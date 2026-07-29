Presentan marcha del Presupuesto de 2026 y liquidación del correspondiente a 2025

El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, informó ante el VII Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, que la ejecución de la Ley 181/2026 Del Presupuesto del Estado para el año 2026 presenta, al cierre del primer semestre, resultados superiores a los previstos en varios indicadores, aunque persisten retos relacionados con la recaudación tributaria, la evasión fiscal y la ejecución de determinados gastos.

Al presentar la marcha de la ejecución presupuestaria, explicó que varias provincias mantienen resultados presupuestarios favorables, entre ellas Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara y Camagüey, mientras otros territorios se acercan igualmente a cerrar el año con balances positivos.

En cuanto a los ingresos, señaló que el cumplimiento continúa respaldado principalmente por la recaudación tributaria; no obstante, insistió en la necesidad de movilizar con mayor eficacia los recursos que deben permanecer en los territorios para financiar proyectos de desarrollo local y apoyar la implementación de las transformaciones económicas y sociales.

El Ministro destacó también el fortalecimiento de las acciones de control fiscal y advirtió que la evasión y el incumplimiento tributario continúan constituyendo una de las principales reservas de ingresos del Presupuesto del Estado y demandan una actuación más coordinada y efectiva de todas las instituciones involucradas.

Gasto social mantiene su prioridad

Respecto a la ejecución del gasto, Regueiro Ale informó que esta alcanza el 93 % de lo previsto para el periodo y explicó que las principales inejecuciones responden a dificultades con el suministro de bienes para la actividad presupuestada y al incumplimiento de algunos planes económicos que reciben respaldo financiero del Presupuesto, entre ellos los vinculados al acopio de la producción agropecuaria.

Añadió que una parte importante de los recursos presupuestarios se concentró en el financiamiento de actividades económicas y en el subsidio a la tarifa eléctrica del sector residencial, así como en inversiones destinadas a la recuperación de capacidades de generación eléctrica y otros sectores estratégicos.

Estimaciones incorporan impacto de las transformaciones

Regueiro Ale explicó que el Ministerio elaboró un estimado de cierre del ejercicio fiscal teniendo en cuenta la implementación de las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente, las cuales deberán contribuir a dinamizar la comercialización de bienes y servicios, recuperar la producción agropecuaria y favorecer un mejor comportamiento de los ingresos presupuestarios.

No obstante, indicó que las proyecciones también consideran el impacto financiero derivado del incremento parcial de los salarios en el sector presupuestado y de la elevación del salario mínimo, factores que incidirán en el comportamiento del déficit fiscal al cierre del año.

El Ministro reafirmó que cualquier ajuste requerido será presentado oportunamente a la Asamblea Nacional, en correspondencia con las disposiciones de la Ley 181/2026 del Presupuesto del Estado para el año 2026.

Liquidación del presupuesto de 2025 reafirma prioridad del gasto social y la disciplina fiscal

Regueiro Ale subrayó que la política presupuestaria mantuvo como principio esencial la protección de los programas sociales de la Revolución y el cumplimiento de los objetivos de estabilización macroeconómica previstos en el Programa de Gobierno.

Informó que el déficit fiscal al cierre de 2025 ascendió a 67 642 millones de pesos, un resultado posible gracias al sobrecumplimiento del 2 % de los ingresos totales y a una ejecución de los gastos inferior en igual proporción respecto a lo planificado, lo que evidencia una administración más rigurosa de las finanzas públicas.

En materia de ingresos, el Ministro señaló que los ingresos brutos alcanzaron 463 461 millones de pesos, mientras que los ingresos tributarios representaron el 68,6 % del total recaudado.

Según explicó, este comportamiento estuvo favorecido por la actualización de los impuestos aplicados a los combustibles, cigarros y tabacos, así como por el incremento de los aportes realizados por actores del sector no estatal, especialmente por concepto de ventas y utilidades.

No obstante, advirtió que persisten manifestaciones de evasión y subdeclaración fiscal que afectan la capacidad del Estado para incrementar los recursos destinados a los programas sociales.

En ese sentido, informó que las acciones de fiscalización de la Oficina Nacional de Administración Tributaria permitieron determinar deudas por 12 056 millones de pesos y recuperar 7 140 millones, aunque permanecieron pendientes de cobro 6 669 millones.

También llamó la atención sobre el insuficiente uso de las cuentas bancarias fiscales por parte de algunos contribuyentes, a pesar de que el 98 % de ellos ya las tiene habilitadas como parte del proceso de bancarización.

Salud, Educación y Seguridad Social concentraron el mayor volumen de recursos

El titular de Finanzas y Precios informó que los gastos ascendieron a 518 543 millones de pesos, equivalentes al 97,9 % de lo previsto, de los cuales el 64 % se destinó a los sectores de Salud Pública, Educación, Asistencia y Seguridad Social, lo que evidencia el carácter social del Presupuesto.

- Salud Pública: se destinaron más de 75 000 millones de pesos, recursos que respaldaron la realización de más de 103 millones de consultas en la atención primaria, nueve millones de consultas especializadas, 23 millones de consultas estomatológicas y más de 825 000 ingresos hospitalarios, además de garantizar, hasta donde fue posible, la adquisición de medicamentos esenciales.

- Educación se ejecutaron 69 133 millones de pesos, destinados a sostener una matrícula total a 1 368 000 de estudiantes en los diferentes tipos de enseñanza y 266 198 universitarios, junto con inversiones en infraestructura escolar y proyectos para mejorar las condiciones de aprendizaje.

- Cultura demandó gastos que ascendieron a 11 845 millones de pesos, en correspondencia con los programas orientados a elevar el nivel cultural de la población y promover una recreación sana

- Deporte se ejecutaron 7 656 millones de pesos para el desarrollo del deporte y la cultura física

Respecto a la protección social, Regueiro Ale precisó que 2025 el enfoque de la Asistencia Social se centró en atender las necesidades de grupos vulnerables, incluyendo ancianos, personas con discapacidad, y familias de bajos ingresos, como una herramienta para promover la equidad social.

Fortalecer el control fiscal continúa entre las prioridades

Aunque reconoció los avances alcanzados, el Ministro señaló que persisten insuficiencias relacionadas con el control presupuestario, la evasión fiscal, la disponibilidad de personal especializado en las áreas económicas y financieras, así como distorsiones en las relaciones entre los sectores estatal y no estatal.

«Superar estas limitaciones es un imperativo para elevar la capacidad fiscal intrínseca del Presupuesto como herramienta de desarrollo», significó.

En ese contexto, reafirmó la necesidad de fortalecer la disciplina fiscal, perfeccionar los mecanismos de control y elevar la eficiencia del gasto público como parte de la implementación de las transformaciones económicas y sociales aprobadas por el país.

Finalmente, destacó que el Presupuesto del Estado continuará siendo una herramienta esencial para respaldar el desarrollo económico, garantizar la sostenibilidad de las políticas sociales y contribuir a la construcción de un modelo socialista con mayor justicia y equidad.