamente ahora sí hay una presión. Se han producido presiones.

Conocemos de acciones del Departamento de Estado de Estados Unidos que han presionado a líderes del Caribe, a líderes latinoamericanos, incluso se han presentado en países de otras latitudes a ver por qué esos países tienen ese convenio. La mayoría de las respuestas en esos países son que no pueden prescindir del servicio del personal de la salud cubana. Pero hay algunos que se han doblegado a esas prácticas, lamentablemente, y nosotros hemos tenido entonces por esas solicitudes que retirar los médicos, pero han dejado desprotegida a una parte importante de la población de esos lugares que no son capaces de cubrirlo con otros médicos y que no es Estados Unidos el que le va a facilitar los médicos para cubrir los espacios que se cubrían con la colaboración cubana. Incluso la colaboración cubana no llega solo a esos servicios de seguridad médica. Nosotros tenemos una escuela latinoamericana de formación de médico.

Casi todos lo hacemos de manera gratuita. Hay algunos que participan por una vía autofinanciada. Ahí se han formado cientos de miles de médicos de América Latina, del Caribe, de África, pero hasta de los propios de Estados Unidos. Hay sectores de Estados Unidos muy pobres que, en un convenio con una cooperación con pastores de la paz, los conocí en Nueva York en una de las visitas que hice a Naciones Unidas. Esos médicos de sectores humildes se formaron gratuitamente en Cuba y hoy sirven a esas comunidades y sirven con una vocación humanista, desprovistos de cualquier síntoma de enriquecimiento personal tan dedicados a los suyos. En un momento cuando el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil, llegamos a tener casi 15 mil colaboradores de la salud y llegamos a atender poblaciones, esto no lo estoy diciendo por un chovinismo cubano ni mucho menos, es lo que te explican los brasileños, es lo que reconoce Dilma, lo que reconoce Lula. Llegaron a cubrir zonas de ese gran país que es un continente que Brasil a las que nunca había llegado un servicio médico por ninguna vía. Y de pronto vino el gobierno Bolsonaro, un gobierno totalmente neoliberal y borró esa colaboración.

Todavía los brasileños se lamentan de eso y nuestra disposición. Nosotros además no tenemos un sentimiento de venganza ni de odio. Analizamos en las condiciones en que un grupo de países han prescindido, pero el día que nos vuelvan a pedir que necesitan médico, hay siempre la disposición para hacerlo. Ese es el concepto de nuestras brigadas médicas. Esa es nuestra voluntad, esa es la disposición de nuestra gente. Las personas que van a una brigada médica no se enriquecen. Además, eso demuestra es un sacrificio, están separados de su familia durante años que tratamos de que vengan en períodos vacacionales. Muchas veces están en los lugares más intrincados de esos países, en condiciones complejas de habitar y sin embargo desarrollan su labor con gusto.

¿Cuántas vidas han salvado? Cuando el proyecto del ALBA de conjunto con Venezuela hicimos lo que se llamó la operación Milagro. Millones de latinoamericanos de manera gratuita que tenían afectaciones de la vista y tenían enfermedades por las cuales casi estaban ciegos y que se podían resolver, recobraron la visión y eso fue con médicos cubanos.

Brigadas educativas y alfabetización

Miguel Díaz-Canel: También tenemos nuestras brigadas educativas. En Cuba en el año 62 logramos declararnos, a los primeros años de la revolución, territorio libre de analfabetismo. América Latina más de 40 años después con un método cubano que se llama el «Yo sí puedo» y con presencia de brigadas educativas cubanas en países latinoamericanos, varios países latinoamericanos más lograron liberarse del analfabetismo. Y todavía cuántos países hay en el mundo hoy en África, en otros continentes que no han podido resolver el flagelo del analfabetismo, que es embrutecer a su pueblo, que es no tener las posibilidades para pensar, para tener pensamiento crítico, para aportar, para tener desarrollo científico y cultural.

