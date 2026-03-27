Juventud cubana: espíritu de continuidad de la Revolución

Como esa organización que sintetiza los valores que nacieran en las luchas por la independencia y que sabe que la Revolución solo podrá continuar si los jóvenes nacientes la hacen suya, se caracteriza a la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), que, próxima a conmemorar su aniversario 64, reconoció a una representación de la juventud cubana con méritos sobresalientes en el estudio, el trabajo, la investigación y la defensa de la Patria.

En la jornada, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, entregó la Bandera de Honor, el más alto estímulo que otorga el Buró Nacional de la UJC a colectivos juveniles, a diez centros destacados de todo el país por sus resultados relevantes en el cumplimiento de su objeto social.

(Foto: Dunia Álvarez Palacios)

Asimismo, Díaz-Canel impuso la Orden Julio Antonio Mella, máxima distinción de la organización juvenil, a 12 jóvenes con resultados sobresalientes.

Por su parte, los miembros del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Manuel Marrero Cruz, primer ministro y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido, presentes también, impusieron 21 condecoraciones Abel Santamaría Cuadrado y la medalla José Antonio Echeverría a 13 jóvenes, respectivamente.

En palabras centrales, Yaliel Cobo Calvo, segundo secretario del Comité Nacional de la UJC, significó que «las condecoraciones que recibieron no son solo un símbolo por los méritos excepcionales en el estudio y el trabajo, son el reflejo de algo más profundo: el espíritu de una juventud que se suma a la continuidad de la obra que se ha construido y que está dispuesta a defenderla al precio que sea necesario».

Cobo Calvo agregó que «esta convicción se manifiesta hoy como pocas veces en la historia, en tiempos donde el imperio ha mostrado su verdadera naturaleza y ha extendido sus ansias bélicas por el mundo. Harían bien en saber que los cubanos no solo pelearemos con ideas. Desde la soberanía, con coraje, determinación y confianza en la victoria». ( )