Díaz-Canel a NBC News: «estamos dispuestos a defender esa paz que queremos»

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, agradeció, por medio de la red social X, al equipo del programa Meet the Press, de NBC News, y a la periodista Kristen Welker, «su visita a Cuba y la oportunidad que nos han dado para exponer nuestros puntos de vista sobre la difícil situación que atraviesa el país, tras cuatro meses de cerco energético sobre seis décadas de bloqueo económico, financiero y comercial», dijo.

Afirmó que, «como amantes de la paz y la justicia social, la vida y la alegría, los cubanos estamos dispuestos para el diálogo respetuoso y listos para defender la sagrada independencia y soberanía».

La entrevista, emitida este domingo, y disponible en NBCNwes.com, se trata de la primera que el Jefe de Estado concede a una televisora de Estados Unidos, y la segunda que realiza ese medio a un mandatario cubano, luego de la publicada en 1959 con el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

En ese espacio, el mandatario de la Isla precisó, entre otros elementos, que Cuba es un país que en su identidad tiene muy arraigados los valores de la soberanía y la independencia. Además, sostuvo que, es una nación de paz, que no promueve la guerra, sino que propicia la solidaridad y la cooperación entre los pueblos. Sin embargo, enfatizó, «estamos dispuestos a defender esa paz que queremos».

Por otra parte, insistió en que quienes asumen responsabilidades dentro de la Revolución tienen un compromiso con ella, sobre todo con nuestro heroico pueblo, expresó. De ahí que, reiteró, «estamos dispuestos a dar la vida por la Revolución, por la causa que defendemos».

Insistió en que una agresión a la Mayor de las Antillas tendría costos tanto para Cuba como para Estados Unidos, en cuanto a pérdidas innecesarias de vidas humanas. Lo cual, refirió, pudiera evitarse. Además, habría pérdidas materiales y se afectarían la seguridad y la estabilidad de ambos países y de la región, de manera general.

Díaz-Canel ratificó que Cuba siempre ha tenido disposición histórica de tener una relación civilizada como vecinos con EE. UU., pero ha defendido que esa relación se construya desde una posición de respeto e igualdad. (Redacción Internacional)