Combatientes y seres humanos ejemplares

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, transmitió este jueves una felicitación a los integrantes de los Órganos de la Seguridad del Estado, en ocasión del aniversario 67 de la fundación de esa institución.

«Abrazo a nuestros bravos combatientes de los Órganos de la Seguridad del Estado, a los que debemos tanto, por su defensa de la Patria, casi siempre anónima y riesgosa», publicó en su cuenta de la red social X.

Dedicó el saludo «a fundadores, jefes, oficiales, mujeres y hombres cuyas misiones heroicas forman parte de la leyenda épica de la Revolución cubana».

A nombre del Gobierno cubano y del suyo propio, el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, también extendió sus congratulaciones por medio de una misiva, en la que reconoció a los combatientes «por su patriotismo, valentía, dedicación, sacrificio y entrega» al cumplimiento de una misión que calificó de honrosa.

Exaltó cómo, frente a los peligros actuales, «los hombres y mujeres de los Órganos de la Seguridad del Estado defienden con coraje y compromiso el legado del Comandante en Jefe, en el año de su centenario», y destacó que las enseñanzas del líder al frente de la Revolución Cubana, General del Ejército Raúl Castro Ruz, perviven en su ejemplaridad como combatientes y seres humanos, siempre junto al pueblo. (Redacción Nacional)