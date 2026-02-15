Unión Africana y personalidades estadounidenses respaldan a Cuba

Un profundo agradecimiento se hizo llegar desde Cuba a los Jefes de Estado y de Gobierno africanos por adoptar una resolución de condena al bloqueo del Gobierno de EE. UU. y contra la inclusión de la Isla en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

«Gracias por esa muestra de solidaridad, tras la orden ejecutiva que busca bloquear nuestros suministros petroleros y asfixiar a todo el pueblo cubano», escribió en la red social X el miembro del Buró Político del Partido y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, en respuesta a la vertical posición reafirmada por la Unión Africana (UA).

El bloque ha aprobado 17 resoluciones consecutivas contra el bloqueo económico, y es la tercera vez que subraya el carácter arbitrario de la designación de la Mayor de las Antillas como país patrocinador del terrorismo, detalló Prensa Latina.

De acuerdo con la Embajada de Cuba en Etiopía, los líderes africanos expresaron su preocupación por el recrudecimiento de los efectos negativos del embargo de Washington, especialmente en el contexto actual, cuando La Habana aún enfrenta importantes desafíos económicos y sociales derivados de la pandemia de la COVID-19.

Denunciaron, además, el alcance extraterritorial de esta política, incluida la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, que refuerza las restricciones y amplía sus consecuencias más allá de las fronteras estadounidenses.

La resolución reafirma, una vez más, los profundos lazos históricos, políticos y de solidaridad que unen a los pueblos de África y Cuba, y constituye una clara expresión del respaldo a la eliminación de esta medida que consideran injusta, ilegal y contraria a los principios del derecho internacional y la soberanía de los Estados, reseñó PL.

Carta abierta de artistas, políticos y organizaciones estadounidensese

Artistas, intelectuales y activistas como Jane Fonda, Ed Harris, Indya Moore, Roger Waters, Tatiana Maslany, Alice Walker, Susan Sarandon, Mark Ruffalo, Kal Penn, Vic Mensa, y Boots Riley se encuentran entre los firmantes de la carta abierta «Un llamado a la conciencia: Detengan el cruel ataque de Donald Trump contra el pueblo cubano».

El texto, que califica la orden ejecutiva del presidente estadounidense como un acto deliberado de guerra económica destinado a estrangular a toda una población, y que está disponible en la dirección electrónica letcubalive.info, ha sido suscrito, asimismo, por la Answer Coalition, The People’s Forum, IFCO Pastors for Peace, Movement for Black Lives (M4BL) y el colectivo 50501; y también por el trovador cubano Silvio Rodríguez.

Lo han respaldado, además, académicos de Yale, Duke, NYU y Columbia; y más de 20 miembros del Concejo Municipal de Nueva York, incluyendo a Alexa Avilés, Tiffany Cabán y Shekar Krishnan, junto a legisladores estatales.

Esta política es inadmisible, asegura la carta, «Cuba no representa ninguna amenaza para Estados Unidos. Someter a una población por hambre no es diplomacia; es una forma de terrorismo».

Tales acciones de la administración de Trump, explica, no son más que una estratagema cínica y burda para distraer a la opinión pública de los problemas internos de esa nación.

«Nosotros –subrayan los firmantes– junto con millones de personas en Estados Unidos y en todo el mundo, rechazamos este acto inhumano contra el pueblo cubano»

En la carta se afirma que las consecuencias de la nueva Orden Ejecutiva se medirán en sufrimiento humano y se hace un llamamiento «a todas las personas de conciencia a que rechacen esta crueldad y exijan el fin inmediato del bloqueo».

Trump debe llevar a cabo su política exterior respetando los deseos del pueblo estadounidense –añade el documento– y de conformidad con el derecho internacional.

«Nosotros, el pueblo estadounidense, queremos tener relaciones normales con Cuba, tratarla con igualdad y respeto, y lo más importante, ver a Cuba y al pueblo cubano como nuestros vecinos y no como nuestros enemigos. ¡Que Cuba viva! ¡Cuba no es una amenaza!». (Redacción digital)