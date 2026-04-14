Un Partido fraguado en la lucha

Heredero de las tradiciones revolucionarias de nuestro pueblo, el Partido Comunista de Cuba llega a este 16 de abril con nuevas motivaciones en defensa de la unidad, de la hermosa obra de la Revolución y de un legado histórico que suma ya más de cien años de lucha.

Precisamente se considera ese día –cuando todo el pueblo salió a defender el socialismo en las arenas de Playa Girón– como fecha fundacional de nuestro Partido.

En el aniversario 15 de la primera derrota del imperialismo yanqui en América, el 19 de abril de 1976, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, expresó: « A partir de Girón nació realmente nuestro partido marxista-leninista; a partir de aquella fecha se cuenta la militancia en nuestro Partido; a partir de aquella fecha el socialismo quedó para siempre cimentado con la sangre de nuestros obreros, campesinos y estudiantes; a partir de aquella fecha el destino de los pueblos de este continente, en la libertad y dignidad que conquistaba uno de ellos frente a la agresión del poderoso imperio que los avasallaba a todos, sería diferente. Porque, dígase lo que se diga, a partir de Girón todos los pueblos de América fueron un poco más libres».

La política del adversario se basa en la fórmula de «divide y vencerás». Cuba lo sabe por experiencia histórica. No en balde José Martí, al valorar este factor como causa del fracaso de la Guerra de los Diez Años, expresó que «nuestra espada no nos la quitó nadie de las manos, sino que la dejamos caer nosotros mismos». Y fundó, para organizar una contienda necesaria, el Partido Revolucionario Cubano, que ha sido para las generaciones posteriores inspiración permanente.

El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado, como lo expresa la Constitución de la República, aprobada en referendo en 2019.

El propio texto de la Carta Magna establece que el Partido «organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista», así como trabaja «por preservar y fortalecer la unidad patriótica de los cubanos y por desarrollar valores éticos, morales y cívicos».

Con ese mandato constitucional y como alma de la nación cubana, nuestro Partido promueve el desarrollo de la conciencia y la defensa de la solidaridad, el humanismo, el internacionalismo y la consagración al trabajo.

En sus filas encontramos verdaderos paradigmas, representados en hombres y mujeres de pueblo como los que cumplen misiones médicas o brindan su aporte desde una escuela, un policlínico, un central azucarero o una cooperativa, en medio de la compleja situación del país ante el bloqueo de los Estados Unidos, que se recrudece con el cerco energético impuesto por la administración norteamericana.

Entre las misiones fundamentales del Partido hoy se encuentran la preservación de la unidad, a la que debemos cuidar más que a la niña de nuestros ojos, tal como nos lo indicara el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana. Junto con ello, se priorizan la batalla económica, la lucha por la paz y la firmeza ideológica, en un escenario constante de amenazas y agresiones, al que respondemos con resistencia creativa, sin renunciar a nuestros principios y bajo el concepto de la Guerra de todo el pueblo.

Así luchamos y vencimos en Girón. Unidos, combativos, dispuestos a dar la vida por una ideal de justicia y dignidad para Cuba y para el mundo, como el joven miliciano que antes de morir escribió con su sangre Fidel, uno de los hechos más conmovedores de nuestra historia. Así lo ratifica hoy, 65 años después, un pueblo que tiene muchas verdades y sueños que defender. Un pueblo que saldrá victorioso de las batallas actuales y futuras, con la guía del Partido y el paso firme de sus líderes en primera fila.

Fidel Castro Ruz:

En Girón prácticamente se forjó nuestro Partido

«En Girón se proclamó el carácter socialista de nuestra revolución, en Girón prácticamente se forjó nuestro Partido. Por aquella época trabajábamos precisamente en la tarea de unir las fuerzas revolucionarias en una sola organización (...). Podemos decir por ello que, coincidiendo con ese momento (...) quedó forjado nuestro Partido. Por eso se considera el 16 de abril, fecha de la proclamación del carácter socialista de nuestra Revolución, como la fecha de la fundación de nuestro Partido».

