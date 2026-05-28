Impulsan acciones parlamentarias internacionales en defensa de Cuba

El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, desarrolló una iniciativa de diplomacia parlamentaria dirigida a organizaciones y a parlamentos internacionales, con el propósito de denunciar la escalada de agresiones de Estados Unidos contra Cuba y defender la paz, la soberanía y la autodeterminación del país.

Según informó el Parlamento cubano, ratificado por la vicepresidenta Ana María Mari Machado en lectura ante los medios, el titular del órgano legislativo envió comunicaciones oficiales a los presidentes de diez organizaciones interparlamentarias, entre ellas la Unión Interparlamentaria, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el Parlamento del Mercosur y el Parlamento Centroamericano.

En las misivas, Lazo alertó sobre la «real y peligrosa amenaza de agresión militar directa» por parte del Gobierno de Estados Unidos contra la Isla, en medio del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero y del cerco energético impuesto por Washington.

El dirigente cubano señaló, además, que las recientes órdenes ejecutivas de la administración de Donald Trump han intensificado las medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, con consecuencias directas sobre las condiciones de vida de la población.

Los textos también denunciaron la acusación presentada por el Departamento de Justicia estadounidense contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, relacionada con los hechos ocurridos en febrero de 1996 en torno al derribo de aeronaves de la organización Hermanos al Rescate, al ser ilegítima, manipuladora y carente de fundamentos jurídicos.

De acuerdo con el mensaje enviado a las organizaciones parlamentarias, estas acciones constituyen violaciones del Derecho Internacional y buscan profundizar la política de asfixia económica contra el pueblo cubano, afectando derechos fundamentales de la ciudadanía.

Asimismo, Lazo solicitó respaldo y pronunciamientos internacionales para impedir cualquier aventura militar contra Cuba, al advertir que una agresión de ese tipo tendría consecuencias humanitarias y pondría en riesgo la estabilidad regional de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

El Presidente del Parlamento reiteró que Cuba mantiene su disposición al diálogo con Estados Unidos sobre la base del respeto mutuo, la soberanía nacional, la autodeterminación y los principios del Derecho Internacional.