Esas son nuestras verdades y esas verdades. Por eso nosotros te agradecemos mucho esta oportunidad que tú nos estás dando para hablarle al público europeo, al público español, porque esas verdades constantemente están siendo fracturadas con la intoxicación mediática, con esa narrativa de mentiras, de calumnias, de asesinato de reputación, que es uno de los componentes de esta guerra ideológica, cultural y mediática que estamos enfrentando.

Y aquí es donde por eso yo siempre uso mucho la expresión de la perversidad de la política del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba. ¿Por qué una potencia, la principal potencia del mundo tiene que recurrir a prácticas tan perversas, a prácticas tan oscuras, a prácticas tan inmorales, tan indecentes para eso dibujar a una pequeña isla? Y ahí volvemos a la respuesta de tu pregunta. Porque es el ejemplo.

La inmoralidad de EE. UU. con el bloqueo energético

Pablo Iglesias: Hay una cosa de la que me he enterado hoy que me ha llamado mucho la atención que querría que explicaras. Claro, Estados Unidos no deja que entre petróleo. Entonces, para las cubanas y los cubanos es muy difícil conseguir gasolina, difícil del móvil que puedes estar esperando muchos días o que las disponibilidades, prácticamente estamos con la disponibilidad de lo que teníamos de lo que habían. Pero resulta que la embajada de los Estados Unidos ha pedido al gobierno cubano, «Oigan, nos dejan a nosotros importar gasolina para los coches de nuestras embajadas.» ¿Cómo ha sido esto?

Miguel Díaz-Canel: Inmoral, ¿no? El tema no es si el pueblo completo está viviendo las restricciones que tú impusiste y te quieres salvar tú solo. No, no. Busca una solución al bloqueo energético y todos tendremos combustible. Tendrá el pueblo cubano, tendrán todas las instituciones del país, las privadas, las estatales, tendrán todas las embajadas, pero tiene que ser en igualdad de condiciones porque no puede ser que el culpable de esto sea ahora el que aparezca como víctima o es el que saque ventaja de una situación. Eso es inmoral, eso es indecente.

La relación histórica de México y Cuba

Pablo Iglesias: El día de ayer, el presidente López Obrador, que está ahora en retiro, escribió algo en sus redes sociales y dijo, «Me siento muy herido por lo que le pasa al pueblo de Cuba.» Hay algo que siempre ocurre con el pueblo cubano y con Cuba también, que es que sigue siendo un significante que moviliza conciencias en todo el mundo y pueden pasar los años, pueden cambiar muchas cosas, pero sigue ocurriendo como con la causa palestina.

Es decir, hay cosas como que hacen que mucha gente diga, «Esto no puede ser.» Andrés Manuel López Obrador que no dice nada, o sea, que es un expresidente de México que dice, «Me voy y me voy.» Y prácticamente no ha aparecido y no utiliza las redes sociales. Y rompe su silencio por segunda vez después de más de un año para decir Cuba. Y es el significante de mucha más gente, pues, que han venido aquí con la flotilla, con el encuentro de la internacional progresista. ¿Qué sienten ustedes cuando ven esa solidaridad que aparece a pesar de que muchos estados todavía son reticentes que tienen miedo a Estados Unidos y que sigue habiendo gente que dice, «Estamos dispuestos a ser solidarios con Cuba»?

Miguel Díaz-Canel: Eso te mezcla una amalgama de sentimientos. Primero, hay un sentimiento de admiración, respeto y compromiso por esos que nos ayudan, por eso que son solidarios. Yo tengo la vivencia cuando hemos estado en encuentros con personas que vienen a la solidaridad en Cuba o cuando por viajes de trabajo siempre tenemos la posibilidad de reunirnos con los amigos de Cuba en otros países. Ver como el centro de la vida de tanta gente en tan diversas latitudes en el mundo es Cuba y cómo el tema Cuba es capaz incluso de unir diferentes tendencias.

