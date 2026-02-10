Firmeza vs. bloqueo, la fórmula del abrazo amigo

En un contexto en el que el imperio intenta asfixiar a Cuba, el mundo responde con respaldo a los más altos niveles. Así, el abrazo solidario y el apoyo persisten –aún más y a pesar del bloqueo– provenientes de diversas latitudes.

México, desde donde han zarpado recientemente más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a la Mayor de las Antillas, «siempre va a ser solidario, buscando la mejor manera de apoyar solidariamente al pueblo cubano», dijo a la prensa la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum.

A la par insistió en que, es interés de su Gobierno y de su pueblo que las consecuencias de las medidas del imperio no extremen la situación que vive la nación antillana. «Eso es lo que queremos manifestarle al Gobierno de Estados Unidos: que es muy importante que no haya una situación de crisis humanitaria», enfatizó.

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, insistió este lunes en que, «las técnicas asfixiantes por parte de Estados Unidos están causando graves dificultades» a Cuba. Y destacó: «Estamos hablando con nuestros amigos cubanos sobre posibles vías para resolver estos problemas o, al menos, para prestar la ayuda que esté a nuestro alcance».

Reiteradamente, la Cancillería rusa ha confirmado su posición de principios respecto a lo inaceptable de ejercer presión económica y militar sobre Cuba, incluyendo el bloqueo del suministro de combustible a la Isla, lo que podría provocar un grave deterioro de la situación económica y humanitaria en el país. Al mismo tiempo ha sostenido su «firme disposición a seguir prestando a Cuba el apoyo político y material necesario». Así se lo hizo saber al miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, a través de una conversación telefónica, su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

«China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales», expresó Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático. En ese sentido, ratificó la firme oposición de Beijing ante las medidas «que privan al pueblo cubano de su derecho a la subsistencia y al desarrollo, así como a las prácticas inhumanas».

En numerosas ocasiones, China ha instado a Washington a dejar de privar al pueblo cubano de su derecho al desarrollo; a la vez que ha hecho hincapié en su confianza en que, con el liderazgo del Partido y el Gobierno cubanos, el pueblo superará cualquier dificultad.

A través de un comunicado, el Gobierno venezolano rechazó la Orden Ejecutiva, mediante la cual el Gobierno de EE. UU. «pretende imponer medidas punitivas a los países que decidan mantener relaciones comerciales legítimas con la República de Cuba». De igual forma, expresó su solidaridad con el pueblo de la Mayor de las Antillas e hizo un llamado a la comunidad internacional para «hacer frente a las consecuencias humanitarias que se deriven de agresiones de esta naturaleza. Considerar a Cuba una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos constituye un despropósito que entraña graves amenazas contra su existencia como nación», remarcó el documento.

Por su parte, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo que, desde hace más de 60 años, Cuba es «víctima de una masacre alimentada por la especulación estadounidense». Y afirmó, durante la celebración de los 46 años del Partido de los Trabajadores (PT): «Nuestro país se solidariza con el pueblo cubano. Nosotros, como partido, tenemos que encontrar la manera de ayudar».

También cuestionó las medidas de Washington para restringir el acceso de la Isla al petróleo, con lo cual reforzó el comunicado en el que él pt calificó de «criminal» el bloqueo impuesto a la Isla, y abogó por el fin de las sanciones y la plena reintegración de Cuba a la economía mundial.

El Papa León XIV, a su vez, mostró preocupación por la escalada de agresiones del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba, y llamó a evitar toda acción que pueda aumentar el sufrimiento del pueblo de la Isla.

De su lado, Ahmed Aboul Gheit, secretario general de la Liga Árabe, se reunió con el embajador cubano en El Cairo, Alexander Pellicer, y recalcó su apoyo y solidaridad con la Mayor de las Antillas ante la agresión imperialista.

Apoyos multilaterales

El Movimiento de Países No Alineados aseguró que las medidas tomadas por la administración Trump tienen efectos extraterritoriales y afectan negativamente no solo a Cuba y su pueblo, sino también a terceros Estados y las relaciones económicas internacionales.

En ese sentido, reiteró su llamamiento al Gobierno de Estados Unidos para que ponga fin al bloqueo –que constituye el principal obstáculo para su pleno desarrollo– y elimine las medidas unilaterales adicionales impuestas desde 2017, incluida la designación arbitraria de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, que causan enormes pérdidas materiales y daños económicos al pueblo de la nación caribeña.

El MNOAL reafirmó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno cubanos, y exhortó a la comunidad internacional a que defienda el derecho internacional, el multilateralismo y los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

La ONU «continúa monitoreando la situación en el país y trabajando con el gobierno para brindar mayor apoyo, incluyendo alimentos, agua, saneamiento y atención médica. Nos preocupa la creciente escasez de combustible y su impacto en la población», señaló, en rueda de prensa, el portavoz de la organización Stéphane Dujarric.

El G77 Y CHINA reafirmó su solidaridad con Cuba, y señaló, a través de un comunicado, que las medidas tomadas por el Gobierno de EE. UU., tienen claros efectos extraterritoriales y son contrarias a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y al Derecho Internacional, socavan el multilateralismo, la cooperación económica internacional y el sistema multilateral de comercio basado en normas, no discriminatorio, abierto, justo y equitativo. Al mismo tiempo –insistió– agravan las dificultades de Cuba para realizar operaciones financieras y comerciales, lo que amenaza el sustento y la integridad de su población.

El Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas rechazó las acciones de EE. UU., basadas en una narrativa construida sobre falsedades destinadas a presentar a Cuba como una amenaza que no representa, y que buscan asfixiar deliberadamente la economía cubana e infligir un sufrimiento adicional a su pueblo. Y recordaron que, durante más de seis décadas, el pueblo cubano ha sido objeto del bloqueo más prolongado y cruel jamás aplicado contra ningún país. Señalaron, a su vez, que «estas medidas también demuestran que el intento de presentar el bloqueo como un mero “embargo comercial bilateral” es una distorsión de la realidad que ignora su alcance claramente extraterritorial y su profundo impacto en terceros países y en las relaciones económicas internacionales». Finalmente, reiteraron su inquebrantable solidaridad con el pueblo y el Gobierno cubanos.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) rechazó «de manera categórica» la Orden Ejecutiva del Presidente de Estados Unidos.

«Esta acción, que se inscribe en la política histórica de bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, busca someter a todo un pueblo a condiciones de vida extremas. Lejos de doblegar al pueblo cubano, estas acciones, que han sido condenadas por la comunidad internacional, de manera reiterada y casi unánime, han demostrado la capacidad de resistencia, dignidad y firmeza de una nación que defiende su independencia y su derecho a construir su propio proyecto político, económico y social, sin injerencia externa, amenazas ni agresiones».

Al respecto, los países miembros del alba expresaron «su solidaridad y acompañamiento al Gobierno y al pueblo de Cuba», y reiteraron su firme compromiso con el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, así como con la defensa del multilateralismo, del comercio justo y del respeto irrestricto a la soberanía de los pueblos».