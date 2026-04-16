Otro amanecer por el socialismo

Desde horas de la madrugada una amplia representación del pueblo habanero se reunió en la histórica esquina de 23 y 12 en el Vedado, donde hace 65 años, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, declaró el carácter socialista de la Revolución, presente allí junto al pueblo el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

«Es un honor estar en esta isla revolucionaria, que ha resistido tantas décadas con dignidad y construye su camino elegido. Necesitamos que siga viva y con la bandera del socialismo, la esperanza de tener una humanidad y un planeta que valga la pena ser habitado por nuestros hijos y nietos».

Así expresó la Argentina Paula Klachko, participante en el V Coloquio Patria, durante su presencia en el acto por el aniversario 65 de la reafirmación del carácter socialista de la Revolución Cubana, presidido por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Con esa convicción amanece el pueblo de La Habana en la esquina de 23 y 12 en el Vedado, como seis décadas y media atrás, siempre dispuesto a levantar sus fusiles y su valor ante cualquier amenaza a la integridad de la patria. ( Jorge Ernesto Angulo Leiva)