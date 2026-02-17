Es la hora de los amigos

«Para nosotros es un placer recibirte y poder conversar», expresó en la tarde de este martes, en el Palacio de la Revolución, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al darle la bienvenida al líder del partido político Patria Grande, de Argentina, Juan Grabois.

El Jefe de Estado resaltó el hecho de su presencia en la Mayor de las Antillas: «Te reconocemos que esto es una muestra de solidaridad comprometida con Cuba, porque en los tiempos que estamos viviendo, sabemos lo que significa venir a Cuba».

Expresó la voluntad de seguir ampliando y fortaleciendo las relaciones con Patria Grande, de «buscar más intercambios, más momentos en el año de poder intercambiar criterios, experiencias».

Especial énfasis hizo el dignatario en el concepto sobre la responsabilidad colectiva ante la necesidad de ver «cómo articulamos todos los movimientos sociales, de la gente progresista en tiempos tan difíciles, a nivel continental y también a nivel internacional».

Por su parte, el líder de Patria Grande, Juan Grabois, comentó al Jefe de Estado: «A mí me enseñaron que en las malas se ven los amigos; que en las buenas estamos todos». Y seguidamente hizo explícita su gratitud por cómo lo recibieron en Cuba.

El intelectual sureño denunció el peligro que entraña la «fuerza bruta», y compartió su concepto de que el mundo ha entrado en una etapa cuyo principal dilema es tomar el camino de la deshumanización, o el de la rehumanización: «No hay otra contradicción que no sea esa», recalcó.

Juan Grabois hizo referencia a cómo hoy, para la hegemonía imperial, «hay vidas que no valen: la vida de los migrantes no vale; las vidas de los pueblos pobres no valen; las vidas de los niños de Palestina no valen». Y al igual que el dignatario, denunció las violaciones flagrantes del Derecho Internacional, «que no solamente se realizan, sino que también se propagandizan».

Previo a este encuentro, el dirigente político argentino fue recibido por el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda. (Alina Perera Robbio)