Y yo creo en la especie humana, en la condición humana, yo creo que la mayor parte de las personas en el mundo, independientemente de credos y de ideología, son buenas personas. Y yo creo que Cuba ha demostrado ser una causa justa. Yo diría que una causa que podía ser abrazada con la mayoría del planeta y entonces despierta muchas simpatías también la manera en que Cuba apoya, en que Cuba da solidaridad. Entonces, ese primer compromiso, ese primer sentimiento de respeto, compromiso y admiración porque tú dices, ¿cómo puede ser posible que en tal lugar del mundo haya personas que el centro de su vida es defender a Cuba?

Además, lo hacen con una voluntad y con una sistematicidad tremenda y compromiso porque sabemos que no podemos defraudar a esos que lo hacen porque ven en Cuba una esperanza o porque ven en Cuba el triunfo de una utopía o porque ven en Cuba lo que ellos quisieran tener en sus países. Hay también el sentimiento ese de intimidad, de relación que se forja con esas actitudes. Por ejemplo, hay relaciones que son de países que son históricas. México, México. Yo creo que AMLO es un seguidor leal de la política coherente de México en la Arena Internacional y de la política coherente de México con la revolución cubana.

A México y a Cuba los unen lazos históricos de todo tipo. Mexicanos participaron en nuestras guerras de independencia. Cubanos fueron personas que estuvieron vinculados a Benito Juárez, estuvieron en la Revolución Mexicana, fueron parte del grupo más cercano a Benito Juárez, Fidel, los expedicionarios del Granma en el exilio en México organizaron la revolución. El Granma vino de México. Artistas, intelectuales cubanos siempre la relación con México. En Cuba, en todas las emisoras de radio de cualquier comunidad hay por lo menos en la semana un programa que es de música mexicana. O sea, que culturalmente estamos muy unidos. Y en los primeros años de la revolución, en los años 60, cuando Estados Unidos ejerció también una política de presiones de aislamiento de Cuba, el único país latinoamericano que no rompió relaciones con Cuba fue México y parece que la historia se repite ahora. Están presionando, están buscando el aislamiento, están buscando que Cuba esté sola. Y AMLO sale de su retiro apoyar a Cuba con un sentido de responsabilidad, de lealtad, de originalidad y de sentimiento, que sabemos la honestidad. Pero Claudia, la presidenta de México, que admiramos y queremos y que cada vez gana más admiración en el pueblo cubano, no sé cuántos cubanos y cubanas quisieran poder decir personalmente a Claudia lo que la admiran, lo que la aprecian.

Claudia todos los días está defendiendo a Cuba, todos los días está buscando la manera en que nos puede ayudar. Todos los días está desafiando patrañas de intoxicación mediática contra Cuba. Entonces, eso teje también una relación de compenetración, de integración y de responsabilidad. ¿Y por qué no decirlo? Te lo digo sin ninguna vanidad. Te da un sentimiento también de satisfacción porque tú dices, «No hemos arado en el mar, hemos brindado, pero también estamos recibiendo.» No porque uno lo haga cambio, sino porque creo que lo que tú es esa idea de que todos nos podemos ayudar, que si todos nos ayudamos el mundo es mejor. Y yo creo que así se contribuye también un poquito a defender esa idea.

Y ahora, bueno, hemos estado conversando contigo en la mitad de la mañana. Yo acabo de llegar desde el acto de recibimiento del convoy. Ayer estuvimos en un encuentro con los participantes del convoy. Yo estaba totalmente emocionado ayer. Yo salí totalmente emocionado hoy de ese acto. En tan poco tiempo, tanta gente de diversas latitudes que además son gente de sectores humildes de la población. Se han convocado, se han pagado pasajes, han recaudado sistemas fotovoltaicos, alimentos, medicamentos y vienen con esa disposición entrar a Cuba, pero además lo hacen con un sentido altruismo. Han alquilado motocicletas y sistemas de movilidad eléctrica para no causarnos, como dicen ellos, entorpecer nada de los problemas que ustedes están teniendo.

