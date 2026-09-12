Controlan incendio en un tanque de la Base de Supertanqueros de Matanzas

De acuerdo con la publicación del periódico Girón, el incidente se produjo mientras se realizaban labores de mantenimiento en un tanque que se encontraba vacío.

En las labores para controlar el fuego participaron fuerzas del Cuerpo de Bomberos, así como otras unidades cooperantes del Ministerio del Interior y de diferentes organismos.

Las autoridades aseguraron que el incendio se encuentra controlado y que no existe peligro de propagación ni riesgo para los residentes de las zonas cercanas.

El hecho ocurrió en la zona industrial de Matanzas, donde se encuentra ubicada la Base de Supertanqueros. (Periódico Girón)