Discurso en el XX Aniversario de la Victoria de Playa Girón

No es fuente de privilegios sino dd sacrificios

«Militar en él no es fuente de privilegios sino de sacrificios y de consagración total a la causa revolucionaria. Por ello en él ingresan los mejores hijos de la clase obrera y del pueblo, velando siempre por la calidad y no la cantidad».

Acto Central por el XX Aniversario del Ataque al Moncada

Sin Partido no podría existir la Revolución

«La organización de vanguardia es fundamental. ¿Saben ustedes lo que le da seguridad a la Revolución? El Partido. (...) ¿Saben ustedes lo que le da futuro a la Revolución, lo que le da vida a la Revolución, lo que le da porvenir a la Revolución? El Partido. Sin el partido no podría existir la Revolución»

Asamblea de balance del PCC en la provincia Oriental

El Partido es el alma revolucionaria del pueblo

El Partido es el más formidable instrumento de la Revolución; es lo que le da dirección, solidez y continuidad histórica a la Revolución. Revolución que no es de nadie en particular, (...) sino Revolución que depende del pueblo. Los hombres pasan –como dijimos en una ocasión–, el partido en inmortal. El Partido es el alma revolucionaria del pueblo (…)».

Acto central por el XXII Aniversario del ataque al Moncada

Raúl Castro Ruz:

Combatir los defectos y no a los hombres

Las organizaciones del Partido están en el deber de enseñar y educar a todos sus miembros en la correcta utilización y comprensión de la crítica, basándose en el concepto del Comandante en Jefe de: «combatir los defectos y no a los hombres».

Discurso de clausura de la II Reunión de Organización del Partido Comunista de Cuba en las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Garantía segura de la unidad de la nación

Solo el Partido Comunista, garantía segura de la unidad de la nación cubana, puede ser digno heredero de la confianza depositada por el pueblo en su líder. Es la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado, y así lo establece el artículo 5 de nuestra Constitución, aprobada en referendo por exactamente el 97,7 % de los votantes.

Discurso en la sesión constitutiva de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular

Autoridad ante las masas

El Partido cuenta con la fortaleza y experiencia alcanzadas en estos difíciles años de Periodo Especial. Aun así, sus dirigentes, cuadros y militantes debemos trabajar por continuar perfeccionando su labor y su autoridad ante las masas.

Discurso en el VI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba

Autoridad moral, confianza del pueblo

El poder del Partido descansa básicamente en su autoridad moral, en la influencia que ejerce sobre las masas y en la confianza que el pueblo deposita en él. La acción del Partido se fundamenta, ante todo, en el convencimiento que emana de sus actos y de la justeza de su línea política.

Informe Central al VI Congreso del Partido Comunista de Cuba

Miguel Díaz-Canel Bermúdez:

La militancia como un acto de consagración

Hay que sentir orgullo por integrar las filas del Partido, y entender la militancia como un acto de consagración a los ideales que la organización defiende con pasión, con alegría, y con responsabilidad.

Discurso en la clausura del Octavo Congreso del Partido

Pueblo y unidad, que es decir Partido

Esa historia se puede resumir en dos palabras: Pueblo y Unidad, que es decir Partido. Porque el Partido Comunista de Cuba, que nunca ha sido un partido electoral, no nació de la fractura. Nació de la Unidad de todas las fuerzas políticas con ideales profundamente humanistas que se habían fogueado en la lucha por cambiar a un país desigual e injusto (...).

Discurso en la clausura del Octavo Congreso del Partido

Continuidad del legado histórico

Seguimos un principio: «Unidad, Continuidad y Resistencia Creativa». Unidad en torno al Partido, a la Revolución y al ideario marxista, martiano, fidelista. Continuidad del legado histórico y de la obra que construimos. Resistencia creativa para, en medio de las carencias, crear, innovar y salir adelante.

Discurso en la clausura del Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular

Un partido de masas

Este no es un Partido de élite, es un Partido de masas. No podemos dirigir por informes, debemos y tenemos que dirigir con el pueblo, mirando los problemas de frente y a fondo, y enfrentándolos con el mayor grado de participación popular posible. Solo desde una perspectiva colectiva y comprometida pueden evaluarse serenamente los duros datos del comportamiento de la economía en los últimos meses (...).

Clausura del XI Pleno del Comité Central del Partido

( Yoerkys Sánchez Cuellar)