Se han alojado en lugares lo más modestamente posibles y están intercambiando con el pueblo para conocer de verdad las verdades de boca de su pueblo, que yo te digo que eso además refuerza convicciones, refuerza compromisos y te lleva a un sentido de lealtad y de fidelidad. No los podemos traicionar, no los podemos defraudar. Yo creo que están todos esos sentimientos y sobre todo triunfo una idea, Cuba no está sola. ¿Cómo Cuba puede estar sola cuando hay esas demostraciones desde diferentes partes del mundo?

Balance, responsabilidad y sueños postergados

Pablo Iglesias: He hablado con algunos cubanos que me dicen, «Yo no soy de ultraderecha, yo reconozco los avances de la revolución y frente a Trump, yo ante todo soy cubano, pero me gustaría que nuestro gobierno a veces hiciera autocrítica también porque no siempre entendemos que ha hecho todo bien.» Claro, es muy difícil hacer todo bien cuando estás en el gobierno. Si tuvieras que hacer balance de digamos de las cosas que si pudieras volver atrás harías de otra manera.

Miguel Díaz-Canel: A ver, nosotros constantemente nos estamos mirando por dentro y nos estamos criticando. Incluso los debates que hemos hecho los últimos tiempos han sido debates muy medulares sobre la situación del país, no tanto para ver siempre las culpas, ¿no?, que uno busca, bueno, ¿qué responsabilidad ha tenido en que esto no marche de una manera u otra? porque está siempre el estigma del bloqueo y de plaza sitiada de bloqueo, pero si no para para qué podemos promover para avanzar más. Y en ese sentido de cosas hay todo un grupo de transformaciones que hemos iniciado que no son de este momento que venían ya desde años anteriores. Lo que pasa que todo también además de lo que puede haber en incapacidad o en insuficiencia nuestra, tiene que ver también con los límites que te pone el bloqueo en avanzar. Nosotros tenemos sueños postergados, realizaciones pendientes, cosas que no han podido marchar a los ritmos que queríamos.

Pero, por ejemplo, nosotros hemos sido muy críticos con la burocracia, hemos sido muy críticos con a veces con la integralidad con que se aborda un problema para solucionarlo, ¿no? con la rapidez en los trámites, con la rapidez en dar respuestas, con algunos problemas de organización en determinados sectores o de creatividad en determinados sectores y sobre todo estamos sometidos a la crítica del pueblo. Todos nosotros tenemos que rendir cuenta en diferentes momentos del año ante la población, ante instancias de dirección y eso siempre te lleva a que tú mismo te estés revisando constantemente y tomamos muy en cuenta todo.

Nosotros constantemente estamos viendo los estados de opinión de la población tratando de encontrar la respuesta. Muchas decisiones de los últimos tiempos trascendentales como la Constitución, el código de las familias, el código de las niñez, juventudes y adolescencia, el programa de gobierno para enfrentar la economía. La hemos llevado a proceso de consulta popular, incluso en algunas ocasiones, en alguno de ellos, hemos hecho dos ejercicios ampliamente democráticos, consulta popular y referéndum. Y sin embargo, por ahí se dice que no somos democracia, que no tenemos en cuenta la participación del pueblo.

Y yo siempre le pido a los compañeros de los equipos de trabajo, de gobierno, del partido, de las instituciones, que todo lo que nos propongamos hay que buscarle una salida de participación y control popular. Participación y control popular. Y dentro de esa participación los jóvenes, que los jóvenes se sientan que están aportando, que pueden participar, que se tienen en cuenta sus ideas, que se tienen en cuenta sus aportes y nada de esto es ideal. Son procesos muy complejos y los hacemos en situaciones muy complejas.

Los 32 héroes cubanos

Pablo Iglesias: Quiero terminar con algo que estamos aquí en esta roca de Sierra Maestra. En el secuestro de Nicolás Maduro, 32 cubanos dan su vida defendiendo a un dirigente político de otro país. No es la primera vez que cubanos protegen a dirigentes políticos de otros países. Te querría pedir unas palabras sobre esos hombres.

