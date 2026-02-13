Expertos de la ONU llaman a no validar las medidas extraterritoriales de EE. UU. contra Cuba

«No hay una justificación bajo el Derecho Internacional a imponer sanciones económicas a terceros Estados por participar en intercambios legítimos con otro Estado soberano», afirmaron la víspera el experto y los relatores independientes de las Naciones Unidas George Katrougalos (promoción de un orden internacional democrático y equitativo), Ben Saul (protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo) y Michael Fakhri (derecho a la alimentación), respectivamente.

A través de un comunicado oficial, los especialistas condenaron la reciente Orden Ejecutiva firmada por el Presidente estadounidense, respecto a lo cual afirmaron que calificar a la Isla como una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos, y acusarla de apoyar a «grupos terroristas transnacionales», resultan argumentos sin credibilidad, que parecen diseñados «para justificar el uso extraordinario de poderes coercitivos», según afirmó la ONU en su sitio digital.

En ese sentido, señalaron también que esa medida extraterritorial tomada por el Gobierno de la nación norteña no cuenta con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, de manera que no tiene sustento en la seguridad colectiva, a la par que constituye una grave violación del Derecho Internacional. Además, aseguraron que «viola de manera directa los principios de igualdad soberana, no injerencia y libre determinación de los pueblos».

De acuerdo con reportes de prensa, los expertos coincidieron en que interferir en las importaciones de combustible podría provocar una grave crisis humanitaria en la Mayor de las Antillas, que ya se encuentra en una compleja situación a causa del recrudecimiento constante del bloqueo impuesto hace más de seis décadas.

Finalmente, demandaron al Gobierno de EE. UU. revocar inmediatamente la medida, llamaron a todos los Estados a no reconocer ni validar esas acciones contra Cuba, y advirtieron que la normalización de la coacción económica unilateral erosiona el orden jurídico internacional, debilita las instituciones multilaterales e inflige un sufrimiento inaceptable a la población civil.(Redacción Internacional)