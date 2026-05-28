En medio de las tempestades, la UCI trae buenas noticias

Universo presto al cambio, inteligente, que hoy acoge incluso a niños y adolescentes en una escuela de nuevo tipo, y que sigue siendo fiel a las ideas fundacionales del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Eso es hoy la cubana Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), hasta donde llegó, en la mañana de este miércoles, el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Después de haber sostenido más de un diálogo, y de haber recorrido una escuela inédita, y laboratorios donde se expande el talento, el dignatario reflexionó ante un grupo de jóvenes: «Entre tantas malas noticias que llegan todos los días con esto de las presiones de la política de Estados Unidos contra Cuba, haber amanecido aquí en la UCI -con la escuelita, con el nuevo modelo de la escuelita, y ahora con este desarrollo que están teniendo ustedes (los jóvenes)-, le llena a uno la vida de felicidad y sobre todo de confianza, de que en medio de la situación más compleja vamos a salir adelante».

«Y si salimos adelante en medio de esta situación, ¿qué no podremos hacer en el futuro, en otro tipo de situación?», razonó el Jefe de Estado para luego recordar que lo visto en la mañana de este miércoles forma parte de la resistencia creativa, «que no es quedarnos solo aguantando», que es también desarrollarse mientras se vive el acto de la resistencia: «Eso expresa una voluntad, una prioridad de todos ustedes, y un talento».

«Felicitaciones, y esperamos mucho de ustedes», dijo el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, durante una jornada en la cual estuvo acompañado por el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz; por los titulares de Educación y de Educación Superior, Naima Ariatne Trujillo Barreto, y Walter Baluja García; y por el Rector de la UCI, Raydel Montesino Perurena.

Los primeros momentos del recorrido tuvieron lugar en un edificio central de la UCI, donde el Rector Montesino explicó que «la misión nuestra siempre ha sido contribuir a la transformación digital de Cuba, de muchas maneras». La primera tarea -dijo-, «es formar profesionales de pregrado y posgrado» mientras se hace ciencia. El directivo hizo referencia, también, al desarrollo de software como actividad que forma parte del modelo de la UCI, y que tiene una proyección internacional.

El Rector recordó que la UCI nació con una carrera, y que hoy cuenta con cuatro programas de pregrado -tres carreras, y un técnico superior-. Afirmó que «ya hemos tenido, en 23 años, más de 18 000 graduados»; e hizo énfasis en el impacto que los egresados de la UCI han tenido en la transformación digital del país.

Allí se estudia Ingeniería en Ciencias Informáticas, Ingeniería en Bioinformática, Ingeniería en Ciberseguridad, y Técnico Superior en Administración de Redes -especialidad esta, dijo Montesino, «que le hace mucha falta al país».

Entre otras ideas, el Rector enunció que se han «propuesto avanzar de una manera mucho más acelerada en la formación doctoral»; dijo que la UCI cuenta con seis facultades y siete centros de desarrollo, y con 2 554 estudiantes de pregrado -matrícula, apuntó, que están en condiciones de incrementar-. Y a propósito de la actual contingencia energética, recalcó que en la UCI tienen como principio no dejar detrás a estudiante alguno.

Sobre lo anterior, el también profesor en activo hizo referencia a esfuerzos para lograr cierta presencialidad; y comentó sobre ajustes de planes de estudios. Este año, afirmó, podrán graduarse 554 estudiantes -cien más que los graduados el pasado año.

A la UCI, según contó su Rector, lo que más le ha golpeado ha sido la situación del transporte. Hay experiencias allí, sin embargo, que son muestra de cómo una mentalidad flexible y audaz se abre paso en medio de grandes dificultades.

El resultado es una institución que sigue fiel, desde los hechos, a palabras de ese fundador especial llamado Fidel: «Esta Universidad debe caracterizarse -había expresado el Comandante en Jefe y las letras asoman desde una pared de la UCI- por la gran variedad de formas diferentes de enseñar, de preparar… centro docente experimental, centro docente-productor».

Hay bullicio de niños

La UCI ha dado cobija a un bello experimento: allí estudian niños y adolescentes; allí el ambiente universitario contagia a esas nuevas generaciones que se benefician mientras adquieren conocimientos como Idioma Inglés, Educación Artística, y otras materias del mundo de las Ciencias Exactas.

Entre niños muy pequeños que extendían mensajes de gratitud y de amor, el Presidente Díaz-Canel Bermúdez quiso saber si los educandos se sentían bien allí. «Lo queremos mucho los pioneros de segundo grado», dijo un niño. Al despedirse, el dignatario expresó a los pequeños: “Muchas gracias y que tengan éxitos en los estudios, y prepárense bien para que puedan ser útiles al país».

Cuando la visita se alejaba del lugar, un niño dijo «adiós, ministra…». Se dirigía a Naima Ariatne Trujillo Barreto, a quien obviamente ha visto en otros momentos. Justamente fue la titular quien compartió con los periodistas en qué consiste la escuela sui géneris que ha nacido en la UCI cuando los tiempos se pusieron muy difíciles por el bloqueo recrudecido y muchos niños se quedaron sin la posibilidad de trasladarse a sus escuelas de siempre.

