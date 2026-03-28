Llegan a La Habana los dos veleros del convoy Nuestra América

La tarde de este sábado tuvo un desenlace cargado de emoción en la bahía de La Habana. Tras días de incertidumbre y angustia, los dos veleros del convoy solidario Nuestra América, procedentes de México, hicieron su entrada escoltados por la embarcación Prácticos del Puerto, poniendo fin a la travesía.

Una tras otra, las blancas siluetas de las embarcaciones se fueron recortando contra el azul del Malecón, y el saludo de quienes pescaban en ese muro a esas horas.

Habían zarpado de Isla Mujeres el pasado 20 de marzo y durante varios días no hubo comunicación con ellos. La preocupación se convirtió ahora en alivio, al verlos finalmente atracar.

A bordo, una tripulación de varias nacionalidades —un alemán, cinco franceses, incluida una niña de 4 años, dos estadounidenses y uno de países bajos, todos miembros del convoy— traía consigo no solo donaciones destinadas al Sistema de Salud Cubano y otros fines solidarios, sino también el testimonio de una voluntad que no claudicó ante el mal tiempo ni el silencio del radio.

En la terminal de cruceros fueron recibidos por Emilio Lozada García, jefe del departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido, Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, entre otras autoridades de la capital y las organizaciones de masas. (Wennys Díaz Ballaga)