Porque «Cuba y México somos pueblos hermanos, herederos de una larga historia solidaria que hoy honramos», los buques de Apoyo Logístico de la Secretaría de Marina de México, Papaloapan e Isla Holbox, zarparon la víspera —desde el puerto de Veracruz— rumbo a Cuba, con una carga de alrededor de 814 toneladas de ayuda humanitaria.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores por medio de un comunicado, en el que se detalla que ambas embarcaciones transportan leche líquida y en polvo, productos cárnicos, frijol, arroz, atún en agua, sardina, galletas, aceite vegetal y artículos de higiene personal, entre otros productos de primera necesidad.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Mayor de las Antillas agradeció al Gobierno, al pueblo y a la Presidenta de México, «la ayuda material que viene en camino para el pueblo cubano».

«Gracias, México, —publicó la cancillería en sus redes— por la solidaridad y el apoyo en estos momentos tan difíciles que vive nuestro pueblo como consecuencia de la guerra económica que nos impone el imperio».

Se espera que la ayuda de la hermana nación —enviada por instrucciones de la presidenta, Claudia Sheinbaum, y por conducto de la Armada de México— arribe a la Isla en cuatro días. Asimismo, el comunicado informó que aún quedan más de 1500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas.

«El pueblo de México mantiene viva su tradición solidaria con los pueblos de América Latina y en particular con el pueblo de Cuba», remarcó el Gobierno Federal. ( )