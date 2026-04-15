Destacan rol de Fidel Castro en victoria revolucionaria en Girón

Efectuada en la institución dedicada al líder histórico de la Revolución cubana, en su inauguración, el director del Centro Fidel Castro, René González, disertó sobre la planificación y participación de las fuerzas armadas de los Estados Unidos y el papel de la base naval de Guantánamo, con sustancial movimiento de fuerzas aéreas, navales y efectivos en apoyo a la agresión.

Expuso las palabras de Fidel en el discurso en el acto del Aniversario 25 de esta victoria el 19 de abril de 1986 cuando expresó:

La trascendencia de Girón está en el precio que habríamos tenido que pagar por nuestra revolución, el precio que habríamos tenido que pagar por el socialismo, si el plan yanqui tiene éxito y consolida una cabeza de Playa.

Girón significó que los que allí cayeron preservaron la vida de millones de cubanos, la victoria la habríamos alcanzado de toda forma, pero a un costo terrible y también al precio de la destrucción total del país. Esa es una de las lecciones que tenemos que sacar de Girón, es una de las cosas que las nuevas generaciones deben comprender y deben saber siempre.

Por su parte el general de división (r) Fabian Escalante, significó el trabajo de los incipientes órganos de las Seguridad del Estado y el papel de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) recientemente creados por esos años, los cuales ayudaron a identificar a los desafectos, controlarlos y evitar que formaran una quinta columna.

Un significado especial tuvieron las declaraciones de los combatientes en esa gesta Andrés Castillo por entonces de 16 años y Ramón R. González (Suco), el primero en entrar en combate.

Suco, con experiencia en la lucha contra bandidos en las montañas del Escambray (en el centro de la isla), repelió el intento de entrada de una lancha rápida enemiga, junto a cuatro compañeros y tres maestros, quienes eran los únicos apostados en Playa Larga, y dio el primer aviso del ataque. A partir de su alerta inició la movilización general de combate en las arenas de Playa Girón.

Contó Suco que tras la victoria, al desfilar en La Habana, iban apenados por la ropa roída, sucia, deteriorada, los demás lucían sus uniformes casi nuevos, pero al pasar les identificaron como los combatientes y todos comenzaron a rendirles honores.

En la actividad, los periodistas Tubal Paez, presidente de honor de la UPEC, y Katiuska Blanco resaltaron el papel de los corresponsales de guerra en esa epopeya.

En está jornada, se presentó el libro «Playa Girón. A 65 años de aquel abril socialista», compilado por Elier Ramírez, y editado por Ocean Sur. (lb/khg)