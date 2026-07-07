Asamblea General de la ONU debate sobre el bloqueo de EE. UU. contra Cuba

Con 136 votos a favor, nueve en contra y 30 abstenciones, fue aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas la apertura del debate «Necesidad de poner fin al bloqueo económico comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba», solicitado por la Mayor de las Antillas.

«En nombre del pueblo de Cuba, agradezco a las 136 naciones del mundo que votaron en favor de llevar a debate de la Asamblea General de la ONU el Bloqueo Genocida contra toda una nación, y las amenazas de agresión militar», publicó el Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su cuenta en X.

La temprana victoria de Cuba ocurre luego de que el Departamento de Estado estadounidense emitiese chatajes –ya denunciados por la Cancillería cubana– a gobiernos soberanos durante los últimos días, para que se sumaran a su intento de frenar el diálogo en dicho escenario multilateral.

Previo a esta primera votación, el representante de EE. UU. en la magna sala intentó sabotear la discusión objetando el proceso, para lo cual desplegó un discurso en el que primaron las mentiras en torno del papel de su gobierno en la actual situación energética cubana, de lo cual culpó exclusivamente al Estado cubano.

El delegado no mencionó ninguna de las órdenes ejecutivas aprobadas en lo que va de año por el titular de la Casa Blanca, la persecución a buques de combustible o el chantaje a terceros gobiernos para que cierren vínculos bilaterales con La Habana; económicos, energéticos y humanitarios incluidos.

Por primera vez, Cuba pidió llevar a debate urgente en la ONU el punto 38 de la agenda de ese organismo multilateral, titulado: Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.

La delegación cubana, presidida por el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, presentará ante la Asamblea General un informe sobre la gravedad de la situación que enfrenta el país con el arreciamiento del bloqueo y el cerco energético que impone la administración Trump a la Isla.

Por primera vez, Cuba solicitó llevar a debate urgente en la ONU el punto 38 de la agenda de ese organismo multilateral, titulado: Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.

Al argumentar la petición, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, al frente de la delegación cubana, expuso los argumentos que determinaron la petición. Algunas de las principales ideas expresadas en su discurso son:

Las acciones agresivas del Gobierno de EE. UU. contra Cuba incluyen amenaza de agresión militar directa, en quebrantamiento del derecho internacional, de la paz y la seguridad internacionales y regionales. El actual cerco energético, junto a otras medidas de intensificación extrema del bloqueo, constituyen un acto de genocidio, tipificado también como un castigo colectivo y una violación de los derechos humanos de los cubanos y del derecho internacional humanitario. Estos actos provocan daños, privaciones y sufrimientos crecientes al pueblo cubano. Los perjuicios acumulados por esta política están en el orden de los 170 000 millones de dólares, sin calcular el daño humanitario. El sufrimiento, las privaciones, la angustia, los apagones, las dificultades con los alimentos y para adquirir medicamentos no pueden contabilizarse en números. El daño humano es incalculable. Se trata de una amenaza para la existencia y el bienestar del pueblo cubano y el ejercicio de sus derechos humanos, y para la paz, la seguridad y la estabilidad regionales. Es una amenaza para cualquier Estado soberano que podría quedar sujeto a medidas de similar carácter agresivo y extraterritorial. La agresión multidimensional contra Cuba ya está en curso y se intensifica. Es un crimen de lesa humanidad en plena ejecución. Esta agresión sistémica se refuerza con el uso del poder comunicacional, digital y mediático monopólico para intentar aislar y desacreditar a Cuba, y para tratar de justificar el crimen que el imperialismo comete contra nuestro pueblo. El aparato diplomático del Departamento de Estado ha tratado de impedir que la ONU pueda considerar este tema de interés global y de enorme urgencia utilizando presiones, chantajes y amenazas.

(Con información de Granma)