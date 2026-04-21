Defenderemos nuestra Patria a cualquier precio

Cienfuegos.–A 65 años de la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América Latina, el pueblo cienfueguero se congregó en el parque José Martí para iniciar el movimiento Mi Firma por la Patria, en respaldo a la reciente Declaración del Gobierno Revolucionario.

El educador Damián Cosme, Héroe del Trabajo de la República de Cuba, manifestó su compromiso como «un cubano capaz de cumplir lo que nos plantee la Revolución y dar mi vida si fuera necesario».

Anay Morera Guillen, secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba en Cienfuegos, expresó: «Estamos aquí para decirle al mundo que Cuba no se rendirá, y ahora, cuando la Patria más nos necesita, estamos más unidos para vencer cada adversidad».

Asunto, también de familia

Sancti Spíritus.–Con su pequeña princesa (Dina) de la mano, se inclina sobre la mesa donde estampará su firma. Lo acompañan su otro hijo Dairon y Yudiana, la esposa. Lo de Andrés Concepción, trabajador del Transporte, es, sencillamente, un asunto familiar.

«He venido hasta aquí por pura convicción –me dice-, porque estos son los momentos para darle un sí rotundo a nuestro país. Es la herencia desde la época colonial, pero es también la continuidad, como cuestión importantísima, porque como suele decirse en la pelota «esto no se acaba hasta que se acaba», y por nuestra parte no va a acabar. Habrá Cuba y Revolución para siempre.

«Lo veo como una transmisión de mis viejos a mí, de mí a mis hijos, de ellos para los hijos que un día tendrán…

«De modo que nadie me obligó a venir y mucho menos a respaldar la convocatoria para firmar este documento. Me alegra mucho haberlo hecho con mi familia, porque es una manera de demostrarles al imperialismo y al mundo entero la unidad que tenemos como pueblo, el rechazo al bloqueo de Estados Unidos, nuestro repudio a la guerra, a la violencia, al terrorismo y la vocación de paz que siempre hemos tenido como nación».

Rendirnos es el único precio que no estamos dispuestos a pagar

Bayamo, Granma.–En la Plaza de la Revolución de la Ciudad Monumento, granmense, diferentes generaciones recordaron como en Girón, que la libertad no se negocia. Reynaldo Fernández Moreno, en representación de los heroicos combatientes, denunció la persistencia del acoso imperial: «Estados Unidos no ha cejado en el empeño de aplastar la Revolución Cubana a través de diversos planes de agresión para dividirnos y desestabilizarnos».

Fernández Moreno denunció la hipocresía del enemigo: «Nos acusan de ser patrocinadores del terrorismo y han desarrollado miles de campañas subversivas contra nuestro pueblo para amedrentar nuestra capacidad de resistencia».

Como en Girón, nos espera la victoria

Santa Clara.–«Vine a ratificar mi compromiso con la Patria. En momentos como estos, de peligros y amenazas, no queda otra alternativa que aquella expresada por Fidel, hace 66 años: «Patria o Muerte», afirmó el Héroe del Trabajo de la República de Cuba Manuel Soliño Guevara, luego de estampar su firma de compromiso con Cuba y con su Revolución en actividad desarrollada en la Empresa Agropecuaria Valle del Yabú.

Allí, en pleno surco y luego de concluir el trabajo voluntario, «El Pionero» como todos conocen a este incansable trabajador del turismo, reconoció la importancia de unir voluntades para que prevalezca la paz y no la agresión militar a nuestro país, al tiempo que señaló que Cuba jamás ha sido una amenaza para ninguna nación.

Por nuestra bandera ¨Que no ha sido jamás mercenaria¨´

Santiago de Cuba.–Con el izaje de la bandera cubana en sitios emblemáticos de la Cuna de la Revolución, comenzó la jornada conmemorativa por el aniversario 65 de la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América, «ratificando que, si bien somos un pueblo que ama la paz, nuestra enseña será defendida al precio que sea necesario».

Así dijo la joven Yesenia Acuña Borrero, ante el Maceo ecuestre de la Plaza de la Revolución que lleva su nombre.

Muy cerca de allí, en el estadio Guillermón Moncada, santiagueros de todas las edades se congregaron para celebrar la efeméride que demostró la decisión del pueblo de Cuba de no permitir injerencias ni invasiones, «y sin lugar a dudas, también aprovecho para dar mi firma por la Patria, por nuestra dignidad y por la paz», acotó la palmera Yaney León.

