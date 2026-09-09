Las urgencias actuales exigen hacer muchas cosas a la par

Como parte del seguimiento que la dirección del país da al aseguramiento del abasto de agua, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó este martes la fuente conocida como El Gato, principal sistema suministrador a los municipios del este de La Habana.

El Jefe de Estado intercambió con directivos y expertos sobre ese enclave de 17 pozos que abastece al 27 % de la población de la ciudad –beneficiarios de Regla, Guanabacoa, San Miguel del Padrón, Habana del Este, Cotorro y Diez de Octubre–.

Acompañado por el miembro del Buró Político y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (far), general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera; así como por la vice primera ministra Inés María Chapman Waugh; el titular de Energía y Minas, Vicente de la O Levy; el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez; entre otros dirigentes; el mandatario mostró especial interés por lo que debe hacerse allí para optimizar el funcionamiento de ese sistema.

En una explicación sobre el programa de inversiones y mantenimiento, se hizo referencia a la supresión de fugas en el campo de pozos y conductoras, al completamiento de equipos de bombeo, al mantenimiento integral de la infraestructura civil y a las acciones para garantizar la estabilidad eléctrica.

El Presidente volvió sobre cronogramas ya diseñados y que corresponden a sistemas de abasto visitados, como Paso Seco o Cuenca Sur. También hizo análisis sobre otros lugares del país a los cuales se extenderá este plan integral.

Respecto al Programa de aseguramiento al abasto de agua en la capital, hizo referencia a «una primera etapa donde estamos tratando de hacer coincidir el aseguramiento eléctrico que podamos dar con grupos electrónicos para evitar que, si hay apagón, haya discontinuidad en el servicio. Y a la vez estamos trabajando los emplazamientos para ir a la etapa definitiva, con fuentes renovables».

La oportunidad de las transformaciones

Son muchas las posibilidades a partir de las transformaciones que, en lo económico y lo social, se ha planteado el país. Pero esa verdad no dará frutos por sí sola: que el diapasón que se abre cree un bienestar tangible depende, entre otras premisas, de la audacia y de la creatividad de quienes estén al frente de algún emprendimiento.

En el central Boris Luis Santa Coloma, en el municipio de Madruga, en la provincia de Mayabeque, el Presidente Díaz-Canel recordó a directivos y trabajadores que pueden hacerse varias cosas a la par.

Habló, por ejemplo, de zafra azucarera y de emprender zafra de meladura, así como de asumir producciones locales –raspadura, mela’o de caña–, «y, con todo eso, obtener más ingresos, más estabilidad en los trabajadores, más beneficio social, y más aporte económico».

Lo anterior –reflexionó– pasa por sembrar caña, lo cual depende, a su vez, de incentivos como que los productores sean mejor remunerados.

También en Madruga, el Jefe de Estado visitó la finca La Esperanza, perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios (ccs) Nelson Fernández. Allí escuchó la explicación del productor Lázaro Fundora, a quien calificó de hombre sabio.

En La Esperanza hay producciones pensadas para más de un destinatario. Muchos de los trabajadores tienen allí sus viviendas; por lo cual, afirma Fundora, la mano de obra no falla.

La instalación de numerosos paneles solares ha permitido la autonomía energética; y la col, el limón, la guayaba, el mango… se dan en esas tierras y luego son vendidas al turismo, a otros espacios, o donados a hogares de ancianos.

Fundora cultiva más de 30 hectáreas, y hace ya 14 años incursionó en el mundo de las abejas, para polinizar sus frutales. Ahora cuenta con más de 200 cajas en las que obtiene miel y otros productos que podría vender a mercados exigentes. Todo es cuestión de hallar los enlaces adecuados, y de aprovechar la autonomía que viene con las transformaciones de hoy. «Si yo vuelvo a nacer –dijo Fundora– vuelvo a ser guajiro».

El recorrido finalizó en la unidad empresarial de base (ueb) Amistad cubano vietnamita, en el municipio de San José de Las Lajas.

Lo que de allí sale –explicaron los expertos– tributa a la producción de gallinas en el país. Su objetivo es la mejora genética de las aves.

En la pirámide del desarrollo avícola está la entidad –única de su tipo en la Isla–. Allí también hay emplazados paneles solares, porque la autonomía energética es una de las grandes batallas de quienes buscan, ahora mismo, avanzar en cualquier emprendimiento. (Alina Perera Robbio)