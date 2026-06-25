Ramiro regresa a Santa Clara

En cumplimiento de su última voluntad de descansar junto a sus compañeros de lucha y cerca del Guerrillero Heroico, en la mañana de este jueves 25 de junio tuvo lugar la ceremonia de honores militares e inhumación de los restos mortales del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, en el Mausoleo Frente Las Villas del Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara, de la ciudad de Santa Clara.

Durante la jornada fueron depositadas cinco ofrendas florales al lado de la llama eterna que perpetúa la memoria de los caídos antes y después del triunfo de la Revolución, en nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, el pueblo, y sus familiares.

Ceremonia de honores militares e inhumación de los restos mortales del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Los restos de quien se desempeñó como segundo jefe de la Columna 8 Ciro Redondo, al mando del Che, fueron trasladados al sitial histórico del frente rebelde en un armón con la urna cineraria cubierta con la bandera que acompañó los restos del Guerrillero Heroico a su regreso a Santa Clara, y que celosamente custodiaba, así como las distinciones y condecoraciones recibidas a lo largo de su fructífera vida de entrega y compromiso, entre ellas, las de Héroe de la República de Cuba y del Trabajo.

Las palabras de despedida estuvieron a cargo de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente cubano, quien expresó que Valdés Menéndez ya estaba en Santa Clara, ciudad que liberó bajo las órdenes del Che, donde cumplió misiones estratégicas, luego del triunfo del enero luminoso.

Las palabras de despedida estuvieron a cargo de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente cubano. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

«Fue él quien supervisó la construcción de la Plaza y acompañó al Guerrillero Heroico al lugar sagrado donde reposan sus restos mortales, así como el Mausoleo donde descansan los integrantes del Frente Las Villas, sitial que visitó cada vez que venía a Santa Clara en diferentes misiones».

«Ramiro Valdés —destacó— tuvo una vida ejemplar, y revindicó el precepto martiano que la mejor manera de decir es hacer, con una entrega total a la causa revolucionaria por más de 70 años, y al trabajo infatigable por el desarrollo del país».

Díaz-Canel enfatizó que impresionaba en él su laboriosidad activa hasta los 94 años de edad en una jornada que rindió honores al hombre que en Artemisa se convirtió en uno de los pilares de la Revolución.

Habló de su origen humilde, nacido en una casa de piso de tierra y techo de cartón, donde aprendió las enseñanzas de su madre Ofelia Menéndez y germinó su rebeldía contra las injusticias.

«En la Sierra Maestra tuvo fe en la causa revolucionaria, donde fue ascendido a comandante, y luego, como segundo jefe de la Columna 8 Ciro Redondo, partió con el Che a liberar pueblos y ciudades de la antigua provincia de Las Villas».

Díaz-Canel recordó, además, que fue él quien organizó los órganos de la Seguridad del Estado para defender la Revolución, y que como ministro del Interior enfrentó conspiraciones y atentados perpetrados por la CIA contra Fidel, y el bandidismo.

Ceremonia de honores militares e inhumación de los restos mortales del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Asimismo, dirigió sectores estratégicos como el de las Comunicaciones, e impulso programas como el de la Vivienda y el dirigido a alcanzar la soberanía energética, y rechazó el protagonismo, pues su único objetivo era superar cualquier desafío, cualidad que lo convirtió en uno de los líderes más queridos, admirados y respetados por el pueblo cubano.

El primer secretario del Comité Central del Partido expresó que tuvo el privilegio de haber sido alumno del hombre de sentimientos profundos, y que detrás de una mirada exigente, latía un corazón de inmensa ternura, sin olvidar sus raíces.

Ceremonia de honores militares e inhumación de los restos mortales del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Manifestó, además, que fue un padre dedicado y esposo atento, y que siempre tuvo tiempo para educar y trasmitir valores a la familia que formó, y concluyó su intervención con la frase, «Hasta siempre querido Comandante de la Revolución».

Ceremonia de honores militares e inhumación de los restos mortales del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Participaron en la ceremonia, los miembros del Buró Político y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento cubano y del Consejo de Estado; Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; Gladys Martínez Verdecia, primera secretaria del Partido de Artemisa; el Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura, así como miembros del secretariado del Comité Central del Partido y dirigentes del Gobierno y del Estado, de conjunto con Susely Morfa González, primera secretaria del Partido en Villa Clara, y la gobernadora Milaxy Sánchez Armas, autoridades partidistas y gubernamentales de la provincia, y una representación del pueblo santaclareño.