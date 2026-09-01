Díaz-Canel: «Mientras haya en Cuba aulas con estudiantes, y escuelas con maestros, hay nación, hay Patria, hay Revolución y hay Socialismo»

«Mientras haya en Cuba aulas con estudiantes, y escuelas con maestros, hay nación, hay Patria, hay Revolución y hay Socialismo». Así ratificó en la mañana de este martes el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, una vez concluido el Acto Central Nacional por el inicio del Curso Escolar 2026-2027.

Desde el emblemático Paseo del Prado, en la Habana Vieja, desde ese escenario que guarda huellas de la escuela donde el maestro Mendive formó al joven Martí, el presidente Díaz-Canel comentó al equipo de prensa de la Presidencia de la República de Cuba -no sin antes reparar en la emoción que inspiran estas horas cuando el país abre las aulas-: «Iniciar este curso escolar era, para todos, un enorme compromiso».

Compartió esa idea porque, en su entender, se trataba de «iniciar el curso escolar en el centenario del natalicio del Comandante en Jefe, en medio de la situación que estamos viviendo».

Rodeado de niños, de adolescentes y jóvenes que habían tomado parte en un acto marcado por la belleza y por las emociones, el dignatario quiso compartir tres reflexiones esenciales con los reporteros; y en la primera hizo alusión a «la victoria que está hoy en las aulas cubanas con el inicio de este curso escolar».

Un segundo elemento -señaló- está relacionado con «el fruto de un esfuerzo colectivo». Y un tercer elemento, dijo, «es el reto, el desafío que tenemos de enseñar y de aprender» mientras se actúa inmersos en transformaciones.

El triunfo en las aulas

«El triunfo está en las aulas -enunció el jefe de Estado- porque, como explicaba la ministra (de Educación, Naima Ariatne Trujillo Barreto), este no ha sido el sonido de un timbre de rutina ni de un timbre cotidiano».

(Foto: Estudios Revolución)

«Es haber iniciado el curso escolar en medio de una situación compleja que no podemos negar, ni ante nuestros maestros, ni ante nuestros estudiantes, ni ante nuestros niños, ni ante nuestros adolescentes».

Díaz-Canel Bermúdez destacó que el inicio del presente curso escolar «es también mostrar la capacidad de un país, de una nación, de una Revolución, donde la pasión por el saber y el amor a la Patria se imponen a todas las restricciones, se imponen a esa política genocida de bloqueo» que pretende -denunció- arrastrar a un país a la barbarie.

Iniciar este curso, resaltó el presidente cubano, «es una respuesta ante la barbarie colonizadora que nos tratan de imponer. Es la voluntad de un pueblo, de una Revolución. Es voluntad política. Es voluntad pedagógica. Es voluntad de nación de que el conocimiento, la pasión por aprender, se van por encima de cualquier adversidad».

«Y yo creo que cuando se logra esto, y cuando se logra este triunfo en las aulas, en las condiciones en que se ha hecho, eso demuestra también la altura, la estatura de un pueblo y de una nación».

Fruto de un esfuerzo colectivo

Sobre el fruto que nace del esfuerzo colectivo habló el mandatario: «Hemos visto -significó- semanas intensas de trabajo, donde han estado todas las estructuras de dirección de la Educación, de los organismos formadores -desde la base, desde las escuelas, hasta la nación-, participando junto a las familias, junto a la comunidad, junto a todas las instituciones, junto a todos los Organismos de la Administración Central del Estado, a las instituciones provinciales y municipales, tratando de mejorar las escuelas, tratando de crear condiciones en medio de estas adversidades».

(Foto: Estudios Revolución)

En opinión del jefe de Estado, lo anterior «entraña también un sentido» de cómo «todos le aportamos a la educación, y de cómo todos defendemos la educación». Y en ese punto de sus declaraciones contó a los periodistas sobre cómo, hace unos meses, había pedido a los titulares de Educación y de Educación Superior, y «al resto de los ministros de los organismos formadores, que en medio del bloqueo energético y del recrudecimiento del bloqueo nos diseñaran qué curso podíamos afrontar sin negar que íbamos a hacer de todas maneras el curso».

Al respecto, el mandatario expresó: «Sabía que les estaba dando una tarea muy difícil. Y nunca dudé, pero siempre pensé en cuáles serían las opciones que se podrían poner».

«Y creo que al cabo de dos semanas ellos presentaron la primera propuesta de cursos escolares; y fue una propuesta realmente innovadora, realmente creadora». Díaz-Canel Bermúdez resaltó que ese tipo de respuesta, en condiciones tan adversas, solo puede ser generada por «el compromiso y la confianza en la Revolución».

Por lo anterior, por «este esfuerzo de todos que nos ha permitido el fruto de iniciar el curso escolar», el jefe de Estado afirmó: «Vale la pena que hagamos un agradecimiento y un reconocimiento a todos nuestros maestros, a todos nuestros profesores, a todas nuestras instituciones, a los padres, a las familias, a las comunidades por lo realizado».

«Y un tercer tema, entonces, es el reto de cómo enseñamos y cómo aprendemos en tiempo de transformación. Porque no solo se trata de iniciar el curso: es iniciar el curso y es cómo defendemos, en medio de la complejidad, la calidad del curso».

El presidente cubano declaró a los reporteros: “Digo mucho más: lo que hemos conspirado entre todos, lo que nos hemos propuesto es que, en un curso tan difícil, vamos a ir por más calidad en la educación».

«Cada aula se convertirá en un taller de soluciones. Será un curso difícil, pero será un curso digno».

«Este inicio del curso es un abrazo al optimismo y es una expresión de la decisión que tienen la Revolución y el país de seguir defendiendo una conquista social tan sublime, tan paradigmática como es para todos nosotros la nación. Es dar derecho a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros jóvenes y niños de educarse; y es también darles el derecho a soñar y que podamos compartir los sueños».

