Concluirán en junio las sesiones finales del XXII Congreso de la CTC: austeridad, virtualidad y compromiso con la clase obrera

Las sesiones finales del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) se realizarán los días 26 y 27 de junio, bajo el principio de máxima austeridad y haciendo uso intensivo de las videoconferencias y los encuentros virtuales, según informó al NTV del mediodía el miembro del Secretariado Nacional de la CTC y presidente de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, Osnay Miguel Colina Rodríguez.

En sus declaraciones el dirigente sindical subrayó que el Congreso, en realidad, comenzó hace más de un año —desde enero de 2024— en las secciones sindicales y en la base con las conferencias municipales y provinciales, así como en los 15 sindicatos que integran la organización y la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR). «Lo fundamental ya lo hemos realizado en las bases», afirmó.

El también diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular destacó que el proceso congresual ha servido para examinar con profundidad los planteamientos, propuestas y preocupaciones de los trabajadores cubanos, y para fortalecer las estructuras sindicales en medio de un escenario nacional e internacional desafiante.

«El Congreso tiene que parecerse a su tiempo, ajustarse a las condiciones de desarrollo que enfrentamos», sentenció, al tiempo que insistió en la necesidad de actuar de manera racional, coherente y consecuente con la realidad que vive cada cubano.

Asimismo, el dirigente sindical aprovechó la ocasión para felicitar a los jefes, soldados y trabajadores civiles del glorioso Ministerio del Interior en su 65 aniversario, y al Semanario Trabajadores, que arriba hoy a sus 56 años de fundación, por su constante labor de reflejar las preocupaciones y propuestas de la clase obrera en la obra de la Revolución.

De cara a las sesiones finales de junio, la Comisión Organizadora —constituida hace un año con el mandato de preparar el cónclave hasta el 8 de julio del presente— continúa resumiendo los criterios de las bases. Se prioriza el impulso a la producción, al sistema empresarial cubano y a todos los actores económicos, en sintonía con la máxima de que el pueblo cubano no se rendirá jamás y aspirará siempre a la victoria. (Redacción Digital)