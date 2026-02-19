Rusia con Cuba, en la defensa de su independencia

«Siempre hemos estado del lado de Cuba en su lucha por la independencia, por el derecho a seguir su propio camino de desarrollo, y siempre hemos apoyado al pueblo cubano».

Así lo afirmó el presidente de Rusia, Vladímir Putin, al recibir al miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de la Isla, Bruno Rodríguez Parrilla, de visita oficial en Moscú.

Según el reporte de Prensa Latina, el mandatario ruso calificó de ina­ceptables las nuevas sanciones de Estados Unidos contra la nación caribeña.

«Estamos en un periodo especial, con nuevas sanciones. Ya saben qué opinamos al respecto. No aceptamos nada por el estilo», declaró.

Destacó las duraderas e históricas relaciones entre su país y Cuba.

«Sabemos lo difícil que ha sido para el pueblo cubano a lo largo de estas décadas de independencia en su lucha por su derecho a vivir según sus propias reglas y defender sus intereses nacionales», remarcó Putin, informó rt.

La misma fuente señaló que, con anterioridad, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que «es evidente que la reunión reviste especial importancia», dado el difícil momento que atraviesa la nación cubana.

Asimismo, subrayó que Rusia, al igual que muchos otros países, se opone firmemente al bloqueo norteamericano a la Mayor de las Antillas.

«Valoramos mucho nuestras relaciones [con Cuba] y tenemos la intención de desarrollarlas aún más, por supuesto, durante los tiempos difíciles, proporcionando la asistencia adecuada a nuestros amigos», concluyó.

Rodríguez Parrilla también intercambió con varios dirigentes políticos, parlamentarios y gubernamentales de la nación euroasiática. Entre ellos, estuvo su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, quien expresó la total solidaridad de Moscú con La Habana.

Además, Lavrov destacó que su país seguirá prestando apoyo a Cuba en la defensa de su soberanía y su seguridad, al tiempo que remarcó que la cooperación no supone una amenaza a EE. UU. ni a ningún otro Estado.

El Canciller cubano también fue recibido por Dmitry Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad y Presidente del Partido Rusia Unida. ( Redacción Internacional)