«Es una experiencia, dijo, que es única en el país ahora mismo. Cuando llegó el momento de la desconcentración de la matrícula, los niños que viven en la UCI, con sus padres que son docentes y trabajadores de acá, estaban en distintas instituciones del (municipio capitalino) de La Lisa), sin posibilidades ya para trasladarse. Nosotros tenemos entre 17 000 y 23 000 niños y adolescentes que han quedado así, muy distantes». «Acá, entonces, estaba la oportunidad exclusiva de tener un claustro universitario», explicó la ministra; y detalló que «pudimos entonces instalar esto que llamamos “Proyecto Pioneros.uci.cu”, que ya es toda una escuela, en la cual se aprobó que los niños vayan transitando por los grados, desde preescolar hasta noveno, y hasta se puedan evaluar.

Naima habló de aulas en las que «puede haber niños que proceden de tres escuelas diferentes»; de un «claustro sui géneris pero que tiene muchísimas potencialidades». En su entender, lo importante es «haber aprovechado el potencial que aquí había».

La titular recordó que «los niñitos y los adolescentes, cuando llegaron, venían de distintos entornos y recordaban a sus profesores», los cuales, por cierto, han mantenido un vínculo con la nueva escuela: «El municipio de La Lisa, los metodólogos de allí, la propia provincia de Educación y los compañeros del Ministerio de Educación, nos hemos enfocado en ir escribiendo sobre esa experiencia pedagógica». Naima suele comentarle al Rector que una Universidad es más bien silenciosa, pero que en la UCI «hay bullicio de niños, hay adolescentes a los que hemos orientado, ellos hacen sus matutinos centrales; es decir, ha habido mucho corazón detrás de la experiencia».

Tal vez -declaró ella a los periodistas- «no podamos replicar una escuela en cada universidad de Cuba, pero sí podemos utilizar el potencial en otros lugares». La titular recalcó: «No sabemos cuánto tiempo podría durar esta realidad que nos han impuesto -en alusión a la situación generada por un bloqueo feroz-; y miren ya qué tiempo llevamos y todos van a terminar su grado. Esa es una de las victorias más grandes que hemos tenido en esta etapa, en este lugar».

Con razón el Presidente Díaz-Canel Bermúdez dijo este miércoles en la UCI que la experiencia de la nueva escuela «es un modelo a defender y a multiplicar»; es evidencia de que «no nos quedamos parados. Ojalá tuviéramos esto en todas las universidades».

«Es meritorio», valoró el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Talento de Cuba

Los Laboratorios de Exportación de Software fueron la última parte del recorrido por la UCI. En uno de los recintos el Doctor en Ciencias Reynaldo Rosado Roselló explicó al dignatario que el centro de altos estudios cuenta con una fuerza productiva grande, importante.

Allí, detalló, suman más de 600 los especialistas desarrolladores de software. Esa fuerza está conformada por estudiantes, por profesores, y por especialistas que se dedican a ese tipo de tarea. Roselló enunció luego, en un aparte con los reporteros, que esa «fuerza está lista para seguir contribuyendo a la transformación digital del país». Más adelante declaró a la prensa que ellos, que venían aportando a la exportación de software, han intensificado esa actividad en la etapa más reciente; y que eso ha permitido acrecentar los ingresos por concepto de exportación.

«En un modelo en el cual gana el país, también gana la institución, y ganan las personas», explicó el Doctor en Ciencias, quien contó a los periodistas que, «todos los que participan en la exportación de software son remunerados en divisas, trabajando desde aquí, desde la Universidad».

Reynaldo habló en el encuentro con el Jefe de Estado, sobre la solidez de una empresa reciente, con unos tres años de creada, pero ya con ingresos que superan los más de 150 millones de pesos en moneda nacional, y que el pasado año tuvo a su alcance más de medio millón de ingresos en divisas: «Y es la vía que tenemos nosotros -dijo a los reporteros- para catalizar, para transferir todo el conocimiento y cerrar ciclos en la comercialización con todo lo que se genera en materia de desarrollo de software en la institución». Hacia el final de sus declaraciones, Reynaldo reflexionó: «Creo que si hay un tema en el cual la UCI debería ser más agresiva y tener resultados superiores, es en la exportación de software. Y en eso es en lo que estamos en este minuto: transformando el tema de la exportación de software. Creemos que tenemos las condiciones y que pueden crecer los números, porque Fidel soñó la UCI para que formara profesionales, para que contribuyera a la transformación digital del país, y además para que se convirtiera en una fuente importante de ingresos en divisas». En un momento de la visita el Presidente Díaz-Canel dijo a profesores y a estudiantes: «Ahora es importante todo el aporte que puedan dar ustedes para el propósito que tenemos de avanzar en Inteligencia Artificial (IA) en el país, y de llevar la IA a todos los ámbitos de la vida en el país». Y compartió un anhelo: «Que la UCI sea la primera «Universidad Inteligente» que tengamos en el país; y todo eso tenemos que acelerarlo».

Al final del recorrido el mandatario se acercó a una tarja donde podía leerse: «En este lugar, el 12 de diciembre del 2002, el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, le habló a los trabajadores y estudiantes de la UCI. Ese día expresó: «Esta es una escuela que se acaba de fundar».

Alguien explicó a los reporteros que las clases en la UCI comenzaron el 23 de septiembre del 2002, pero Fidel, aunque había venido a las obras constructivas, no había estado en la universidad con los estudiantes. Entonces, la fecha de la primera visita que él hace a la UCI es la del 12 de diciembre del 2002, que después fue considerada como la fecha fundacional del centro.

Cuando el Comandante en Jefe intercambió con los estudiantes, los llamó «tropa del futuro»; y esa frase generó un lema que ha marcado a la institución hasta el sol de hoy, siempre leal a una estrategia: «Conectados al futuro, conectados a la Revolución». (Alina Perera Robbio)