Cuba ama la paz, pero no renuncia a defender su soberanía

Holguín.–Con su firma, miles de compatriotas residentes en esta región del oriente cubano evidenciaron la vocación de paz que es esencia de la nación, lo que está acompañado de la convicción de que defendernos es un deber supremo de los cubanos.

En la capital provincial, durante la patriótica cita realizada en el parque Calixto García, antes de los momentos en que se rubricara el compromiso, la joven Elaine Cruz Bobas, profesional de la Salud Pública, afirmó que «la verdad de este pueblo no será silenciada. El sufrimiento de millones de cubanos resultado del bloqueo y la brutal guerra económica es un acto genocida».

El sí y el no de Edilia

El Parque José Martí, de la ciudad de Ciego de Ávila, es un escenario habitual para grandes gestas. Edilia Gutiérrez Cordero llegó temprano esta mañana de domingo. Es trabajadora de la Dirección Provincial de Economía y Planificación. Vive de números, de balances, de lo que se puede y lo que no alcanza. Pero hoy no viene a sumar cifras. Viene a sumar su nombre. Viene a firmar.

–Mi firma por la Patria –dice, y su voz no compite con el bullicio del parque, pero se impone– es una manera de decir: Aquí estamos.

Y repite: Aquí estamos. Ante el recrudecimiento de la amenaza imperialista. Como avileña. Como cubana; una mujer que trabaja para planificar la economía de su provincia y que hoy planifica también un gesto de dignidad.

Pero su firma tiene dos filos. No es solo un sí. Es también un no.

–Firmo también –agrega, y su tono se hace más grave– por un no rotundo a la guerra que quieren imponernos quienes más guerra hacen en el mundo.

Entonces Edila habla de felicidad. Y la palabra, en medio de tanta asfixia económica, suena casi milagrosa.

–Yo me siento feliz –dice. Todos los días hago Cuba de la manera que deseo, porque me siento libre en el país que nací.

Libre. La palabra pesa. No es una libertad abstracta ni retórica. Es la libertad de quien, pese a todo, elige quedarse, elige estar entre mucha gente buena, elige construir, elige firmar.

En Las Tunas Girón es hoy y será mañana

Las Tunas.–Frente a la imagen del Héroe Nacional José Martí, en la plaza que lleva su nombre, cientos de tuneros se reunieron para condenar el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y las amenazas constantes del Gobierno de Washington.

Fue una concentración de color y esperanza, tal como expresó en su mensaje el profesor universitario Carlos Alberto Suárez Arcos, quien acotó que «en muchas partes se desarrollan acciones de solidaridad con Cuba porque nadie olvida que este archipiélago es un símbolo de largo alcance» y ratificó que «no es un arma de destrucción masiva, es un alma de construcción masiva».

Firmas por la Patria: Dos voces jóvenes desde Camagüey

Camagüey.–En el Reparto Victoria de Girón, cientos de camagüeyanos se reunieron para firmar por la Patria. En ese escenario, dos jóvenes expresaron con fuerza el significado de estampar su nombre en defensa de Cuba.

Yolanda Molina Castillo, estudiante de la Universidad de Camagüey, dejó claro que su firma no es un gesto vacío. «La historia refrenda nuestra tradición de lucha, y los ejemplos están escritos con sangre de miles de hombres y mujeres que cayeron por esta libertad y paz que disfrutamos».

Por su parte, Juan Carlos Blanco, dijo a Granma, con la convicción de quien ha jurado cuidar vidas: «Firmé por Cuba y por Fidel, por la Patria, la Revolución y el Socialismo. Mi firma es mi compromiso con defender nuestro futuro, nuestros principios y soberanía».

«Gringo, ponte y piensa»

Guantánamo.–«Aquí están mis manos, si hicieran falta para salvar la Revolución». Lo dijo Taylienis Acosta Jiménez, en el mismo sitio donde el 25 de abril de 1895 fueron salvados Martí y Gómez, y con ellos la Revolución que se reiniciaba.

Allí, al término de una jornada productiva en el polo agrícola de Arroyo Hondo, trabajadores de diferentes ramas dejaron constancia de su apoyo a la declaración de nuestro Gobierno Revolucionario.

«Soy como mi pueblo: de paz», dijo Taylienis; «Gringo, ponte y piensa primero antes de agredirnos, le digo yo a Donald Trump, Marcos Rubio, a todos los que nos amenazan», ilustró la joven; «porque si lo hacen, habrá muertes y familias enlutadas de los dos bandos; algo muy doloroso; es su responsabilidad; evítenlo». (Redacción Corresponsales)