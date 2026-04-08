Díaz-Canel felicita a To Lam por su elección como presidente de Vietnam para el periodo 2026-2031

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, trasladó las más sinceras felicitaciones al compañero To Lam, secretario general del Partido Comunista de Vietnam, quien fue elegido por la Asamblea Nacional, como Presidente de la República, en una votación que reflejó el apoyo total de los 495 diputados presentes.

Asimismo, el mandatario cubano ratificó «la voluntad y el firme compromiso de continuar impulsando las históricas y especiales relaciones de hermandad, solidaridad y cooperación que unen a nuestros países», afirmó.

De acuerdo con VNA, el nuevo jefe de Estado prestó juramento comprometiéndose a mantener absoluta lealtad a la Patria, al pueblo y a la Constitución, así como a cumplir cabalmente las responsabilidades encomendadas por el Partido, el Estado y la ciudadanía.

To Lam es profesor de Ciencias de la Seguridad y doctor en Derecho. Ha sido miembro del Comité Central del Partido en los mandatos XI al XIV, y del Buró Político en los mandatos del XII al XIV. Entre los cargos que ha desempeñado destacan la presidencia del país y la titularidad del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional en 2024, la secretaría de la Comisión Militar Central desde agosto de ese año, y la jefatura del Comité Central para la Prevención y Lucha contra la Corrupción, el Despilfarro y otros fenómenos negativos. También ha sido diputado en las legislaturas XIV, XV y XVI.

Por su parte, los diputados también dieron su respaldo a Vo Thi Anh Xuan, quien continuará en el cargo de vicepresidenta de Vietnam.

En el marco de la nueva etapa histórica del país, también fue electo Le Minh Hung, como primer ministro, quien presentó las prioridades de su gobierno para el periodo 2026-2031. Previamente la Asamblea Nacional reeligió por unanimidad a Tran Thanh Man como presidente del órgano legislativo para la XVI legislatura (2026-2031). (Redacción internacional)