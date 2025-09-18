Listo el equipo de Villa Clara para la 65 Serie Nacional de Béisbol

El equipo que representará a Villa Clara en la 65 Serie Nacional de Béisbol fue dado a conocer este jueves 17 de septiembre.

En la nómina de los Leopardos, que estarán nuevamente bajo la tutela de Ramón Virgilio Moré Flaqué, se combinan jugadores talentosos como el receptor Leonardo Montero, el patrullero Osman Caruncho, el defensor del cuadro Elicer Arrechavaleta, los serpentineros José Carlos Quesada Darias y Omar David Pérez, con otros insertados en ligas foráneas.

Caruncho, uno de los más sobresalientes bate en mano en el campeonato anterior. (Foto: Carolina Vilches Monzón/Archivo de Vanguardia)

En este último caso se cuentan de Randy Cueto, integrante de la selección nacional a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, quien se desempaña, junto a Osdany Rodríguez y Cristian Rojas, en la pelota italiana.

De los contratados en Japón, deben constituir una inyección para el conjunto en el transcurso del campeonato los defensores del cuadro Cristian Leandro Rodríguez y Jonathan Moreno Mederos, así como el monticulista Darío Sarduy.

El picheo —posiblemente el área más fuerte del colectivo— tendrá el excelemte refuerzo del caibarienense José Luis Brañas Rojas, quien se incorpora al equipo después de haber formado parte del cuerpo de monticulistas de los Gallos de Sancti Spíritus.

El más veterano de la manada es el cifuentense Alain Sánchez, con 20 campañas y quinto lanzador más exitoso en la historia del elenco, con 105 sonrisas y 75 descalabros.

Como se ha anunciado, la próxima versión del certamen beisbolero cubano debe comenzar en octubre y tendrá un formado diferente a las ediciones más recientes, con la creación de las zonas oriental y occidental, cada uno con dos grupos.

El derecho del poblado de Báez, José Carlos Quesada, el lanzador que más victorias aportó al equipo en la pasada serie nacional. (Foto: Carolina Vilches Monzón/Archivo de Vanguardia)

Los Leopardos tendrán acción en la llave B, junto a los Cocodrilos de Matanzas, monarcas exponentes, los Elefantes de Cienfuegos y los Huracanes de Mayabeque.

La lista de 32 peloteros que representarán a la provincia en la justa que se avecina la conforman tres enmascarados, diez jugadores de cuatro, seis patrulleros y trece serpentineros.

Receptores: Leonardo Montero Alfonso (SCL), José Gómez Villa (SCL) y Jonathan Luis Acosta Sáez (SCL).

Jugadores de cuadro: Cristian Leandro Rodríguez García (CIF), Jonathan Moreno Mederos (CIF), Elicer Arrechavaleta García (COR), Ariel Alejandro Díaz Paret (SCL), Enmanuel Sañudo Rodríguez (CAI), Elio Alfredo Álvarez Águila (SCL), Ronaldo Lázaro Pérez Barrera (REM), Maikel Enmanuel Borrell Clavero (CFG), Cristian Yadier Cuéllar Carvera (CAIB) y Eduardo Antonio Suárez Arteaga (SCL).

Jardineros: Osmán Antonio Caruncho Pérez (SCL), Mailon Tomás Alonso Toledo (SCL), Cristian Jesús Moré Gallardo (SCL), Luis Darío Machado Santana (SCL), Víctor Bosch Delgado (CAIB) y Yosvier Pérez González (SCL).

Lanzadores: Dario Sarduy Medina (MAN), Randy Cueto Pérez (CAM), Osdany Rodríguez Obregón (SCL), Cristian Rojas Leiva (REM), Alain Sánchez Machado (CIF), José Carlos Quesada Darias (PLA), Raidel Alfonso Martínez (CIF), Dairon Daniel Casanova Elutir (PLA), José Luis Brañas Rojas (CAI), Omar David Pérez López (SAG), Rubén Ortega Ramos (SDO), Maikel Pérez Quiñones (SCL) y Leinier Abreu Borrel (ENC).

Colectivo Técnico:

Director: Ramón Virgilio Moré Flaqué

Preparador físico: José Antonio García Uña

Entrenadores: Oscar Machado Acosta, Eddy Rojas Sotolongo, Randy Francia, Rolando Ruiz Gálvez y Alex Súarez Ávalos.

Sabermetría: Ernesto Ruiz Jiménez.

Médico: Jesús Guzmán Piñeiro.

Psicólogo: Ernesto Fuentes Domínguez.

Fisioterapeuta: Francisco Figueredo Piñeiro.

Cargabates: José Miguel Montes de Oca Beltrán

Delegado: Miguel Ángel Montejo Marín.

Comisionado Provincial: Rubén Alberto Mesa Núñez.