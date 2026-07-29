Concluye hoy Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones del Parlamento cubano

Este jueves continúa el Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (anpp) en su x Legislatura, que analizará dentro de las propuestas legislativas la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, la Ley de la Vivienda, el Código de Trabajo y la Ley del Sistema de Identidad y Domicilio, normas que forman parte del proceso de actualización y perfeccionamiento del ordenamiento jurídico cubano.

La primera jornada, que transcurrió el miércoles, contó con la participación por videoconferencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Como parte de la sesión, tomaron posesión diez nuevos diputados para cubrir las vacantes existentes en igual número de municipios del país, de conformidad con lo establecido con la Ley Electoral.

Los nuevos diputados son: Alejando Redondo Ramos, director jurídico de la anpp, por San José de las Lajas; Rosabel Gamón Verde, ministra de Justicia, por el municipio de Jobabo; Asbel Quintana Siveira, por Bayamo; Yoandry Águila Molina, por el municipio de Abreus, Yury Triana Velázquez, por Madruga; Yudixa Sarmiento Rodisio, secretaria del Sindicato de Salud, por Pedro Betancourt; William Licourt González, secretario del Sindicato Agropecuario, por Consolación del Sur; Jorge Legañoa Alonso, presidente de Prensa Latina, por Rafael Freyre; Zulma Pila Gálvez, por el municipio capitalino de Regla; Elvis Norys Castillo Morales, por el municipio de Amancio Rodríguez.

La anpp aprobó este miércoles la derogación de la Ley No. 183, de diciembre de 2025, denominada Ley de reducción excepcional del actual periodo de mandato de las Asambleas Municipales del Poder Popular, con lo cual el mandato de los delegados municipales se mantendrá en los cinco años establecidos por la Constitución de la República.

Precisó que, al aprobarse la derogación de la Ley 183, el periodo de mandato de los delegados municipales transcurrirá normalmente durante cinco años y las elecciones de delegados y diputados se desarrollarán el próximo año, conforme a ese calendario.

Otro de los temas centrales analizados fue la información ofrecida por el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, acerca del proceso organizativo y la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales, como parte del Programa de Gobierno para 2026, con el propósito de evaluar las acciones desarrolladas desde su aprobación y las prioridades en su ejecución.

Los diputados conocieron, además, sobre la marcha de la ejecución del Presupuesto del Estado correspondiente al primer semestre de 2026 y aprobaron el informe de liquidación del presupuesto de 2025, presentado por el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, así como el dictamen elaborado por la Comisión de Asuntos Económicos.

Los parlamentarios aprobaron, también, la Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal, presentada por Ydael Pérez Brito, ministro de Agricultura.