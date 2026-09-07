Cuba bronce en el NORCECA y boleto mundialistaa Polonia 2027

La selección masculina de voleibol de Cuba conquistó la medalla de bronce en el Campeonato NORCECA de Moncton, tras vencer 3-0 (25-22, 25-19, 26-24) a República Dominicana. Con este resultado, el equipo dirigido por Jesús Cruz obtuvo el último de los tres boletos directos para la Copa Mundial FIVB 2027, a celebrarse en Polonia.

Según las estadísticas oficiales del partido, los máximos anotadores fueron Robertlandy Simón, Miguel Ángel López y Marlon Yant, cada uno con 11 puntos, sumando 33 en conjunto. Al peso ofensivo de los titulares se sumaron Alejandro González con 9 unidades, Alexis Wilson 6 y Thondike 4.

Destaca el periodista Raúl Rodríguez, que la superioridad del conjunto en cancha estuvo marcado por 41 ataques, 9 bloqueos y 6 aces.

Con este triunfo, los criollos alcanzaron el último cupo disponible para el Mundial de Polonia 2027. Canadá y Estados Unidos ya habían asegurado los otros dos lugares al colocarse en la final del torneo regional.

Sin embargo, la batalla más importante aún está por llegar. Cuba y República Dominicana volverán a enfrentarse el viernes 18 de septiembre, en las semifinales del Clasificatorio Olímpico NORCECA rumbo a Los Ángeles 2028. El ganador de dicho encuentro avanzará a la final del sábado. El campeón obtendrá el único boleto de la región para los Juegos Olímpicos.