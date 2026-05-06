No pueden seguir negando la verdad inocultable

En su cuenta en X, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, calificó de mentiras las declaraciones del Secretario de Estado estadounidense al negar el bloqueo petrolero a nuestro país.

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Vanguardia - Villa Clara - Cuba
Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba (Foto: MINREX)
Tomado de la edición digital del periódico Granma
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06 Mayo 2026

«Hace unas horas, el Secretario de Estado afirmó que no existe un bloqueo petrolero a Cuba. Ha optado sencillamente por mentir. Contradice al Presidente y a la Vocera de la Casa Blanca».

Así denunció en su cuenta en X el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, refiriéndose a declaraciones emitidas por el alto funcionario estadounidense.

«La realidad es inocultable: el 29 de enero de 2026, su Presidente firmó una Orden Ejecutiva que amenaza a todos los países con imponer aranceles en caso de que exporten combustibles a Cuba», argumentó el también miembro del Buró Político. 

En referencia a la difícil situación que enfrenta Cuba debido a esa medida, apuntó que «en cuatro meses, solo un barco de combustibles ha llegado a Cuba» a lo que añadió que «se intimida y amenaza a todos nuestros proveedores en violación de las normas del libre comercio y la libertad de navegación».

El canciller cubano destacó también que «la nueva Orden Ejecutiva del 1ro de mayo establece sanciones secundarias en el área de la energía» y afirmó lo que es una verdad a todas luces, pese a los intentos por ocultarla: 

«El Secretario sabe muy bien el daño y sufrimiento que causa hoy al pueblo cubano el cerco petrolero criminal que él mismo propuso a su Presidente». (Redacción Internacional)

 

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