Llamado por Cuba frente a la Casa Blanca

Washington, 25 jun (Prensa Latina)— Con una marcha y concentración frente a la Casa Blanca concluye hoy una semana de solidaridad con Cuba que tendrá expresiones en más de 30 ciudades de Estados Unidos y en otras partes del mundo.

Take Cuba off the list of state sponsors of terror (Fuera Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo) es el nombre de la campaña que anima esta nueva ola de cuestionamientos de las políticas de la actual administración del demócrata Joe Biden hacia la isla caqribeña.

Representantes de más de un centenar de organizaciones solidarias «gritarán altísimo, para que lo oiga Biden, que se saque a Cuba de la lista de países terroristas, que se levante el bloqueo y se construyan puentes de amor», declaró a Prensa Latina el activista Carlos Lazo, quien viajó desde Seattle.

Contamos con que sea una jornada concurrida, será un evento lindo de verdad, anticipó el profesor Lazo, coordinador del movimiento Puentes de Amor.

Por su parte Elena Freyre, presidenta de la Coalición Alianza Martiana, vino desde Miami, y para ella es tiempo ya de que el mandatario «cumpla con sus promesas».

«No vamos a parar hasta que cumpla, hasta y acabe con las 243 sanciones adicionales que puso (Donald) Trump» durante su administración (2017-2021), enfatizó.

A mí no me lo contaron, Biden se paró y dijo sin titubear que si salía electo presidente esas sanciones se iban y que inmediatamente revertiría las políticas de Trump hacia Cuba con un retorno a la época de Barack Obama (2009-2017), recordó Freyre.

(Foto: Prensa Latina)

Como ella también arribó a Washington, DC, pero procedente de Nueva York, la joven graduada en medicina Miledys Guzman, una latina que confesó haberse enamorado de Cuba en su reciente visita a la nación caribeña.

De origen dominicano, Miledys confía en este «sentimiento de unidad» que se percibe alrededor del objetivo común de levantar el cerco unilateral que por más de seis décadas intenta asfixiar a los cubanos.

Precisamente, Guzman estuvo entre los participantes anoche en un evento organizado por DC Metro Coalition, donde «tuve una experiencia bien espiritual», comentó.

Personas de diferentes edades, usando diversas formas como la música y la oración llegaron con su mensaje por Cuba al corazón, estoy bien movida, apuntó.

Al dirigirse a los presentes, el segundo jefe de la Misión de Cuba en Estados Unidos, Alejandro Pila, agradeció las múltiples expresiones de solidaridad y reiteró que es ilegal e inmoral la designación de su país como un presunto estado patrocinador del terrorismo.

Argumentó el diplomático sobre el papel de Cuba en la lucha por la justicia social y en la colaboración médica extendida a los más disímiles confines del mundo.

Un criterio compartido con los asistentes que una y otra vez exclamaron en diferentes momentos «Cuba sí, bloqueo no».

El segmento cultural corrió a cargo del dúo Afrodélica y de la intérprete Luci Murphy, una mujer que siente a Cuba como su segunda patria.