Un llamado a los maestros, a los estudiantes, y a la familia

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba quiso hacer un llamado, primeramente, a los maestros, de quienes dijo: «Sabemos que también tienen las complejidades de la vida cotidiana dentro de su seno familiar, que su salario no es el que quisiéramos ni es el que remunera todo el esfuerzo».

(Foto: Estudios Revolución)

A ellos, Díaz-Canel Bermúdez envió este mensaje: «Que tengan conciencia de que ellos son la columna vertebral, junto a nuestros creadores y artistas, de la resistencia cultural de este pueblo; que necesitamos de su capacidad de innovación; necesitamos también de su dedicación, de su entrega y de su abrazo a los niños que puedan estar en una situación de mayor vulnerabilidad».

«Porque ellos -dijo el mandatario sobre los maestros- no son solo transmisores de conocimiento: nuestros maestros, nuestros profesores, nuestro personal docente, son ante todo formadores de la resiliencia que nos distingue como nación y que nos distingue como pueblo».

A los jóvenes, a los estudiantes, el presidente de la República de Cuba expresó: «Que tengan conciencia de que todo este empeño se hizo por ustedes, de que todo este esfuerzo colectivo se hizo por ustedes. Por lo tanto, no hay justificación para que, cuando nos falte un recurso didáctico, cuando nos falte un recurso pedagógico, esa sea la excusa para no aprender».

«Al contrario: entréguense con pasión al estudio, entréguense con pasión a conocer y que eso sea parte también del aporte de ustedes a ese esfuerzo cotidiano y a ese esfuerzo tan grande que ha hecho todo el país para que hoy se iniciara el curso».

A la familia cubana, el dignatario recordó con énfasis que «la escuela sola no puede» y que, entre todos, entre escuela y familia, «tenemos que aportar» y «tenemos que defender esta obra».

Hacia el final de sus declaraciones, Díaz-Canel Bermúdez extendió un mensaje a la sociedad cubana: «Feliz inicio del curso, y deseamos a todos éxitos en el mismo».

No suena un timbre cualquiera

El Acto Central Nacional por el inicio del Curso Escolar 2026-2027 abrió recordando a Fidel, resultó emotivo de principio a fin: lleno de arte, de música, de danza, del talento de niños, adolescentes y jóvenes. Un inicio que, muy justificadamente, podía arrancar alguna lágrima por estarse viviendo la evidencia de que, contra todo pronóstico y a pesar de un enemigo que está negando la vida por múltiples caminos y maniobras, la Isla reabre sus aulas para sembrar saberes y sentimientos en el alma de sus hijos.

(Foto: Estudios Revolución)

Fue una mañana hermosa, muy cerca del mar, que también contó con la presencia del miembro del Buró Político y Primer Ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz; así como de otros dirigentes del Partido Comunista, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas y estudiantiles, los organismos formadores y otros que sostienen relaciones de trabajo con el sector de la Educación.

A cargo de Naima Ariatne Trujillo Barreto estuvieron las palabras centrales del Acto. Ella, expresó a todos: «Otra vez es septiembre, y como en cada jornada del primer día del noveno mes del año, reabre sus puertas la Escuela Cubana. El sol que asoma e ilumina en esta fecha aulas, patios e instituciones, anuncia el nuevo comienzo, y deja ver la algarabía de la llegada de nuestros niños, el paso seguro y tierno de los maestros, el andar urgente y esperanzador de las familias».

«Así ha sido, para cada generación, en el goce de la conquista que nos ha dado identidad y que el mundo reconoce como la gran obra de la Revolución».

Naima resaltó que «el timbre que nos convoca hoy suena distinto. No es solo el repique de una campana, la señal de un altavoz, o el llamado firme del maestro invitando al comienzo: Es el latido de una nación que decide, una vez más, apostar por su futuro. Es el sonido de la resistencia, de la ternura y de la esperanza. Se escucha con la fuerza de quienes sabemos que educar es lo más noble y justo que podemos hacer».

(Foto: Estudios Revolución)

La titular hizo énfasis en que «la educación en Cuba no se negocia. No se mide en pizarras nuevas ni en uniformes impecables, aunque lucharemos cada día, en cada instante, por tenerlos». Lo dijo porque «la educación en Cuba se mide en la dignidad de no abandonar a nadie», y «se mide en la certeza de que, aunque falte un recurso, sobrará la creatividad, la solidaridad y el amor de nuestro magisterio».

Naima habló de Fidel como inspiración; evocó «uno de los más trascendentes acontecimientos para los educadores cubanos y para nuestro pueblo todo: Aquella epopeya que cambió para siempre el rostro de Cuba, la Campaña de Alfabetización de 1961»; y reflexionó que, 65 años después, «nos enfrentamos a nuevos desafíos, pero el espíritu y la determinación son los mismos».

La ministra recalcó que «el gran reto de este curso y nuestra victoria mayor, será hacer sostenible cada día de aprendizaje». E hizo hincapié en que este curso «está concebido desde la flexibilidad y la respuesta individualizada. Cada escuela, cada territorio, cada comunidad tiene sus propias condiciones y posibilidades, y por eso las decisiones se tomarán desde lo local».

A los maestros, enfrascados en alistar el nuevo curso, la ministra agradeció por el heroísmo; y a las familias pidió confianza y participación. Igualmente, extendió un mensaje al estudiantado:

«Les decimos que este curso será un desafío, pero también una oportunidad. Sepan que sus sonrisas, su curiosidad y su deseo de aprender son la razón principal de nuestro esfuerzo». (Alina Perera Robbio)