Miguel Díaz-Canel: Yo creo que ese fue un hecho que conmovió a toda la comunidad de la población cubana en el país. Yo recuerdo que en la madrugada empezamos a tener las primeras noticias de lo que estaba pasando en Venezuela, eran noticias muy inexactas hasta que supimos que había 32 compañeros fallecidos. Y recuerdo que enseguida nos dirigimos a Palacio, convocamos a los compañeros del partido, organizar un grupo de ideas de cómo apoyar a Venezuela, de cómo denunciar lo que fue una agresión totalmente brutal e ilegal, secuestrar un presidente y extraerlo del país para llevarlo a Estados Unidos.

Y recuerdo que a las 8 de la mañana empezamos a convocar al pueblo para una tribuna abierta en la tribuna antiimperialista de denuncia para que estuviera a las 10 de la mañana pensando que podíamos reunir miles de personas y continuamos trabajando y mientras tanto había gente preparando. Yo llegué con parte de la familia y con otros compañeros de trabajo a las 9:30 a la tribuna antiimperialista. Aquello estaba desbordado Pablo. La gente enardecida, la gente con un sentimiento muy fuerte y de mucho compromiso en una magnitud que yo no pensaba que en dos horas solamente se pudiera movilizar la gente. A tal punto que tuvimos que demorar que empezara aquel acto porque no había dado tiempo a prepararlo técnicamente, o sea, a montar las pantallas, a montar el audio, o sea, la gente fue más rápido que todo lo otro que nosotros pudimos hacer para asegurar la realización del acto. Y fue un acto muy sentido, muy sentido. Y después las reacciones de las personas del pueblo ante eso fue y a los pocos días regresaron los restos de nuestra gente. Una marcha de pueblo combatiente.

Pasamos frente a la embajada de los Estados Unidos en Cuba. Un acto. De ahí yo pronuncié un discurso y después la marcha. Aquello fue totalmente elevado desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de unidad, desde el punto de vista de combate y lo que estaba desfilando no era un pueblo derrotado, estaba desfilando un pueblo firme reafirmando convicciones.

Y yo creo que hay mucho simbolismo en ese hecho y la vida lo dirá cuando pase la historia. ¿Cuál fue la verdadera dimensión de lo que protagonizaron esos cubanos que son héroes? Para nosotros son héroes porque 32 cubanos fueron capaces de tener en desventaja numérica, en desventaja tecnológica, en desventaja de todo tipo, a una fuerza élite de los Estados Unidos y además en una situación de sorpresa. Eso demuestra lo que son capaces de hacer millones de cubanos defendiendo la isla, defendiendo la revolución, defendiendo la patria.

Yo recuerdo que inicialmente en algunos pronunciamientos del presidente de los Estados Unidos estuvo reconocer que se habían batido duro, que hubo resistencia. Después esos comentarios se han perdido, a lo mejor se han arrepentido de lo que dijeron, pero yo quiero que creo que dieron una lección. Muchos de ellos eran jóvenes, muchos eran jóvenes que nunca habían estado en combate, pero que tenían una preparación y demostraron que tenían una preparación para enfrentar eso. Yo he conversado con varios de ellos, incluso con algunos convalecientes de las heridas.

Y cuando tú ves esos muchachos jóvenes, que tú vas a verlos en medio de su convalecencia y que no te hablan de nada de lo que han hecho ellos, sino que lo que te hablan es del orgullo por el deber cumplido y por lo que fueron capaces de hacer, tú dices, «Aquí no hay alternativa. Aquí no hay alternativa. Es que defender esto hasta las últimas consecuencias.» Y yo creo que es un simbolismo tan fuerte, tan duro, tan necesario para estos tiempos de definiciones que siempre habrá que estar agradecidos al ejemplo que nos dieron.

Pablo Iglesias: Miguel, muchísimas gracias.

Miguel Díaz-Canel: Canal, ojalá nos podamos volver a ver.

Pablo Iglesias: Seguro que sí.

Entrevista en video: