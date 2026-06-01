Mientras el gobierno de EE. UU. persiste en su política genocida de bloquear a Cuba y aislarla del mundo, con medidas coercitivas secundarias que dañan a otros países, voces de diversas geografías se levantaron -este fin de semana-, en apoyo al pueblo de la Isla.

Así, el III Foro Internacional Antifascista, organizado por el Partido Comunista de la Federación de Rusia exigió, mediante una declaración oficial, que «las numerosas sanciones contra la Isla de la Libertad y las acusaciones arbitrarias de Washington contra el líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro Ruz, deben terminar de inmediato. El bloqueo a Cuba es un acto de terrorismo de Estado contra todo un pueblo. El deseo patológico de castigar a países enteros por su elección de camino de desarrollo es un ejemplo de política irresponsable y criminal».

De su lado, miles de argentinos manifestaron su respaldo a la Mayor de las Antillas a través de una marcha que se desarrolló en la zona más céntrica de Buenos Aires. «Basta de bloquear a Cuba» y «Petróleo para Cuba» fueron los lemas centrales de la acción solidaria, que forma parte de la campaña «Estamos con Cuba».

Al mismo tiempo, cientos de personas se congregaron en el umbral del Ayuntamiento de Bilbao, País Vasco, y reiteraron su solidaridad por Cuba en el cierre de una campaña para recaudar fondos, reportó Prensa Latina.

De esa forma, bajo el lema «Cuba: detener el genocidio», se desarrolló una amplia manifestación, que sirvió de colofón para la campaña «¡Contra el bloqueo, energía para Cuba!», que consiguió recaudar 244 000 euros de 1 255 donaciones. Prensa Latina informó que, con esos fondos ya se inició, en colaboración con Medicuba-Europa, ONG con sede en Suiza, la compra de los insumos para dos instalaciones de energía solar con destino al Hospital Universitario Pediátrico William Soler, de La Habana.

Por otra parte, en Zimbabwe se llevó a cabo la jornada de solidaridad «Sí por Cuba», con la participación de unos 200 graduados en la nación antillana, miembros de la Asociación de Amistad (Zicufa), cooperantes de la salud y la educación, representantes de instituciones gubernamentales, universitarias, juveniles, académicas y cubanos residentes.

Además de reclamar el fin del bloqueo a la nación caribeña y de decirle al imperio que Cuba no está sola, los asistentes se sumaron a la campaña global Mi firma por la Patria.

Asimismo, cubanos residentes en Suecia e Islandia condenaron esa política despiadada contra su patria y reafirmaron la importancia de continuar trabajando por la Isla, mediante un encuentro virtual y presencial.

También de París, en una actividad auspiciada por el movimiento CubaCoop, se reiteró el apoyo a la tierra antillana en medio de las agresiones contra su pueblo. (Redacción Internacional)