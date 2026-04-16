Cuba conmemora el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente del Consejo de Defensa Nacional (CDN), Miguel Díaz-Canel Bermúdez presidió este jueves 16 de abril el acto por el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución cubana, efectuado en la histórica esquina de 23 y 12, en La Habana.

La concentración se efectuó en el el lugar donde, este propio día de 1961, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz pronunció las palabras de despedida del duelo en el sepelio de las víctimas de los bombardeos perpetrados contra los aeropuertos de Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba, preludio de la invasión.

En esa ocasión el máximo líder cubano proclamó elcarácter socialista de la «Revolución de los humildes, con los humildes y para los humildes».

En el aniversario 65 años del acontecimiento, Anabel Serrano Díaz, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, recordó: «Hoy nos reunimos bajo la memoria de un día que definió nuestra historia».

La científica advirtió que el bloqueo impuesto por Estados Unidos supone un desafío enorme para los jóvenes cubanos, pues no se trata de un hecho abstracto, sino de un cerco que limita el acceso a recursos, tecnologías y oportunidades.

Según Serrano, la situación actual recuerda a la batalla de Playa Girón, donde la juventud cubana defendió la Revolución.

(Foto: Luis Jimenez Echevarría/ACN)

«Girón se convirtió en un símbolo de resistencia y soberanía», afirmó, y subrayó que aquella victoria enseña que la resistencia no es pasiva, sino activa y creadora.

Puso como ejemplo a los científicos, quienes día a día sufren las restricciones del bloqueo, pero han demostrado que «la creatividad y la inteligencia no se bloquean».

Así lo evidencian las vacunas cubanas contra la COVID-19, la meningitis o el cáncer, entre otros desarrollos. «Cada investigación que se realiza es un Girón moderno, una victoria contra la adversidad», sentenció.

La joven Leanet Proenza, estudiante de tercer año de la Facultad de Diseño de la Universidad de La Habana, expresó cómo los estudiantes se han adaptado y han sostenido su proceso educativo pese a las limitaciones, utilizando el espacio virtual como aula permanente.

Dijo además que, a 65 años, nuestra resolución sigue siendo el socialismo como alternativa a la barbarie.

Nuestra proclama sigue siendo «¡Socialismo o muerte!», concluyó.

Al hacer uso de la palabra en el histórico sitio, el presidente del Consejo de Defensa Nacional afirmó que hace 65 año, mujeres y hombres que eran tanto o más jóvenes que todos los que hoy llenamos estas calles, posiblemente muchas abuelas, abuelo, madres o padres de algunos de nosotros se reunieron aquí, para escribir un capítulo realmente épico del mundo contemporáneo.

«Ese día cambió la historia y no solo para Cuba. Con una invasión al borde de nuestras costas sin certeza aun de por dónde desembarcarían, pero conscientes de que detrás de los invasores, estaba el respaldo total del poderoso Gobierno de los Estados Unidos, la voz del Comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, casi rota, por el esfuerzo de horas de insomnio y tensión, se alzó por encima de la multitud que desbordaba esta esquina histórica, para declarar que éramos lo que seguimos siendo: ¡una Revolución Socialista, en las propias narices del imperio», afirmó Miguel Díaz-Canel.

«Llegaría tan lejos esta Revolución de los humildes, con los humildes y para los humildes, que un niño limpiabotas en el capitalismo se convertiría en el primer cosmonauta de Latinoamérica. Que jóvenes de África y de todo el Tercer Mundo se harían profesionales en escuelas cubanas. Que compartiríamos la sangre y la suerte con los odiados y los vilipendiados de siempre. Y derrotamos el apartheid y el analfabetismo y a las enfermedades curables en otras partes del mundo a las que llevaríamos médicos y no bombas, maestros y no bombas. Eso es Socialismo».

En el acto acompañaron al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba ,miembros del Buró Politico y del Secretariado del Comité Central del Partido, dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, las Organizaciones de Masas, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. (Con información de Granma, la ACN y Cubadebate)