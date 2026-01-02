ALBA-TCP se unió a conmemoración de la Revolución cubana

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) señaló en un comunicado que esa fecha “abrió un horizonte irreversible de dignidad, soberanía y justicia social para Cuba y para toda Nuestra América”.

Afirmó que aquel triunfo fue obra de la Generación del Centenario, juventud consciente que, inspirada en el ideario de José Martí, asumió la lucha como deber histórico frente a la dominación colonial y la opresión imperial.

El bloque latinoamericano y caribeño recordó que, desde la Sierra Maestra, bajo el liderazgo inmortal del Comandante en Jefe Fidel Castro, “esa generación encendió el fuego sagrado emancipador que trascendió las fronteras de Cuba y se convirtió en referencia ética y política para las luchas populares del continente”.

Significó que 67 años después, la Revolución Cubana permanece vigente como ejemplo de coherencia, resistencia y lealtad a los principios de justicia social, aun frente al bloqueo criminal, las medidas coercitivas unilaterales y las campañas de desinformación.

“En el camino hacia el Centenario del natalicio del Comandante Fidel, su legado histórico y moral continúa guiando a los pueblos que luchan por un orden internacional justo, multipolar y respetuoso de la autodeterminación”, expresó.

La Alianza Bolivariana aseveró que los pueblos del ALBA-TCP reconocen en la Revolución cubana una raíz común de sus luchas, donde confluyen Bolívar, Martí, Sandino y Chávez, y ratificaron “su compromiso inquebrantable de solidaridad con el hermano pueblo y el gobierno de Cuba”.(lam/jcd)